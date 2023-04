El Batallón Azov se apresura a reconstruirse antes de la contraofensiva de Ucrania

Los nuevos reclutas asisten a una práctica de tiro en un campo de entrenamiento de la Brigada Azov en las afueras de Kiev (Foto para The Washington Post de Alice Martins)

La brigada Azov, aclamada por los ucranianos por su tenacidad durante el asedio de Mariupol por parte de Rusia, está luchando para reconstruirse a partir de las fuertes pérdidas en combate mientras busca desempeñar un papel importante en el próximo gran asalto de Ucrania.

La unidad de alto perfil espera reclutar a 6.500 nuevos combatientes que brindarán un peso de combate restaurado incluso cuando sus líderes presionan por el regreso de más de 1.000 soldados de brigada que permanecen en Rusia como prisioneros de guerra.

“Estamos listos para liberar el territorio”, dijo en una entrevista el mayor Bohdan “Tavr” Krotevych, quien es el comandante interino de la brigada y lidera el esfuerzo de reconstrucción después de su liberación del cautiverio ruso en el otoño.

El gobierno ucraniano ha designado a Azov, que recientemente absorbió a otros elementos de la Guardia Nacional del país, como una de las seis “brigadas ofensivas” que ayudarán a encabezar el intento de Ucrania de recuperar las áreas ocupadas por Rusia.

Después de meses de líneas de frente en gran parte estáticas, la temporada de combate de primavera será crucial, ya que Ucrania pretende demostrar que puede resistir contra Rusia y aún merece el apoyo de los patrocinadores externos que han invertido miles de millones de dólares en armamento en la lucha.

Los líderes de la brigada también están tratando de superar la controversia que rodea las raíces de extrema derecha de Azov, lo que ha resultado en que la unidad no pueda recibir armas occidentales, lo que podría reducir sus capacidades.

Los reclutas practican tiro en un campo de entrenamiento de la brigada Azov en las afueras de Kiev, Ucrania, el 24 de marzo (Foto para The Washington Post de Alice Martins)

Los reclutas más nuevos se sienten atraídos por Azov no por la ideología ultranacionalista de sus orígenes, sino por su comprobada habilidad de combate, dicen los líderes de la brigada.

“Es un nombre que, gracias a la defensa de Mariupol, se hizo conocido en el mundo”, dijo un sargento mayor de 28 años, que se hace llamar Maslo, en una sesión de entrenamiento reciente en las afueras de Kiev. “Se sabía de cierta manera negativa”, agregó Maslo. “Ahora es de una manera positiva porque lo que hacemos funciona... Los reclutas que vienen a nosotros lo entienden”.

Azov saltó a la fama después de la incautación ilegal de Crimea por parte del presidente ruso, Vladimir Putin, en 2014, mientras el ejército ucraniano mal equipado luchaba contra los separatistas respaldados por Rusia en la región oriental del Donbas. Azov, entonces una formación de voluntarios, tuvo un papel clave en la defensa de la ciudad estratégica de Mariupol. La unidad se incorporó a la Guardia Nacional de Ucrania más tarde ese año.

Después de la invasión rusa de febrero de 2022, cientos de combatientes de Azov resistieron durante semanas bajo la planta de acero Azovstal de Mariupol, junto con civiles varados. Continuaron sin alimentos ni medicinas adecuados en medio de una campaña masiva de bombardeos rusos, que elevó a Azov y otros defensores de Mariupol a lo que el comando militar de Ucrania llamó “héroes de nuestro tiempo”.

En mayo, cientos de soldados heridos fueron evacuados. Unos días después, los comandantes militares ordenaron que las tropas restantes de Azovstal se rindieran, poniendo fin al asedio.

Krotevych, que estaba entre unos 900 combatientes de Azov capturados, pasó los primeros días como prisionero de guerra en Olenivka, un centro de filtración en la región de Donetsk controlada por Rusia, donde varios meses después murieron decenas de combatientes de Azov en un ataque del que Rusia y Ucrania se culparon mutuamente.

Krotevych pasó los siguientes cuatro meses en confinamiento solitario cerca de Moscú, hasta que fue liberado en septiembre como parte de un importante intercambio de prisioneros negociado por Turquía y Arabia Saudita. Según ese acuerdo, 215 ucranianos, incluidos más de 100 combatientes de Azov, y un grupo de ciudadanos extranjeros fueron liberados a cambio de Viktor Medvedchuk, un político de oposición ucraniano pro-Kremlin, así como combatientes rusos.

Dos semanas después de su regreso a Ucrania, Krotevych volvió a la unidad.

Los reclutas asisten a una clase sobre minas terrestres durante el entrenamiento (Foto para The Washington Post por Alice Martins)

Si bien la mayoría de los prisioneros de guerra liberados regresaron a la unidad, más de 1000 miembros del personal de Azov, incluidos combatientes absorbidos de otra brigada, siguen encarcelados en Rusia. Representan alrededor de una quinta parte de los aproximadamente 6.000 ucranianos que ahora están detenidos allí como prisioneros de guerra, dijo Krotevych.

Los líderes de las unidades han abogado sin éxito por más intercambios. “Llegué a la conclusión de que la forma más rápida de liberar a nuestros prisioneros es tomar prisioneros a más soldados rusos y terminar esta guerra con nuestra victoria”, dijo Krotevych.

