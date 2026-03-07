Así es el ambicioso plan para devolver la vida al moa que une ciencia, cultura y tecnología en Nueva Zelanda

El plan para resucitar al moa en Nueva Zelanda involucra a Colossal Biosciences, Sir Peter Jackson y el Ngāi Tahu Research Centre (@Benilandia)

En las remotas tierras de Nueva Zelanda, un ambicioso plan busca devolver a la vida al moa con el impulso de Colossal Biosciences, el respaldo del cineasta Sir Peter Jackson y la participación del Ngāi Tahu Research Centre. La iniciativa, que cuenta con alianzas de científicos y representantes de la cultura maorí, tiene como objetivo revertir la extinción de un ave gigante no voladora que podía superar los 3,6 metros de altura y pesar más de 225 kilogramos.

El anuncio, detallado por la empresa estadounidense de biotecnología y expertos locales, expone las metas, colaboraciones y desafíos de una propuesta destinada a reintroducir una especie perdida, de acuerdo con el medio estadounidense New York Post.

Plan para resucitar al moa: actores principales y motivaciones

Colossal Biosciences encabeza el proyecto y sostiene haber revivido previamente al lobo terrible, especie extinta de Norteamérica. La empresa cuenta con el respaldo de Sir Peter Jackson, quien ha facilitado la integración del Ngāi Tahu Research Centre, representante del mayor iwi (tribu) maorí de la Isla Sur, junto a la Universidad de Canterbury.

Los impulsores plantean que la des-extinción del moa permitiría restaurar parte del equilibrio ecológico perdido y potenciar el conocimiento de los pueblos originarios.

Sir Peter Jackson remarcó que, aunque hay mucho trabajo científico por delante, intentos como el del moa o el huia brindarán aportes valiosos sobre la historia de Nueva Zelanda y sus perspectivas futuras.

La extinción del moa ocurrió hace 600 años debido a la caza y la alteración ecológica tras la llegada de los primeros maoríes (@Benilandia)

Características del moa y su extinción

El moa fue un ave no voladora autóctona de Nueva Zelanda, reconocida por su gran tamaño: la especie más grande alcanzaba 3,6 metros de altura y podía superar los 225 kilogramos de peso. Sin alas y con un largo cuello, el moa se diferenciaba de otros grandes pájaros por sus patas robustas.

La desaparición del moa se produjo hace unos 600 años, tras la llegada de los primeros pobladores maoríes, quienes lo cazaron hasta su extinción. El impacto humano, tanto por caza como por los cambios en el entorno ecológico, profundizó la desaparición de la especie.

Alianzas científicas y culturales implicadas en el proyecto

El programa de des-extinción es coordinado por Colossal Biosciences, con la colaboración destacada del Ngāi Tahu Research Centre y la Universidad de Canterbury. La participación maorí resulta relevante dado que especies como el moa forman parte de la tradición y la identidad tribal.

El arqueólogo maorí Kyle Davis destacó que la intervención en ciencia, manejo y conservación de especies es prioritaria para la comunidad Ngāi Tahu. Según Davis, la recuperación de especies emblemáticas para su identidad tiene un peso fundamental en el proyecto.

Desafíos científicos en la des-extinción del moa

Investigadores y líderes indígenas colaboran para reconstruir el linaje genético del emblemático pájaro, enfrentando críticas y dilemas sobre el futuro de la biodiversidad POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PAUL MARSNSON

Expertos subrayan que resucitar al moa implica dificultades mayores que las experimentadas con otras especies extinguidas. A diferencia del lobo terrible, cuyo pariente más cercano (el lobo gris) comparte un ancestro común de hace 5,7 millones de años, el moa se encuentra mucho más distante de sus parientes vivos actuales, como el emú y el tinamú. El ancestro común entre moa y tinamú existió hace 58 millones de años y con el emú, hace 65 millones.

Durante ese extenso periodo evolutivo, el moa desarrolló rasgos difíciles de replicar. Ello complica tanto la reconstrucción del genoma como la elección de una especie viva que pueda servir de madre sustituta para futuros embriones.

Proceso técnico propuesto para la resurrección del moa

El plan contempla la secuenciación y reconstrucción de los genomas de las nueve especies extintas de moa, junto con los genomas de sus parientes actuales. El equipo busca crear un “ave sustituta” a partir de especies vivas, mediante la modificación genética para alcanzar una similitud con el moa.

La técnica consiste en introducir células editadas en embriones de tinamú o emú dentro de un huevo; esas células migrarían a las gónadas embrionarias y, en la adultez, permitirían producir óvulos y esperma de moa. Una dificultad relevante es el tamaño del huevo: un huevo de moa es mucho más grande que el de emú, por lo que se evalúan alternativas de incubación artificial. Beth Shapiro, directora científica de Colossal, señaló que exploran diversos métodos de incubación, con aplicaciones potenciales para la conservación de aves.

El ambicioso plan contempla modificar embriones de aves vivas mediante edición genética para producir óvulos y esperma del moa extinto (@Benilandia)

Críticas y otros proyectos de des-extinción

El proyecto ha suscitado críticas dentro de la comunidad científica. Nic Rawlence, director del Laboratorio de Paleogenética de la Universidad de Otago, advirtió que la ingeniería genética para asemejar a un emú con un moa podría derivar en consecuencias graves para el desarrollo del animal. Además, recordó que la resurrección del “lobo terrible” generó controversia, ya que el animal obtenido era genéticamente un lobo gris con modificaciones limitadas.

Desde Colossal Biosciences, Beth Shapiro aseguró al portal especializado Live Science que se privilegia "el bienestar animal y que cualquier edición genética pasa por una rigurosa evaluación de riesgos" antes de autorizarse.

La resurrección del moa se integra en una estrategia más ambiciosa de Colossal Biosciences. La empresa desarrolla además un proyecto para devolver a la vida al mamut lanudo, especie extinta de la Edad de Hielo, y ha logrado progresos recientes como la creación de un “ratón lanudo”. Estas iniciativas pretenden ampliar el estudio y reconstrucción de especies desaparecidas usando nuevas herramientas de genética y biotecnología.

El uso de herramientas avanzadas de genética y biotecnología permite explorar los límites de la manipulación genómica, con el objetivo de reconstruir animales extintos y analizar las implicancias ecológicas, científicas y éticas de reintroducirlos en sus hábitats originales o en entornos controlados.