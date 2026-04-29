Con más de mil kilos y 3 metros, es furor en las redes sociales: la historia del león marino que se adueñó de San Francisco

La llegada de Chonkers, un león marino de Steller de más de mil cien kilos, sorprende a visitantes del Pier 39 en San Francisco (YouTube: KTVU FOX 2 San Francisco)

El avistamiento de Chonkers, el león marino de Steller que ha despertado asombro entre quienes acuden al muelle Pier 39 de San Francisco, destaca por su presencia singular y sus dimensiones muy superiores a las de los leones marinos californianos habituales.

Con un peso estimado de mil cien kilogramos y más de tres metros de longitud, se caracteriza por su complexión robusta y pelaje claro, rasgos propios de su especie. Su tamaño facilita la identificación y suscita comparaciones con sus congéneres locales, de acuerdo con la revista de divulgación científica Popular Science.

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El apodo surgió en redes sociales, luego de que usuarios sorprendidos compartieran imágenes y videos del animal. Al tratarse de un macho adulto de león marino de Steller, su presencia en la zona es inusual, motivo de interés tanto para especialistas como para turistas.

Este fenómeno ha vuelto a poner la atención de la comunidad científica sobre la bahía de San Francisco, brindando una oportunidad excepcional para observar las particularidades de la especie más grande de león marino del hemisferio norte.

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El ejemplar de león marino de Steller llamado Chonkers ha modificado la dinámica habitual entre los leones marinos en las plataformas del Pier 39 (YouTube: KTVU FOX 2 San Francisco)

Comportamiento y llegada al muelle Pier 39

Su aparición en el Pier 39 alteró la dinámica habitual entre los leones marinos que frecuentan el lugar para alimentarse y descansar. Normalmente, estos animales tienden a agruparse por su comportamiento tigmotáctico, que los impulsa a buscar contacto físico para seguridad y calor; sin embargo, la llegada de un ejemplar de tan considerable tamaño modificó este equilibrio.

Fue observado desde los primeros días de abril, causando expectación entre visitantes y el personal del muelle. Especialistas han señalado que los Steller rara vez alcanzan latitudes tan al sur, lo que contribuye al interés por este episodio.

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Las imágenes difundidas muestran a Chonkers lanzándose sobre plataformas ocupadas, desplazando a otros leones marinos y generando un fuerte sonido seco y contundente.

Sheila Chandor, responsable del puerto de Pier 39, indicó que las estructuras no están diseñadas para soportar animales de novecientos kilogramos (1.984 libras), aunque no se reportaron daños materiales. Pese al impacto inicial, la interacción entre las especies ha continuado sin incidentes graves, permitiendo la observación sostenida de este fenómeno poco frecuente.

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El peso y tamaño de Chonkers obligaron a los leones marinos californianos a replegarse, alterando jerarquías en la colonia del muelle (YouTube: ABC7 News Bay Area)

Impacto en la colonia y convivencia

Su presencia ha transformado el comportamiento de la colonia de leones marinos californianos que habita la marina. Habitualmente, dos mil ejemplares comparten las plataformas, pero con la llegada de un Steller de tales dimensiones, se han registrado cambios en la distribución y jerarquía del grupo.

Los leones marinos locales han sido reportados replegándose o cediendo el espacio ante Chonkers, lo que demuestra cómo un solo individuo puede influir en la dinámica de la colonia.

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Si bien no es la primera vez que un Steller llega al muelle —ocasionalmente ejemplares dispersos abandonan su rango habitual durante migraciones o búsqueda de alimento—, su estadía prolongada ha sido motivo de particular atención.

El monitoreo constante confirma que la convivencia, aunque ajustada, no ha derivado en lesiones ni incidentes graves. Los desplazamientos y la reorganización del grupo han sido documentados de forma extensa.

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Chonkers perteneciente a una especie que fue “en peligro” según la UICN, pone en agenda la situación ecológica del león marino de Steller (YouTube: SFGate)

Reacciones del público y viralización

La notoriedad de Chonkers se incrementó aceleradamente gracias a la difusión en redes sociales, donde su tamaño fue motivo de conversación y asombro. Usuarios de plataformas como Reddit colaboraron en bautizarlo así, y la evidencia visual de sus interacciones con otros animales contribuyó a la viralización. El interés suscitado atrajo a numerosos visitantes y curiosos al Pier 39, motivados por la posibilidad de observar a este ejemplar.

La masividad en internet incrementó la atención hacia cuestiones de conservación y diversidad marina. Se estimularon debates sobre las diferencias entre las especies de la bahía de San Francisco y la importancia de conservar estos hábitats, al tiempo que se fomentó la búsqueda de información y el involucramiento en la protección de los ecosistemas marinos.

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Situación ecológica del león marino de Steller

Su presencia en San Francisco pone en el foco la situación de los leones marinos de Steller, cuyos números decrecieron notablemente desde la década de 1970 debido, principalmente, a la sobrepesca. Esta reducción poblacional los llevó a ser clasificados como “en peligro” durante más de 15 años en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Recientemente, algunas poblaciones han experimentado cierta recuperación, permitiendo su reclasificación como “casi amenazada”. La situación global de la especie continúa siendo frágil y bajo vigilancia científica permanente. El registro de animales como Chonkers en zonas no habituales se investiga actualmente como posible indicador de cambios en rutas migratorias o en la disponibilidad de recursos.

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