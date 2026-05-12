Una gran danés tuvo 19 cachorros en una cesárea de emergencia y conmocionó las redes: la dura decisión de su dueña

El nacimiento de 19 cachorros de gran danés en Illinois se considera uno de los casos más excepcionales de la raza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rutina de Batavia, Illinois, se vio alterada en el Paws and Claws Animal Hospital cuando Piper, una gran danés, dio a luz a 19 cachorros por medio de una cesárea de emergencia. El caso, reportado originalmente por People, ocurrió de manera imprevista y resultó en el nacimiento de una de las camadas más grandes que se hayan registrado en la zona, en la que todos nacieron vivos, saludables y con signos de fortaleza desde el inicio.

Características de la camada: número, sexo y salud

La camada de Piper alcanzó un tamaño poco frecuente: 19 cachorros, compuesta por 10 hembras y 9 machos. Según informó la propietaria en una publicación de Facebook, todos nacieron vivos, saludables y mostraron vigor en sus primeros momentos tras la operación. Esta cantidad sitúa a la camada de Piper entre las más grandes conocidas en la raza gran danés, algo que resalta por el peso y la vitalidad que presentaban los recién nacidos.

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En datos habituales, una camada de gran danés suele tener entre 10 y 12 cachorros, por lo que el caso de Piper ha despertado especial interés tanto en la comunidad veterinaria como en criadores especializados. El nacimiento de una cantidad tan elevada obliga a replantear los cuidados y el monitoreo para asegurar el desarrollo de todos los integrantes de la camada.

Piper, la madre gran danés, dio a luz a 19 cachorros vivos y saludables en una cesárea de emergencia realizada en Paws and Claws Animal Hospital (Facebook/Waltzy Styczykowski Becky﻿)

Atención y cuidados posteriores: alimentación y seguimiento permanente

Para dar cobertura a las demandas de los 19 cachorros, el equipo veterinario y la familia implementaron una organización precisa. Los recién nacidos reciben alimentación con biberón, rotaciones programadas y vigilancia permanente, asegurando así su nutrición, confort térmico y una atención individualizada.

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El gran número de crías hace imprescindible la supervisión constante, para evitar que alguna quede rezagada en la búsqueda de alimento o de calor.

Este tipo de cuidados intensivos es fundamental en camadas numerosas, donde la competencia natural podría afectar el desarrollo parejo entre los cachorros.

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La logística detrás de la crianza de un número tan elevado de cachorros incluye turnos de alimentación, control del peso y monitoreo de signos vitales. El desafío para los responsables fue adaptar los recursos y tiempos para que cada cría tuviera las mismas oportunidades de crecer en condiciones óptimas.

La camada está compuesta por 10 hembras y 9 machos, superando ampliamente el promedio de nacimientos en la raza gran danés (Facebook/Waltzy Styczykowski Becky﻿)

Piper, Toby y el entorno familiar de un criadero especializado

Los padres de la camada, Piper y Toby, comparten un contexto familiar ligado al Dream Danes House of Cambridge Great Danes, un criadero especializado en la raza.

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De acuerdo con la dueña, Toby es un perro de servicio entrenado que ahora enfrenta la paternidad junto a Piper en un entorno que prioriza el bienestar animal. La experiencia para la familia implica un desafío logístico y emocional, dada la magnitud del parto y los cuidados requeridos para tantos cachorros.

El vínculo entre criadores y veterinarios resultó clave para garantizar la supervivencia y el desarrollo inicial de la camada. El compromiso familiar y el respaldo de profesionales especializados permiten que cada cachorro reciba la atención médica y los cuidados imprescindibles durante sus primeras semanas de vida.

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Experiencia y testimonios del equipo veterinario y la dueña

La Dra. Melanie Murphy, especialista en medicina veterinaria de animales grandes y responsable de la cesárea en el Paws and Claws Animal Hospital, explicó que el tamaño habitual de una camada de gran danés es considerablemente menor y recordó que, durante la intervención, cada vez que creía haber finalizado, aparecía un cachorro más.

La Dra. Melanie Murphy, especialista en medicina veterinaria, dirigió la intervención y destacó la singularidad del caso por el elevado número de cachorros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Becky Waltz relató que nadie comenzó a contar a los cachorros hasta que tuvieron que buscar un tercer cesto para acomodarlos. Dijo: “Ninguno de nosotros podía contar derecho.”.

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La Dra. Murphy manifestó su agradecimiento al personal de la clínica por la precisión y entrega durante la intervención inesperada, y a la familia de Piper por depositar su confianza en momentos de alta exigencia. Tanto el equipo veterinario como los dueños vivieron la llegada de los cachorros como una experiencia de fuerte compromiso profesional y personal.

Comparativas con camadas récord y antecedentes en la raza

Aunque el nacimiento de 19 cachorros por medio de una cesárea de emergencia no marca un récord absoluto, resulta excepcional dentro de los estándares del gran danés.

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Eventos similares han ocurrido antes: una gran danés de Virginia tuvo 21 cachorros y el récord Guinness lo ostenta una mastina napolitana con 24 cachorros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según reportó el Daily Herald, una gran danés de Virginia llegó a tener 21 cachorros en años anteriores. A nivel general y entre todas las razas caninas, el récord Guinness lo tiene una mastina napolitana que, en 2004, dio a luz a 24 cachorros en un solo parto.

La experiencia médica y la coordinación familiar en el caso de Piper se difundieron también en las redes sociales del hospital, donde la Dra. Murphy subrayó la relevancia del trabajo conjunto para enfrentar un evento de semejante magnitud.

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