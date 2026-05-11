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Sin enchufes ni paneles solares: así un joven convirtió la rueda de su hámster en un generador casero para cargar su teléfono

El experimento, documentado por Popular Science, aprovechó el movimiento nocturno del animal para acumular electricidad en baterías recicladas de un patinete eléctrico y alimentar un smartphone al día siguiente

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Ilustración de un hámster marrón y blanco corriendo en una rueda de madera, conectado a un sistema de engranajes y cables que cargan un smartphone sobre libros.
El cargador de teléfono inspirado en la rueda de un hámster demuestra la viabilidad de la generación eléctrica casera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un invento peculiar ha captado la atención de entusiastas de la tecnología y amantes de los animales: un cargador de teléfono alimentado por la energía de un hámster. El proyecto nació de la curiosidad de su creador, quien se preguntó si era posible aprovechar el movimiento constante de su mascota para generar electricidad suficiente y cargar dispositivos electrónicos.

Inspirado por la imagen tradicional del hámster corriendo en su rueda, el experimento buscó convertir esta actividad en energía utilizable. Así lo documenta un artículo de la revista científica Popular Science.

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La propuesta surgió como un experimento personal, impulsado por el interés de reutilizar energía y examinar si era factible obtener electricidad a partir de una fuente doméstica. La iniciativa destaca el creciente interés por soluciones donde la tecnología y la vida cotidiana convergen para resolver necesidades comunes.

Hámster de color claro dentro de una jaula de alambre blanca y azul. Hay lecho granulado en el fondo y un bebedero metálico en la parte superior izquierda
El sistema emplea un módulo 'energy harvester' y un algoritmo MPPT para amplificar la electricidad producida por el hámster (YouTube: Flamethrower)

Principios básicos de generación eléctrica aplicados al proyecto

El funcionamiento del cargador se basa en principios sencillos de generación eléctrica. Las turbinas, responsables de gran parte de la energía mundial, operan bajo el mismo fundamento: al hacer girar un motor, se genera electricidad en sus terminales, que puede almacenarse en una batería.

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El procedimiento es el mismo, ya sea que la turbina se impulse mediante vapor, viento, energía nuclear o, en este caso, la fuerza de un hámster.

En este experimento, el movimiento del animal al correr en la rueda se transmite a un motor que actúa como generador, convirtiendo la energía mecánica en electricidad. Todo el proceso sigue los fundamentos de conversión energética empleados en instalaciones industriales, aunque en una escala significativamente menor.

Hámster de color claro dentro de una jaula de alambre blanca y azul. Hay lecho granulado en el fondo y un bebedero metálico en la parte superior izquierda
El experimento revela los retos de obtener suficiente energía para cargar un teléfono móvil a partir del movimiento de un hámster (YouTube: Flamethrower)

Retos técnicos para cargar un teléfono con energía de un hámster

La adaptación de este sistema a las necesidades de un teléfono móvil supuso varios desafíos. Uno de los problemas principales es que un motor de corriente continua de 5 V necesitaría girar a más de 10.000 rpm para alcanzar una velocidad de carga estándar de 15 W para un smartphone.

Ningún hámster puede lograr esa velocidad, y si lo hiciera, el calor generado dañaría el motor antes de suministrar energía útil a la batería.

Además, las baterías requieren recibir un voltaje superior al que almacenan para acumular reservas. Por tanto, la electricidad generada por la rueda del hámster es limitada y no satisface los requerimientos de carga directa de dispositivos modernos.

Hámster de color claro dentro de una jaula de alambre blanca y azul. Hay lecho granulado en el fondo y un bebedero metálico en la parte superior izquierda
La experiencia, documentada por Popular Science, destaca la creatividad en la búsqueda de fuentes de energía alternativas domésticas (YouTube: Flamethrower)

Soluciones implementadas por el creador para superar los desafíos técnicos

Para sortear las limitaciones de voltaje y corriente, el creador empleó un módulo denominado “energy harvester”, que amplifica pequeños voltajes hasta niveles adecuados para cargar una batería.

Sin embargo, a medida que aumenta la energía almacenada, también se eleva el voltaje que necesita el sistema, añadiendo otra complejidad técnica.

El inventor utilizó un sistema de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT, por sus siglas en inglés), responsable de calcular la proporción óptima de entrada y salida para el módulo y otros componentes. Para almacenar la electricidad, se recurrió a celdas de ion-litio recuperadas de un patinete eléctrico averiado, optimizando tanto la eficiencia como la sostenibilidad del proyecto.

Hámster de color claro dentro de una jaula de alambre blanca y azul. Hay lecho granulado en el fondo y un bebedero metálico en la parte superior izquierda
Expertos sugieren que el principio utilizado por el hámster podría adaptarse para aprovechar el movimiento de otros objetos caseros (YouTube: Flamethrower)

Resultados y funcionamiento del experimento con el hámster

El montaje final acopló el eje de la rueda del hámster al sistema generador. El animal corrió durante la noche, lo que permitió acumular energía en la batería. Al día siguiente, el creador conectó su teléfono mediante un cable USB y probó la carga por primera vez.

El sistema funcionó —aunque la carga fue muy lenta— y, tras analizarlo con una cámara térmica, observó que el problema no era el cargador, sino el cable USB obsoleto. Al sustituirlo, la carga mejoró.

El creador celebró el logro con humor: “Con esto, la vida de mi hámster finalmente tiene un propósito”. El proyecto demostró que la generación de electricidad mediante el movimiento de un hámster es factible para pequeñas aplicaciones.

El artículo de Popular Science destaca que este tipo de inventos muestra el potencial de aprovechar cualquier fuente de energía en el hogar. Según la revista, el principio podría aplicarse a otros objetos de movimiento mecánico, como una bicicleta estática. El creador bromea con que su roedor es más fiable que la energía solar o eólica, ya que parece incansable durante la noche.

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