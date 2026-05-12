Virales

Una gran danés tuvo 19 cachorros en una cesárea de emergencia y conmocionó las redes: la dura decisión de su dueña

Piper dio a luz en una intervención quirúrgica de urgencia en Batavia, Illinois, a uno de los partos más grandes registrados en la raza, con 10 hembras y 9 machos que ahora reciben alimentación con biberón y vigilancia permanente las 24 horas

Guardar
Google icon
Imagen de una perra Gran Danés tumbada, amamantando a varios cachorros. Tres mujeres veterinarias con mascarillas y guantes la asisten en una clínica.
El nacimiento de 19 cachorros de gran danés en Illinois se considera uno de los casos más excepcionales de la raza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rutina de Batavia, Illinois, se vio alterada en el Paws and Claws Animal Hospital cuando Piper, una gran danés, dio a luz a 19 cachorros por medio de una cesárea de emergencia. El caso, reportado originalmente por People, ocurrió de manera imprevista y resultó en el nacimiento de una de las camadas más grandes que se hayan registrado en la zona, en la que todos nacieron vivos, saludables y con signos de fortaleza desde el inicio.

Características de la camada: número, sexo y salud

La camada de Piper alcanzó un tamaño poco frecuente: 19 cachorros, compuesta por 10 hembras y 9 machos. Según informó la propietaria en una publicación de Facebook, todos nacieron vivos, saludables y mostraron vigor en sus primeros momentos tras la operación. Esta cantidad sitúa a la camada de Piper entre las más grandes conocidas en la raza gran danés, algo que resalta por el peso y la vitalidad que presentaban los recién nacidos.

PUBLICIDAD

En datos habituales, una camada de gran danés suele tener entre 10 y 12 cachorros, por lo que el caso de Piper ha despertado especial interés tanto en la comunidad veterinaria como en criadores especializados. El nacimiento de una cantidad tan elevada obliga a replantear los cuidados y el monitoreo para asegurar el desarrollo de todos los integrantes de la camada.

Cachorros
Piper, la madre gran danés, dio a luz a 19 cachorros vivos y saludables en una cesárea de emergencia realizada en Paws and Claws Animal Hospital (Facebook/Waltzy Styczykowski Becky﻿)

Atención y cuidados posteriores: alimentación y seguimiento permanente

Para dar cobertura a las demandas de los 19 cachorros, el equipo veterinario y la familia implementaron una organización precisa. Los recién nacidos reciben alimentación con biberón, rotaciones programadas y vigilancia permanente, asegurando así su nutrición, confort térmico y una atención individualizada.

PUBLICIDAD

El gran número de crías hace imprescindible la supervisión constante, para evitar que alguna quede rezagada en la búsqueda de alimento o de calor.

Este tipo de cuidados intensivos es fundamental en camadas numerosas, donde la competencia natural podría afectar el desarrollo parejo entre los cachorros.

La logística detrás de la crianza de un número tan elevado de cachorros incluye turnos de alimentación, control del peso y monitoreo de signos vitales. El desafío para los responsables fue adaptar los recursos y tiempos para que cada cría tuviera las mismas oportunidades de crecer en condiciones óptimas.

Cachorros
La camada está compuesta por 10 hembras y 9 machos, superando ampliamente el promedio de nacimientos en la raza gran danés (Facebook/Waltzy Styczykowski Becky﻿)

Piper, Toby y el entorno familiar de un criadero especializado

Los padres de la camada, Piper y Toby, comparten un contexto familiar ligado al Dream Danes House of Cambridge Great Danes, un criadero especializado en la raza.

De acuerdo con la dueña, Toby es un perro de servicio entrenado que ahora enfrenta la paternidad junto a Piper en un entorno que prioriza el bienestar animal. La experiencia para la familia implica un desafío logístico y emocional, dada la magnitud del parto y los cuidados requeridos para tantos cachorros.

El vínculo entre criadores y veterinarios resultó clave para garantizar la supervivencia y el desarrollo inicial de la camada. El compromiso familiar y el respaldo de profesionales especializados permiten que cada cachorro reciba la atención médica y los cuidados imprescindibles durante sus primeras semanas de vida.

Experiencia y testimonios del equipo veterinario y la dueña

La Dra. Melanie Murphy, especialista en medicina veterinaria de animales grandes y responsable de la cesárea en el Paws and Claws Animal Hospital, explicó que el tamaño habitual de una camada de gran danés es considerablemente menor y recordó que, durante la intervención, cada vez que creía haber finalizado, aparecía un cachorro más.

Un Gran Danés negro con pecho blanco yace en el suelo de madera sobre una alfombra estampada. Al fondo, una chimenea de piedra, estanterías y grandes ventanas.
La Dra. Melanie Murphy, especialista en medicina veterinaria, dirigió la intervención y destacó la singularidad del caso por el elevado número de cachorros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Becky Waltz relató que nadie comenzó a contar a los cachorros hasta que tuvieron que buscar un tercer cesto para acomodarlos. Dijo: “Ninguno de nosotros podía contar derecho.”.

La Dra. Murphy manifestó su agradecimiento al personal de la clínica por la precisión y entrega durante la intervención inesperada, y a la familia de Piper por depositar su confianza en momentos de alta exigencia. Tanto el equipo veterinario como los dueños vivieron la llegada de los cachorros como una experiencia de fuerte compromiso profesional y personal.