En Kiev, una enorme pancarta colgada en la calle Khreshchatyk en el centro de la ciudad que dice “Liberen a los defensores de Azovstal” es un testimonio de los sentimientos de muchos ucranianos. Sin embargo, la conducta de la unidad contra Rusia no ha eclipsado por completo la controversia en torno a su historia ultranacionalista y sus vínculos con figuras que han adoptado puntos de vista xenófobos y racistas.

Los líderes de Azov han negado las acusaciones de fascismo y racismo.

Aún así, Azov ha aparecido durante mucho tiempo en los mensajes de Putin y otros líderes rusos sobre su objetivo de “desnazificar” el país. En 2022, el tribunal supremo de Rusia designó oficialmente a Azov como grupo terrorista.

Krotevych dijo que la unidad no tiene ambiciones políticas y realiza investigaciones sobre cualquier caso de extremismo de extrema derecha que identifique. “Como unidad militar, compartimos la posición del Estado y del Gobierno”, dijo.

Krotevych dijo que Rusia había calificado a todos los que tomaron las armas para defender a Ucrania como “nacionalistas” peligrosos.

Michael Colborne, quien escribió un libro sobre el movimiento Azov y dirige el trabajo de Bellingcat sobre la extrema derecha global, dijo que el enfoque de la unidad parece haber cambiado con el tiempo de la ideología a la eficacia militar.

Dijo que cualquier elemento restante de extrema derecha dentro de Azov probablemente continuaría “diluyéndose” a medida que la unidad crece y que el tema se ha vuelto menos importante a medida que Ucrania enfrenta una amenaza existencial. “En Ucrania, el término nacionalista o patriota describe a mucha gente en este momento”, dijo Colborne.

Los reclutas de Azov fuman uno de los tres cigarrillos que se les asignan por día (Foto para The Washington Post por Alice Martins)

A principios de este año, Meta, la empresa matriz de Facebook, eliminó a Azov de una lista de personas y organizaciones peligrosas, citando una distinción entre el grupo militar y el movimiento político.

A pesar de la aparente evolución de Azov, prácticamente no recibe armamento de las naciones occidentales, incluido Estados Unidos.

Las leyes estadounidenses recientes prohíben la provisión de “armas, entrenamiento u otra asistencia al Batallón Azov”. Las medidas se producen cuando los legisladores de ambos partidos piden una supervisión adecuada de la enorme cantidad de ayuda que se destina a Ucrania.

Un portavoz del Departamento de Estado, que habló bajo condición de anonimato según las reglas establecidas por el departamento, dijo que las prohibiciones recientes no tenían ningún efecto práctico porque el Batallón Azov, que el departamento describió como un “grupo de milicias” no estatal, no ha existido en más de cinco años.

Azov ahora “es una unidad diferente”, dijo el vocero. Sin embargo, agregó: “Ucrania ha acordado no dirigir el apoyo de Estados Unidos a ninguna unidad de interés identificada”, como Azov.

Sarah Harrison, ex abogada del Pentágono que ahora trabaja en International Crisis Group, dijo que el Departamento de Estado se estaba “haciendo el listo” al establecer una distinción entre el pasado paramilitar de Azov y su estado actual. Pero Harrison también dijo que los legisladores deberían haber sido más precisos dado que claramente no tenían la intención de destacar una unidad que ya no existe.

Los hombres almuerzan en un centro de entrenamiento de Azov en las afueras de Kiev (Foto para The Washington Post por Alice Martin)

Un recluta de Azov de 21 años de la ciudad occidental de Ternopil, a quien según las reglas de la brigada no se le permitía dar su nombre, dijo que había esperado meses para tener la oportunidad de unirse a la brigada. El recluta, hablando en la sesión de entrenamiento, describió la controversia sobre las raíces de Azov como una “historia exagerada”.

“Probablemente la gente más motivada viene aquí”, dijo. “Puedo estar seguro de que mi compañero de armas podrá cubrirme, protegerme. Y yo haré lo mismo”.

Maslo, quien también fue capturado por Rusia el año pasado y pasó un mes en el hospital recuperándose de las heridas que sufrió, dijo que el ingenio de Azov podría ayudar a compensar su falta de armamento avanzado.

Azov, dijo, “inventará algo de la nada”.

Los líderes de la unidad dicen que el reclutamiento va bien, pero se negaron a revelar cifras precisas. Alcanzar plenamente esos objetivos puede ser difícil más de un año después de la lucha, después de que el ejército de Ucrania haya sufrido grandes pérdidas.

“La mayoría asumiría que la guerra terminará rápidamente o que alguien más la ganará por nosotros. Esto no sucedió”, dijo Krotevych. “Entonces, estamos tratando de explicarle a la población civil del país que los necesitamos para ayudarnos a liberar territorios”.

Cuando se le preguntó sobre la próxima ofensiva, Krotevych citó la Primera Guerra Ruso-Chechena, cuando las fuerzas chechenas adoptaron una estrategia de capturar pequeñas ciudades rusas para usarlas como palanca para recuperar las áreas controladas por Rusia. Sugirió que Ucrania podría hacer lo mismo.

Dijo que Azov se basaría en las pruebas de 2022 en futuras peleas. “Nuestra experiencia con Azovstal nos dice que no hay situaciones sin salida”, dijo.

Seguir leyendo: