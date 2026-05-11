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Descubrió cartas de Yu-Gi-Oh en un contenedor de basura, las vendió por 60 mil dólares y desató un escándalo

Las hojas sin cortar halladas cerca de una imprenta en Texas tienen un valor estimado de un millón de dólares, pero su aparición masiva en redes sociales encendió las alarmas de los coleccionistas. La propia empresa fabricante confirmó que esas transacciones no estaban permitidas

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Caricatura de un hombre sonriente sacando una hoja de cartas Yu-Gi-Oh brillantes de un cubo de basura, con una imprenta al fondo, billetes cayendo y un mapa de Texas.
Un hombre encontró hojas sin cortar de cartas Yu-Gi-Oh valuadas en USD 1.000.000 dentro de un contenedor en Texas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hallazgo inesperado en Texas captó la atención de la comunidad de coleccionistas de cartas: un hombre descubrió cartas de Yu-Gi-Oh sin cortar en un contenedor de basura. El protagonista decidió revisar un contenedor en las inmediaciones de una imprenta y, para su sorpresa, se topó con centenares de hojas sin cortar de la popular franquicia.

Estas hojas suelen ser extremadamente valiosas porque, además de su rareza, representan un paso previo en el proceso de fabricación de las cartas, lo que multiplica su atractivo para los coleccionistas y eleva su precio potencial en el mercado secundario.

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Los aficionados, al conocer el hallazgo, calcularon rápidamente que el valor total de las cartas podría rondar USD 1.000.000, dadas las características únicas y el volumen del material recuperado. El hallazgo impactó por la suma involucrada y por el hecho poco frecuente de encontrar este tipo de material fuera del control de la empresa productora, lo que motivó interrogantes acerca de cómo llegaron las hojas a ese lugar.

Protagonistas de las siete series de Yu-Gi-Oh!
Las hojas sin cortar de Yu-Gi-Oh poseen gran atractivo para coleccionistas por su rareza y estado original de fabricación

Venta y polémica en redes sociales y plataformas

El descubrimiento se tradujo en un inmediato movimiento comercial. El hombre comenzó a vender masivamente estas hojas y cartas a través de eBay, TikTok y grupos especializados de Facebook.

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Las publicaciones destacaban rarezas como hojas de Blue Eyes Silver Dragon y otras cartas sin cortar, en algunos casos por precios notablemente bajos respecto a su valor de mercado. Varios anuncios presentaban fotografías borrosas y descripciones poco claras, lo que generó inquietud en la comunidad.

El vendedor llegó a afirmar públicamente haber obtenido más de USD 60.000 con la venta de las cartas recuperadas del contenedor. Su comportamiento en estas plataformas fue errático: publicaba anuncios que luego eliminaba, subía fotografías desenfocadas y cambiaba las condiciones de venta. También intentó subastar cartas en vivo por TikTok y realizó rifas a través de Facebook, asegurando que era la única manera legal de deshacerse de las hojas.

Cartas Yu-Gi-Oh
El vendedor, identificado como @rattlefakemon, ofreció las hojas de Yu-Gi-Oh encontradas en plataformas como eBay, TikTok y Facebook

Reacción y sospechas de la comunidad de coleccionistas

La comunidad de coleccionistas dudó casi de inmediato sobre la legitimidad del origen de las cartas. Moderadores de grupos especializados, como el de Uncut Sheets Collectors en Facebook, comenzaron a investigar el caso.

Nick, uno de los moderadores, relató que inicialmente compró una hoja sin cortar bajo la sospecha de que era un premio de torneo, pero pronto el vendedor le confesó que tenía una cantidad considerable de estas hojas, lo que despertó suspicacias sobre cómo las había obtenido.

Las dudas se intensificaron cuando el vendedor envió un video mostrando “cientos de hojas sin cortar”, un volumen imposible de atribuir a premios oficiales. La comunidad bautizó el caso como el “Yugioh Dumpster Drama” y varios usuarios empezaron a recopilar los anuncios y mensajes del vendedor, incluso realizando parodias musicales con inteligencia artificial para retratar la situación.

Yu Gi Oh Cross Duel (Konami)
Las irregularidades en el comportamiento del vendedor, como ventas eliminadas y rifas poco claras, aumentaron las sospechas sobre la legalidad del hallazgo (Konami)

Intervención de la empresa Konami y antecedentes de control sobre hojas no cortadas

La aparición de tantas hojas sin cortar en el mercado puso en el centro de la discusión los controles de Konami, la empresa responsable de Yu-Gi-Oh. Según declaraciones recogidas por 404 Media, Konami confirmó que “la venta de hojas sin cortar no está permitida”.

Tradicionalmente, la compañía solo distribuye pequeños fragmentos de estas hojas como premio de torneo en torneos oficiales y ejerce un control estricto para evitar filtraciones y destrucción incorrecta de material defectuoso.

Casos previos demostraron la severidad de las medidas empresariales: en 2023, Wizards of the Coast, responsable de Magic: The Gathering llegó a enviar a la agencia Pinkerton para recuperar cartas filtradas. Konami, por su parte, ha exigido a tiendas la devolución de hojas de prueba que accidentalmente llegaron al mercado, como ocurrió con un distribuidor en Ohio (Estados Unidos), que devolvió todo el material tras una negociación.

Cartas Yu-Gi-Oh
Konami, la empresa responsable de Yu-Gi-Oh, recordó que no permite la venta de hojas sin cortar y mantiene estrictos controles de distribución

Testimonios de compradores y comportamiento errático del vendedor

Quienes compraron las cartas recibieron en algunos casos el producto en mal estado o no coincidía con lo anunciado. Nick, el moderador de Uncut Sheets Collectors, recibió las hojas adquiridas, aunque advirtió a la comunidad sobre los riesgos de tratar con este vendedor.

Hubo compradores que recibieron reembolsos completos tras reclamar por daños, mientras otros solo obtuvieron explicaciones confusas o respuestas agresivas en redes sociales.

La actitud del vendedor en los comentarios era impredecible: respondía de manera desafiante, asegurando que no había cometido ningún ilícito y reiterando que había encontrado las cartas en la basura. Su relato sobre el origen del material variaba entre publicaciones, aunque siempre insistía en que el hallazgo fue fortuito.

Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, de Konami.
La madre del vendedor intervino en la polémica, defendiendo la legitimidad de la venta y acusando a la comunidad de difamación en redes sociales (Konami)

Participación de la madre del vendedor en la controversia

La polémica alcanzó un nuevo nivel cuando la madre del vendedor se involucró activamente en la discusión.

Publicó mensajes en Facebook defendiendo a su hijo y reclamando por la difusión de información personal, responsabilizando a los administradores de los grupos por “difamar” a su familia. Cuestionó públicamente si cualquier otra persona en la misma situación no intentaría vender el material encontrado en la basura.

La intervención de la madre generó aún más discusión en los grupos dedicados al coleccionismo, sumando un componente familiar y emocional a una controversia que ya había captado la atención de la comunidad internacional de Yu-Gi-Oh.

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