Comparativas con camadas récord y antecedentes en la raza

Aunque el nacimiento de 19 cachorros por medio de una cesárea de emergencia no marca un récord absoluto, resulta excepcional dentro de los estándares del gran danés.

canino gigante, mascota fiel, pelaje corto, perro familiar, características físicas, compañía amorosa, entrenamiento esencial - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Eventos similares han ocurrido antes: una gran danés de Virginia tuvo 21 cachorros y el récord Guinness lo ostenta una mastina napolitana con 24 cachorros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según reportó el Daily Herald, una gran danés de Virginia llegó a tener 21 cachorros en años anteriores. A nivel general y entre todas las razas caninas, el récord Guinness lo tiene una mastina napolitana que, en 2004, dio a luz a 24 cachorros en un solo parto.

La experiencia médica y la coordinación familiar en el caso de Piper se difundieron también en las redes sociales del hospital, donde la Dra. Murphy subrayó la relevancia del trabajo conjunto para enfrentar un evento de semejante magnitud.

Temas Relacionados

Paws and Claws Animal HospitalBataviaReproducción CaninaCriaderos EspecializadosNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

500 panes, dos ayudantes y un debate global: el insólito vestido que paralizó la alfombra roja más importante de África

Toyin Lawani tardó meses en construir la pieza que Queen Mercy Atang lució en los premios AMVCA 2026 para promocionar su panadería, entre elogios por la originalidad y cuestionamientos por el uso de alimentos

500 panes, dos ayudantes y un debate global: el insólito vestido que paralizó la alfombra roja más importante de África

Sin enchufes ni paneles solares: así un joven convirtió la rueda de su hámster en un generador casero para cargar su teléfono

El experimento, documentado por Popular Science, aprovechó el movimiento nocturno del animal para acumular electricidad en baterías recicladas de un patinete eléctrico y alimentar un smartphone al día siguiente

Sin enchufes ni paneles solares: así un joven convirtió la rueda de su hámster en un generador casero para cargar su teléfono

Descubrió cartas de Yu-Gi-Oh en un contenedor de basura, las vendió por 60 mil dólares y desató un escándalo

Las hojas sin cortar halladas cerca de una imprenta en Texas tienen un valor estimado de un millón de dólares, pero su aparición masiva en redes sociales encendió las alarmas de los coleccionistas. La propia empresa fabricante confirmó que esas transacciones no estaban permitidas

Descubrió cartas de Yu-Gi-Oh en un contenedor de basura, las vendió por 60 mil dólares y desató un escándalo

¿El tapping funciona? Qué dice un experto sobre la “técnica de los golpecitos” que se convirtió en tendencia

El psicólogo Juan Lucas Martín explicó en el podcast “Tengo un Plan” los fundamentos y pasos de la Técnica de Liberación Emocional, una herramienta basada en la acupuntura china que combina estimulación corporal con frases de autoaceptación

¿El tapping funciona? Qué dice un experto sobre la “técnica de los golpecitos” que se convirtió en tendencia

Salió bajo la lluvia con termo y mate para visitar a su amiga, sufrió una fuerte caída y el video se viralizó en TikTok

La joven decidió cruzar el temporal, pero terminó resbalando justo antes de llegar. La escena acumula millones de reproducciones

Salió bajo la lluvia con termo y mate para visitar a su amiga, sufrió una fuerte caída y el video se viralizó en TikTok

DEPORTES

La sorpresiva declaración de Gavi tras el título del Barcelona: del inmenso elogio para Messi a su selección candidata en el Mundial

La sorpresiva declaración de Gavi tras el título del Barcelona: del inmenso elogio para Messi a su selección candidata en el Mundial

La polémica sentencia de Ralf Schumacher sobre Hamilton y Alonso que encendió el debate en la Fórmula 1

Thiago Tirante va por más ante Daniil Medvedev en el Masters 1000 de Roma: “Es el mejor año de mi vida”

Golpe de efecto en el futuro de Mauro Icardi: “Nos sentaremos y hablaremos”

Las perlitas de los festejos del Barcelona: de la “presencia” de Messi al hit argentino que hizo furor

TELESHOW

Rosenfeld confirmó la separación de Wanda Nara de Martín Migueles por sus problemas legales: “Ella le pidió explicaciones”

Rosenfeld confirmó la separación de Wanda Nara de Martín Migueles por sus problemas legales: “Ella le pidió explicaciones”

El explosivo ida y vuelta entre Marixa Balli y Eugenia Ruiz: “Por ser vedette siempre te consideran eso y no lo soy”

El tenso momento de Estanislao Bachrach con Nati Jota en vivo: “Cualquiera con un micrófono dice cualquier pelotudez”

Lit Killah viajó a España y celebró el título del Barcelona con Lamine Yamal: “El Barça no sale campeón todos los días”

Flor Peña se metió en la guerra fría de Marley y Del Moro por los Martín Fierro: “Santiago es impenetrable y lejano”

INFOBAE AMÉRICA

Llega a El Salvador el subsecretario estadounidense, Caleb Orr, para explorar oportunidades de inversión en El Salvador

Llega a El Salvador el subsecretario estadounidense, Caleb Orr, para explorar oportunidades de inversión en El Salvador

Karol G abre segunda fecha en Costa Rica tras agotar primer concierto en el Estadio Nacional

La Unión Europea aseguró que Ucrania fortaleció su posición militar en la guerra con Rusia: “Putin está más débil que nunca”

Israel autorizó un tribunal especial para juzgar a los terroristas implicados en el ataque del 7 de octubre de 2023

El monitoreo semanal permite sostener el subsidio a los carburantes en Guatemala