Las tropas de Putin sembraron campos de minas de hasta 16 kilómetros de profundidad frente a los territorios ucranianos ocupados

REGIÓN DE ZAPORIZHZHIA, Ucrania - En un proceso minuciosamente lento que ha llegado a definir la velocidad de la contraofensiva ucraniana, pequeños grupos de zapadores en el frente se arrastran por campos de minas -a veces literalmente sobre sus estómagos- para detonar las defensas rusas y despejar el camino para el avance de las tropas.

La larga preparación de la contraofensiva, que comenzó hace aproximadamente un mes en múltiples segmentos del campo de batalla en el este y el sur del país, dio a los rusos tiempo para prepararse, dijeron los soldados. Zonas de entre 5 y 16 kilómetros de profundidad frente a los principales bastiones rusos han sido densamente minadas con minas antitanque y antipersona y alambres trampa. Estas defensas han logrado detener el avance ucraniano, dijeron.

Como resultado, las fuerzas de Kiev han cambiado de estrategia, según el personal militar ucraniano. En lugar de intentar abrirse paso con los vehículos de combate de infantería y los carros de combate que los aliados occidentales proporcionaron para ayudar a Ucrania en esta contraofensiva, las unidades están avanzando, lentamente, a pie.

“Ya no se puede hacer nada sólo con un tanque con algo de blindaje, porque el campo de minas es demasiado profundo y, tarde o temprano, se detendrá y será destruido por el fuego concentrado”, dijo recientemente el general Valery Zaluzhny, jefe militar de Ucrania, en una entrevista con The Washington Post.

Las luchas de Ucrania en los campos de minas han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los vehículos de transporte de tropas y los carros de combate -especialmente los recién llegados vehículos de combate Bradley estadounidenses y los carros de combate Leopard alemanes- que los oficiales habían aclamado como clave para que Ucrania recuperara el territorio ocupado de manos de los rusos. Los vehículos se han ganado los elogios de los soldados -incluso después de estrellarse contra las minas, la mayoría de las personas que se encuentran en su interior sobreviven con heridas leves-, pero no han sido capaces de romper por sí solos las defensas rusas. Zaluzhny ha dicho que se necesitan cazas modernos, como el F-16 de fabricación estadounidense, y otros sistemas para apoyar mejor las operaciones terrestres.

“Necesitamos equipos especiales, necesitamos equipos especiales de desminado a distancia”, dijo Zaluzhny, añadiendo que Ucrania está utilizando sistemas M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC) proporcionados por Estados Unidos, pero que “también están siendo destruidos, sí. No hay nada malo en ello. Se necesitan muchos”.

En un discurso pronunciado a última hora del viernes, el Presidente Volodymyr Zelensky reconoció la dificultad de avanzar. “Todos debemos entender muy claramente -lo más claramente posible- que las fuerzas rusas en nuestras tierras del sur y del este están invirtiendo todo lo que pueden para detener a nuestros guerreros, dijo. “Y cada mil metros de avance, cada éxito de cada una de nuestras brigadas de combate merece gratitud”.

Un alto funcionario ucraniano, que, como otros, habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos militares delicados, dijo que Kiev recibió menos del 15 por ciento de la cantidad de material de desminado e ingeniería, incluidos los MICLIC, que pidió a los socios occidentales antes de la contraofensiva. Parte de ese material llegó la semana pasada, según el funcionario.

El ministro de Defensa, Oleksii Reznikov, y Zaluzhny declararon a The Post que han informado a sus homólogos occidentales de que necesitan urgentemente más sistemas de desminado, como cargas explosivas torpedo Bangalore. Ucrania ha retenido algunas de las brigadas y armas occidentales preparadas para la contraofensiva mientras intenta penetrar en los campos de minas.

El general Mark A. Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, “me abre los mapas y me dice: ‘Mira, aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí ya no hay nada’”, dijo Zaluzhny. “Los campos de minas son uno de los problemas que sin duda afectan al ritmo de la ofensiva. Es un problema que vemos. ¿Podría haberse resuelto más rápidamente? Podría haberse hecho. ¿Cómo podría resolverse? Al menos el General Milley lo sabe. La otra pregunta es, ¿puede él ayudar con eso? No lo sé”.

Funcionarios estadounidenses dijeron que han proporcionado a Ucrania casi todos los tipos de equipos que solicitó antes de la contraofensiva. Los funcionarios advirtieron que no siempre es posible proporcionar las cantidades que Ucrania pide, pero dijeron que con los sistemas MICLIC específicamente, Washington está trabajando para proporcionar pronto más cantidad no sólo del sistema, sino también de las cargas que utiliza para detonar una larga hilera de minas.

Los oficiales añadieron que la decisión de EE.UU. de proporcionar a Ucrania las controvertidas municiones de racimo dará a Kiev superioridad de fuego por primera vez en este conflicto, permitiendo a los ucranianos el tiempo y el espacio adecuados para utilizar el equipo de ingeniería del que ya disponen.

El personal militar ucraniano sobre el terreno también se mostró reticente a utilizar los equipos de desminado más grandes y avanzados. Como, en opinión de los ucranianos, hay tan pocos sistemas de desminado, se han convertido en un objetivo más fácil para las fuerzas rusas, que han dado prioridad a atacarlos. La profundidad y densidad de los campos de minas suponen un reto especial a lo largo de la línea de frente del sur de Zaporizhzhia, donde los rusos esperaban ampliamente que los ucranianos asaltaran e intentaran cortar un corredor terrestre a través de la región ocupada que conecta la frontera rusa con Crimea, la península ucraniana que Moscú se anexionó ilegalmente en 2014.

El terreno de la zona es en gran parte campos abiertos en expansión con pocos lugares para que los ucranianos camuflen sus equipos y vehículos más grandes. Y los rusos eligieron el terreno elevado para sus posiciones, dijeron los soldados.

Un comandante de una unidad de ingenieros y zapadores de la 47ª Brigada Mecanizada ucraniana, al que The Post identifica por su indicativo de llamada, Oskar, de acuerdo con el protocolo militar ucraniano, dijo que su grupo recibió un tanque antiminas Wisent suministrado por Alemania que utilizó antes del comienzo de la contraofensiva en la región de Zaporizhzhia. El tanque y otros modelos soviéticos similares despejaron con éxito algunos caminos para que las unidades de la brigada pudieran realizar su primera ofensiva.

“Pero ahora su uso ya es ineficaz, porque el enemigo espera la aparición de tal equipo, que es masivo, que es ruidoso, que es fácil de ver y, en consecuencia, de atacar”, dijo Oskar.

Otro oficial de la 47 brigada dijo que en el primer día de la contraofensiva, algunas de las unidades de la brigada, montadas en vehículos de combate Bradley y carros de combate Leopard, tomaron por error una ruta equivocada, hacia un campo de minas, en lugar de una que había sido preparada por los zapadores con antelación.

Los vehículos de limpieza de obstáculos se encontraban al frente de las columnas, pero el grupo se vio obligado a detenerse cuando los vehículos de la retaguardia chocaron inesperadamente contra las minas y quedaron atrapados. El caos creó una aglomeración de vehículos en un punto. Los rusos empezaron entonces a atacar a los ucranianos desde helicópteros y con misiles antitanque, dañando gravemente o destruyendo varios vehículos de transporte de tropas y tanques. Según el oficial ucraniano, algunas unidades que abandonaron su equipo consiguieron tomar posiciones en las trincheras rusas.

“Cuando el enemigo tiene delante un tanque Leopard y equipo especial de ingeniería, lo primero que destruye es el equipo especial”, dijo. “Porque sin él, todos los demás no pasarán. Y en sólo un par de días de ofensiva, varios vehículos de este tipo fueron destruidos junto con sus tripulaciones”.

Como los rusos tienen drones en el cielo al acecho de cualquier sistema de desactivación de minas al que apuntar con artillería y misiles, los ucranianos intentan por ahora salvar los pocos que tienen haciendo el trabajo manualmente. Las unidades de zapadores -a veces un grupo de sólo cuatro personas- suelen esperar al crepúsculo para despejar los caminos, ya que son demasiado visibles a la luz del día y pueden verse a través de dispositivos de visión nocturna en la oscuridad.

Caminar con un detector de metales no es realista, dicen los zapadores, porque son demasiado visibles. Así que se arrastran, confiando en su visión para detectar las minas.

“Nos ralentiza mucho, porque el trabajo de un zapador necesita tiempo y tranquilidad”, dijo el teniente coronel Mykola Moroz, comandante del batallón de ingenieros y zapadores de la 128ª Brigada de Asalto a la Montaña. “No es posible hacer nuestro trabajo en estas circunstancias”.

Los rusos también son capaces de lanzar más minas desde drones, resembrando zonas que los ucranianos habían despejado. Y una vez que los ucranianos llegan a una línea de trincheras rusa y toman la nueva posición, ésta también puede ser minada. Además, como se desplazan a pie en lugar de en sus nuevos vehículos occidentales, los soldados dijeron que reponer los suministros de munición y evacuar a los heridos es más difícil.

“Nos estábamos preparando, pero los rusos también”, dijo Reznikov, ministro de Defensa de Ucrania. “Ellos entienden que el equipo de ingeniería en este momento está resolviendo un problema clave y es un cambio de juego, por lo que quieren destruir todo eso primero. He enviado otra carta a todos nuestros socios para que se centren en esto ahora mismo”.

