Tapping y respiración consciente, una tendencia que crece en redes sociales: qué dice la ciencia sobre sus alcances y límites

Una balanza equilibra la figura de un hombre El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos incluye los ejercicios de respiración entre las prácticas de autocuidado (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El tapping y la respiración consciente se difundieron como recursos de bienestar en redes sociales y se popularizaron como acciones para momentos de tensión, pero sus alcances no son idénticos ni pueden darse por comprobados en todos los casos. El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, citado como National Institute of Mental Health, incluye las actividades de relajación y los ejercicios respiratorios entre las prácticas de autocuidado, junto con el descanso, la actividad física y el apoyo de personas cercanas.

La distinción importa porque estas propuestas suelen circular entre usuarios y videos en redes sociales como respuestas rápidas frente al estrés. MedlinePlus, servicio de información de salud de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explica que las técnicas de relajación pueden ayudar a recuperar la calma y que la respiración profunda es una de sus formas más simples. Esa referencia no convierte a todas las prácticas respiratorias en tratamientos ni permite trasladar sus posibles efectos a cualquier problema de salud.

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El tapping propone golpeteos suaves con los dedos en puntos del cuerpo mientras se dirige la atención hacia una emoción, un pensamiento o una situación que provoca malestar. Por su parte, la respiración consciente reúne métodos diversos, desde ciclos lentos hasta pautas que incluyen pausas o cambios deliberados en el ritmo. La diferencia entre las modalidades es central para evitar que se les atribuyan los mismos efectos.

La Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias de Estados Unidos, identificada como SAMHSA, recomienda las respiraciones profundas como una estrategia posible dentro de un cuidado más amplio. El organismo también señala la importancia de pedir ayuda profesional cuando el malestar se vuelve difícil de manejar. Ese límite ordena la discusión: estas prácticas pueden integrarse al autocuidado, pero no desplazan la atención indicada ante síntomas persistentes o intensos.

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El tapping combina atención sobre el malestar y golpeteos, con resultados que aún requieren confirmación

MedlinePlus destaca la respiración profunda como una técnica sencilla para recuperar la calma en situaciones de tensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tapping se conoce también como Técnica de Liberación Emocional. Durante la práctica, se realizan pequeños golpeteos mientras se nombra o se recuerda una preocupación concreta. La propuesta suele incluir frases de aceptación o de reconocimiento del problema y puede incorporar una respiración pausada.

El método reúne elementos que también aparecen en otras estrategias, como detenerse ante una experiencia incómoda, ponerla en palabras y concentrar la atención en las sensaciones que genera. Por eso, un cambio percibido después de una sesión no permite establecer por sí solo qué componente produjo el alivio ni atribuir el resultado únicamente a los golpeteos.

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Un estudio publicado en 2025 reunió siete ensayos controlados, con 506 participantes, y registró mejoras en síntomas de ansiedad frente a la ausencia de intervención. Sin embargo, la revisión también advirtió sobre límites metodológicos, entre ellos la diversidad de las formas de aplicar la técnica, mediciones basadas en los informes de los participantes y dificultades para evitar sesgos.

El resultado permite considerar al tapping como una práctica complementaria que requiere más investigación, no como una solución confirmada para la ansiedad, el trauma, la depresión o el dolor persistente. Tampoco hay base para presentar como un hecho las explicaciones que vinculan la práctica con meridianos o flujos de energía.

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Cuando la angustia altera el sueño, el trabajo, los vínculos o las actividades cotidianas, el uso de una técnica de bienestar no debería demorar una consulta. El autocuidado puede acompañar otros recursos, pero no reemplaza una evaluación profesional ante dificultades de salud mental o física.

La respiración consciente puede favorecer la relajación, aunque su efecto depende de la técnica aplicada

La Técnica de Liberación Emocional combina golpeteos suaves en puntos del cuerpo con la atención centrada en un malestar concreto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respiración consciente abarca ejercicios de distinta intensidad. Algunas pautas proponen inhalar y exhalar de manera lenta; otras incorporan pausas, cuentan los ciclos o modifican el ritmo habitual. Agruparlas bajo un mismo nombre puede simplificar en exceso sus objetivos y sus posibles respuestas corporales.

El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa de Estados Unidos, citado como NCCIH, señala que una revisión de 2019 con 880 participantes encontró indicios iniciales de que la respiración diafragmática puede ayudar a reducir el estrés. El organismo aclara que se trata de resultados preliminares y que los efectos deben interpretarse de acuerdo con cada técnica y con la calidad de los estudios disponibles.

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La respiración lenta suele asociarse con la activación del sistema nervioso parasimpático, una parte del organismo vinculada con funciones de reposo y recuperación. La explicación permite entender por qué algunas personas refieren una sensación de calma durante el ejercicio, pero no demuestra que ese recurso resuelva por sí solo un cuadro emocional sostenido.

La misma entidad advierte que las técnicas de relajación pueden generar, en algunas ocasiones, mayor ansiedad, pensamientos intrusivos o temor a perder el control. También existen informes poco frecuentes de empeoramiento de síntomas en personas con determinadas condiciones psiquiátricas, epilepsia o antecedentes de trauma.

Por esa razón, los ejercicios respiratorios pueden ocupar un lugar acotado dentro de una rutina de bienestar, junto con el descanso, la actividad física y los vínculos de apoyo. Si aparecen mareos, miedo, incomodidad marcada o un aumento de la angustia, corresponde interrumpir la práctica y buscar orientación profesional.

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