La aspirina reduce el riesgo de repetir un ACV o ataque cardíaco pero la mayoría no la toma

Antes de tomar cualquier medicamento se debe consultar al médico para evitar los riesgos de la automedicación (Imagen ilustrativa Infobae)

La aspirina puede ayudar a prevenir un segundo ataque cardíaco o un derrame cerebral, pero menos de la mitad de los que podrían beneficiarse usan el medicamento de venta libre, según muestra un nuevo estudio.

Los investigadores analizaron encuestas de salud de 51 países entre 2013 y 2020 y encontraron que el uso de aspirina después de un evento cardiovascular (conocido como prevención “secundaria”) oscilaba entre aproximadamente el 17 por ciento en los países de bajos ingresos y aproximadamente el 65 por ciento en los países de altos ingresos. El estudio fue publicado en JAMA.

Los investigadores concluyeron que, en general, muy pocas personas en todo el mundo (sólo alrededor del 40 %) toman aspirina para la prevención secundaria de enfermedades cardiovasculares, dijo el investigador Sang Gune Yoo, becario de enfermedades cardiovasculares de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis. y autor principal del estudio.

El uso bajo de aspirina entre esta población “debería hacer sonar las alarmas”, dijo Yoo. “Hay mucho más trabajo por hacer para reducir la carga global de enfermedades cardiovasculares, que es la principal causa de mortalidad en el mundo”.

Riesgos y beneficios de la aspirina

El consumo diario de aspirinas de 100 miligramos sólo está indicado para quienes ya hayan sufrido un evento cardíaco o un accidente cardiovascular (Imagen ilustrativa Infobae)

Se estima que 17,9 millones de personas mueren cada año en todo el mundo a causa de enfermedades cardiovasculares, según la Organización Mundial de la Salud m(OMS).

Las recomendaciones sobre si se debe o no tomar aspirina para las enfermedades cardíacas han sido confusos. Durante años, los médicos recomendaron que los adultos de mediana edad y mayores tomaran una dosis baja de aspirina al día para prevenir un primer ataque cardíaco.

Sin embargo, en 2021, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EEUU revocó el consejo y dijo que los médicos ya no deberían recetar aspirina de forma rutinaria para la prevención “primaria” porque el riesgo de efectos secundarios supera los beneficios.

En pacientes que no tienen un mayor riesgo (aquellos que no tienen diabetes o hipertensión y que nunca han tenido un evento cardiovascular) “el riesgo de tomar aspirina, aunque sea pequeño, puede superar los beneficios”, dijo Neil Schwartz, profesor clínico de neurología de la Universidad de Stanford, que no participó en el estudio.

La aspirina, útil para prevenir enfermedades cardiovasculares, requiere indicación médica para evitar efectos adversos (Getty)

Sin embargo, el consejo no se aplicaba a las personas que ya tomaban aspirina a diario con la esperanza de prevenir un segundo ataque cardíaco o un derrame cerebral. La aspirina, que es un medicamento antiplaquetario, ayuda a prevenir la formación de coágulos de sangre en las arterias y puede reducir el riesgo de un segundo evento cardiovascular.

Se estima que aproximadamente 1 de cada 5 personas que han sufrido un ataque cardíaco sufrirá un segundo dentro de cinco años, y se estima que aproximadamente 1 de cada 4 personas que han sufrido un derrame cerebral sufrirá otro, según muestra una investigación.

Algunos pacientes con enfermedades cardiovasculares no son buenos candidatos para la terapia con aspirina, como aquellos que tienen un mayor riesgo de sufrir hemorragias, particularmente hemorragias dentro del cerebro, dicen los expertos. Hable con su médico antes de comenzar la terapia diaria con aspirina, aconsejan.

Las preguntas sobre los beneficios y riesgos del uso diario de aspirina para la prevención de un primer ataque cardíaco o accidente cerebrovascular, especialmente para personas que no tienen un alto riesgo, pueden causar preocupación entre quienes se recetan aspirina para reducir el riesgo de recurrencia de un evento cardíaco.

En pacientes que no tienen un mayor riesgo (aquellos que no tienen diabetes o hipertensión y que nunca han tenido un evento cardiovascular) “el riesgo de tomar aspirina, aunque sea pequeño, puede superar los beneficios” (Getty)

“Entonces los pacientes que han tenido un evento cardíaco (que han tenido un ataque cardíaco o un derrame cerebral) son los que de repente dejan de tomar aspirina”, dijo Martha Gulati, cardióloga del Cedars-Sinai Heart Institute y presidenta. de la Sociedad Estadounidense de Cardiología Preventiva.

Los pacientes en riesgo pueden dejar de tomar aspirina porque quieren reducir la cantidad de pastillas que deben tomar diariamente o, aunque la aspirina es relativamente barata, aquellos que tienen dificultades financieras pueden dejar de tomarla para ayudar a reducir costos, dijo Gulati.

“Y a veces se sienten bien y no creen que necesiten tomarlo”, dijo. Gulati ve estos patrones en sus propios pacientes, pero aquellos a quienes sus médicos les han dicho que tomen aspirina “deben continuar tomándola”, dijo.

* Lindsey Bever es periodista de The Washington Post

Seguir leyendo: