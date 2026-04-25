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Fue a buscar su auto al taller y se llevó por error el perro del mecánico

Un video compartido en TikTok muestra cómo una joven, después de recoger su coche para una reparación, identificó a un inusual acompañante durante el trayecto

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El material audiovisual corresponde a un video que se viralizó en TikTok (@lourgoyenechea)

Una situación inusual en TikTok ha reunido a millones de curiosos después de que una usuaria retirara su auto del taller y encontrara viajando con ella al perro del mecánico. La experiencia, narrada con humor, se viralizó rápidamente y provocó un aluvión de reacciones en la plataforma.

Al recoger su coche tras un cambio de correa, la joven subió al asiento del conductor y emprendió la marcha. Sin saberlo, en la parte trasera del vehículo descansaba el perro del mecánico, y ninguno de los presentes se percató de su presencia inicial.

El hecho se volvió viral a través del video publicado por @lourgoyenechea, quien compartió entre risas cómo, solo después de recorrer varias cuadras, notó que llevaba un pasajero inesperado. Tras el asombro y la risa, la protagonista preparó el regreso para devolver al animal a su dueño.

La joven documenta el momento en que se dispone a devolver un perro que, según el contexto, se llevó por error de su mecánico (TikTok)

El clip rápidamente alcanzó más de 2 millones de visualizaciones y superó los 274.000 “me gusta”. Cientos de usuarios respondieron, muchos con comentarios ingeniosos como “Te lo llevaste como garantía”, “Fíjate si abajo no está el mecánico”, y “Lo he visto como cinco veces porque tu risa es muy contagiosa”.

En una actualización, la joven detalló que su visita al taller tenía como único objetivo el cambio de correa y que el propio mecánico fue quien entregó el coche, sin advertir que el perro dormía en el asiento trasero. Solo cuando estaba en camino, la conductora advirtió la presencia del animal.

La situación se resolvió cuando decidió regresar a la casa del mecánico y devolver la mascota, cerrando la historia de forma cordial y divertida.

El perro, ajeno al revuelo generado en la plataforma, siguió descansando tranquilo durante el viaje, ilustrando cómo un pequeño descuido puede generar una historia compartida por millones.

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