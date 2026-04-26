La pedida de mano en el Cristo Redentor que se volvió viral por un insólito detalle familiar

Un hombre se arrodilla frente a una mujer para una propuesta de matrimonio, pero la madre de la futura esposa casi se lleva el protagonismo (TikTok)

Una propuesta de matrimonio en el Cristo Redentor se ha convertido en un fenómeno viral tras la inesperada participación de la madre de la novia. El momento quedó grabado en un video difundido por la usuaria de TikTok @hernandezorii, donde un evento romántico terminó generando risas y ternura entre millones de personas en redes sociales.

El video se hizo viral en TikTok porque, además de la sorpresa de la pedida de mano y la impactante ubicación a los pies del Cristo Redentor, la intervención espontánea de la madre de la novia aportó un giro cómico.

En las imágenes se aprecia cómo el novio de Oriana se agacha para ofrecerle el anillo. Familiares observan cerca, entre ellos la madre de la joven, que se acerca emocionada al lugar del suceso. Su entusiasmo se hace evidente en su avance hacia la pareja.

Una propuesta de matrimonio en Rio de Janeiro casi termina con una protagonista involuntaria: la mamá de la novia (TikTok)

A pocos metros, una joven —que sería la hermana de Oriana— reacciona de inmediato. Ella toma a la madre del brazo y la aleja con discreción del encuadre, evitando que la sorpresa quedara interrumpida y sumando un toque de humor inesperado a la ocasión.

“El momento más emocionante de mi vida y el más gracioso también”, escribió la creadora del video en la descripción. En tanto, la grabación superó 2,9 millones de reproducciones y cerca de 295.000 “me gusta”, convirtiéndose en ejemplo del atractivo que tienen los contenidos familiares y genuinos para la audiencia digital.

Por su parte, los usuarios dejaron sus reacciones en la sección de comentarios: “La chica que la agarró antes de que vaya a arruinar la escena”, “¿Alguien más pensó que la mamá era la que se estaba sacando la foto?“, ”Pobrecita, me dio pena" y “Se emocionó, es normal, no lo hace de mala leche, la gente es tan exagerada con todo”.

Para la creadora del video, la experiencia significó un momento irrepetible, marcado tanto por la sorpresa romántica como por la diversión inesperada, que quedó grabada en la memoria de todos los presentes y de quienes lo vivieron a través de la pantalla.