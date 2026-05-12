500 panes, dos ayudantes y un debate global: el insólito vestido que paralizó la alfombra roja más importante de África

Queen Mercy Atang fusionó moda y gastronomía al desfilar con un vestido hecho de más de 500 panes durante la gala en Lagos

El cierre de la alfombra roja en los Africa Magic Viewers’ Choice Awards 2026 estuvo marcado por una postal insólita: Queen Mercy Atang desfiló con un vestido confeccionado a partir de más de 500 panes, transformando la gala celebrada en Lagos el 9 de mayo en un escenario de asombro y debate.

La empresaria y figura televisiva convirtió el evento en el escaparate perfecto para su pastelería Swit Cakes & Desserts. Según relató la propia Atang, la elección del atuendo fue una decisión estratégica para posicionar su marca ante la mirada de la industria del cine y la moda africanas. “¿Qué mejor sitio para anunciar mi negocio que el AMVCA?”, sostuvo en declaraciones a la BBC.

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El diseño, encargado a la creativa Toyin Lawani de Tiannah’s Empire, requirió meses de trabajo. Lawani comentó en Instagram que el proceso arrancó en noviembre de 2025 y solo se completó dos días antes de la ceremonia.

El look de Queen Mercy Atang despertó debate sobre creatividad, marketing y el uso de alimentos en eventos de alto perfil (Instagram /queenmercyatang)

El resultado fue una falda voluminosa que demandó la colaboración de varios asistentes para que Atang pudiera avanzar por la alfombra. A su paso, la empresaria iba acompañada por dos ayudantes que portaban bandejas de pan, acentuando el concepto de “llevar el negocio puesto”.

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Reacciones y viralización en redes sociales

La aparición de Atang no tardó en generar un intenso debate virtual. En cuestión de horas, las imágenes del vestido inundaron las redes, donde abundaron tanto los elogios por la originalidad como las críticas por el presunto desperdicio de alimentos.

Frases como “la verdadera definición de llevar el negocio en la cabeza” o “breadwinner of the century (el proveedor del siglo)” se multiplicaron en los comentarios, mientras que otros usuarios consideraron que la acción no era más que una provocación.

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La aparición de Atang impulsó una tendencia de prendas inspiradas en productos de marca entre otros emprendedores (Instagram /queenmercyatang)

El video de Atang sorteando las dificultades del pesado atuendo sumó miles de reproducciones. El fenómeno impulsó a otros emprendedores a replicar la fórmula, compartiendo fotos con prendas inspiradas en los productos de sus propias marcas. La tendencia de fusionar moda y promoción empresarial se consolidó como uno de los temas más recurrentes del evento.

El proceso creativo detrás del vestido

El vestido de pan fue, según el equipo de Atang, tanto un reto técnico como conceptual. La diseñadora Lawani explicó que la pieza buscó reflejar la grandeza y el trabajo artesanal, tomando como inspiración la arquitectura de una catedral.

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La elección de los panes, su ensamblaje y la estructura final requirieron planificación y precisión, lo que también implicó que la protagonista apenas pudiera moverse con soltura.

Las redes sociales se inundaron de elogios y críticas tras la viralización del atuendo de pan en la alfombra roja. (Instagram /queenmercyatang)

Durante la preparación, Atang compartió en redes sociales imágenes y videos del montaje. Se pudo observar cómo el grupo de colaboradores ajustaba cada detalle para que la empresaria pudiera lucir el vestido tanto en el camerino como en la alfombra roja.

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“No fue un shock value, fue marketing deliberado”, insistió Atang al medio citado, rechazando que su intención haya sido provocar o trivializar el evento.

La creadora del diseño, en tanto, celebró la repercusión y afirmó estar impulsando la tendencia “everyone wear your business”, alentando a otros empresarios a visibilizar sus emprendimientos en contextos de alta exposición mediática.

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El vestido de pan de Queen Mercy Atang abrió una conversación global sobre autopromoción y responsabilidad social. (Instagram /queenmercyatang)

El impacto inmediato y la polémica por el uso de alimentos

La reacción social no se limitó a la admiración. Diversos sectores cuestionaron el uso de alimentos en un contexto lúdico, recordando la situación de inseguridad alimentaria que persiste en algunas regiones de Nigeria.

Atang respondió a las críticas negando cualquier desperdicio, y subrayó que la elección del material fue una decisión consciente para potenciar la visibilidad de su marca.

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En los Africa Magic Viewers’ Choice Awards, la creatividad no se agotó en el pan. Otras invitadas optaron por vestidos confeccionados con paquetes de mantequilla o inspirados en formas arquitectónicas y elementos del cine, en una velada donde el ingenio y la autopromoción se volvieron protagonistas.

El fenómeno del vestido de pan ilustra la creciente integración entre espectáculo, negocio y creatividad en África. (Instagram /queenmercyatang)

El perfil de Queen Mercy Atang y su estrategia de marca

Antes de convertirse en tendencia global por su vestido de pan, Queen Mercy Atang ya contaba con una trayectoria reconocida. Fue participante de Big Brother Naija en 2021 y ostentó el título de Miss Nigeria Internacional en 2015, antecedentes que le permitieron consolidar una amplia base de seguidores.

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A través de su exposición mediática, Atang ha explorado vías poco convencionales para impulsar Swit Cakes & Desserts. En sus propias palabras, la perseverancia y la creatividad han sido el motor para transformar una idea arriesgada en una experiencia exitosa.

La gala de Lagos evidenció que la frontera entre espectáculo, moda y negocio es cada vez más difusa en la escena africana actual. La acción de Atang, lejos de pasar inadvertida, elevó la conversación sobre la promoción empresarial y la búsqueda de visibilidad, dejando claro que la originalidad sigue siendo un activo valioso para quienes apuestan por caminos poco transitados.