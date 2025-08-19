Virales

Una intérprete de lengua de señas se robó la atención en el show de Oasis en Dublín

La energía y precisión con la que transmitió las canciones durante el recital en Croke Park sorprendió al público, que destacó su trabajo como uno de los momentos más comentados del regreso de la banda a Irlanda

Por Brisa Bujakiewicz

El regreso de Oasis a Irlanda tras diecisiete años incluyó un emotivo homenaje familiar en Croke Park ('X')

Oasis sigue adelante con su gira Live ‘25, que ya suma 16 presentaciones consecutivas. Las ciudades británicas de Cardiff, Mánchester, Londres, Edimburgo y Dublin recibieron hasta ahora los conciertos de los hermanos Gallagher, quienes mantienen la solidez de su propuesta en cada escenario. En uno de los recitales recientes, en Dublín, Irlanda, un usuario de la red social X compartió un video en el que una intérprete de lengua de señas sorprendió al público por la energía y la fidelidad con la que transmitía la emoción de las canciones.

Según precisó Ken Sweeney, autor de la publicación, se trataba en realidad de tres mujeres que cumplieron ese rol durante el espectáculo. El hombre destacó su desempeño: “Me quito el sombrero para las tres intérpretes”, afirmó. Otros asistentes también reconocieron su trabajo y subrayaron que “merecen un gran reconocimiento por lo que hacen”. Incluso mencionaron que, al caer la noche, emplearon barras luminosas para que el público pudiera seguir sus movimientos.

De acuerdo con lo publicado por Rolling Stone, las intérpretes lograron captar la atención por su capacidad de trasladar la emoción de cada tema, animando la escena con bailes enérgicos y replicando gestos icónicos, como el característico movimiento de cabeza de Liam Gallagher en Morning Glory. Aunque la expectativa estaba centrada en el regreso de la banda a Irlanda, después de diecisiete años desde su última visita en 2008, la inclusión de estas intérpretes en el recital de Croke Park se convirtió en uno de los momentos más comentados.

La inclusión de intérpretes de lengua de señas en los conciertos de Oasis amplió la accesibilidad y enriqueció la experiencia de los espectadores ('X')

Tributos familiares en Croke Park

Durante el show en Dublín, Liam dedicó “Be Here Now” a su madre Peggy, presente entre el público. Según destacó Rolling Stone, ella atravesó junto a sus hijos los años difíciles tras la disolución del grupo y también acompañó el reencuentro de los hermanos en el marco de esta gira. Además, tanto Liam como Noel ofrecieron un homenaje conjunto: interpretaron “Roll With It” en honor a sus padres, ambos de origen irlandés, como tributo al pueblo natal de su madre.

El vínculo familiar volvió a aparecer en los gestos del menor de los Gallagher. Antes de comenzar “Some Might Say”, bromeó con los asistentes al exclamar: “¡Creo que soy virgen en Croke Park! No tocamos aquí antes, ¿verdad?”. Luego agregó, entre risas, sobre su propio estado de ánimo: “Lo único que sé es que esta es la vez que más sobrio estuve en Irlanda desde que tenía cuatro o cinco años, algo así”.

Liam Gallagher del grupo Oasis en el concierto el 4 de julio del 2025 en Cardiff. (Scott A Garfitt/Invision/AP)

Próximas etapas de la gira

El tour Live ‘25 continuará en agosto en Norteamérica, con presentaciones en Canadá, Estados Unidos y México. Posteriormente, el grupo viajará a Sudamérica. En noviembre, Oasis se reencontrará con su público argentino en el estadio de River Plate. Será la quinta visita de la banda al país, en lo que se anticipa como un espectáculo multitudinario.

Con este regreso, los Gallagher refuerzan su vigencia en los escenarios internacionales, combinando la expectativa por su reencuentro con gestos que enriquecen la experiencia de los espectadores. El trabajo de las intérpretes de lengua de señas en Croke Park no solo amplió la accesibilidad de los conciertos, sino que también aportó un matiz inédito a la celebración de la música de Oasis.

A pesar de haber mostrado una gran fraternidad en su regreso, los Gallagher siguen manteniendo distancia para evitar conflictos (Kevin Cummins cortesía Sony Music)

El fenómeno que acompaña a Oasis en esta gira confirma el interés que despierta la reunión de los hermanos Gallagher, más allá de las tensiones históricas que marcaron su trayectoria.

La respuesta del público en cada ciudad, junto con iniciativas como la inclusión de intérpretes de lengua de señas, muestra cómo la música de la banda logra renovarse sin perder su esencia. De cara a los próximos meses, la expectativa por sus presentaciones en América apunta a consolidar el impacto global de Live ‘25 como uno de los regresos más significativos de la escena rockera internacional.

