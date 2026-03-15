La historia viral del kakapo: cómo un “loro que no vuela” cautivó a miles y reaviva la lucha por su supervivencia

El kakapo, el loro de Nueva Zelanda en peligro crítico de extinción, comenzó a reproducirse por primera vez en cuatro años

Tras cuatro años sin nuevos nacimientos, la reproducción del kakapo —un loro endémico y en peligro crítico de extinción en Nueva Zelanda— ha generado expectativas renovadas entre científicos y conservacionistas en el ámbito internacional. El monitoreo del proceso, posibilitado por cámaras en directo instaladas por el Departamento de Conservación neozelandés, ha convertido a la hembra Raikura y sus crías en un referente global.

Actualmente, existen solo 236 ejemplares de kakapo en libertad, todos ellos en Nueva Zelanda. Según mencionó el Departamento de Conservación al diario británico The Guardian, en 1990 la población descendía a apenas 51 individuos documentados, una cifra que se ha incrementado gracias a décadas de protección estricta y seguimiento individualizado mediante transmisores. El kakapo sigue clasificado en “peligro crítico” por organismos internacionales como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

La reproducción reciente del kakapo en Nueva Zelanda ha captado la atención mundial al involucrar a una de las especies más amenazadas y raras de la avifauna. La transmisión en tiempo real del nacimiento y los primeros días de las crías permite que miles de personas en distintos países participen en la protección de esta ave, transformando el suceso biológico en un fenómeno de alcance global.

El seguimiento internacional y la comunidad

Solo existen 236 kakapos en libertad, todos en Nueva Zelanda, según cifras oficiales del Departamento de Conservación

La estrategia tecnológica implementada por el Departamento de Conservación de Nueva Zelanda, que instaló cámaras en los nidos, ha dado proyección global a la reproducción del kakapo. Según mencionó el diario británico The Guardian, decenas de miles de espectadores en países como Reino Unido, Finlandia, Alemania y la propia Nueva Zelanda siguen en tiempo real cada movimiento de Raikura y sus polluelos, participando activamente en chats y foros especializados.

Durante las retransmisiones en directo, los mensajes publicados por la audiencia evidencian el impacto emocional y la conexión que genera el proyecto. Comentarios como “Sigo la historia de este nido con curiosidad y asombro” o “Se me han saltado las lágrimas al saber lo frágil que es esta especie” ilustran la repercusión internacional.

Esta comunidad virtual, que agrupa a personas de distintos continentes, refuerza la visibilidad del kakapo y fomenta una red de apoyo global a la conservación. Además, medios internacionales como BBC News han destacado que cada avance en la supervivencia de la especie es celebrado colectivamente, lo que transforma el seguimiento científico en un fenómeno social de alcance mundial.

La comunidad virtual que sigue a Raikura en chats y foros destaca el impacto global y el apoyo internacional a la preservación del kakapo

Características biológicas y reproducción del kakapo

El kakapo presenta características biológicas únicas: es nocturno, incapaz de volar y posee un peso considerable para un loro adulto, con ejemplares que pueden superar los 2 kg. Su plumaje verde y la forma de su rostro lo distinguen dentro de la avifauna mundial y facilitan su camuflaje entre la vegetación nativa de Nueva Zelanda. Además, su longevidad es notable, ya que algunos individuos han superado los 60 años, según informó el portal de estadísticas alemán Statista.

Durante el periodo de apareamiento, los machos excavan hoyos en el suelo para amplificar sus llamadas, denominadas “booms”, que pueden escucharse a varios kilómetros de distancia. Estas vocalizaciones atraen a las hembras hacia áreas comunales conocidas como “leks”, donde se produce el encuentro reproductivo. Las hembras incuban y crían solas a sus polluelos, asumiendo la totalidad del cuidado parental, lo que incrementa la vulnerabilidad de la especie ante factores ambientales y la intervención de depredadores introducidos.

El seguimiento científico y mediático del kakapo refuerza la conciencia sobre la biodiversidad y el rol de la humanidad en la protección de especies únicas (Andrew Digby/Departamento de Conservación de Nueva Zelanda vía AP)

Cada ejemplar nacido es integrado a la genealogía utilizada en los programas de conservación genética y recuperación del kakapo, donde todos los individuos son monitoreados mediante transmisores para garantizar la diversidad y el éxito reproductivo de la especie.

Para miles de personas alrededor del mundo, la vida cotidiana de los kakapo y sus crías representa un foco de esperanza y un símbolo del esfuerzo científico y comunitario orientado a preservar el futuro de una especie única.

Este seguimiento, amplificado por la cobertura de medios internacionales como BBC News, refuerza la conciencia global sobre los desafíos que enfrenta la biodiversidad en el siglo XXI y el impacto de la intervención humana en la supervivencia de especies amenazadas.