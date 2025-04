El hombre más tatuado de Brasil decidió eliminar los diseño de su cuerpo: “Por más anestesia que me pongan, el dolor es horrible”

El antes y después del joven brasilero (leandrodesouzabless)

Leandro de Souza fue durante años reconocido como “el hombre más tatuado” de Brasil. A los 35 años, el hombre, residente en la ciudad de Bagé, en la frontera con Uruguay, llegó a tener el 95% de su cuerpo cubierto de tatuajes, una decisión que comenzó cuando aún era un adolescente.

Su cuerpo, completamente decorado con más de 170 tatuajes, era una declaración de su estilo de vida vinculado al rock y la rebeldía. Los primeros tatuajes que hizo fueron a los 13 años, influenciados por sus grupos de rock favoritos como Nirvana, Guns N’ Roses y Metallica. “Las primeras trataban mucho sobre la idolatría de la época”, dijo De Souza al medio brasileño G1​.

El giro radical en la vida de Leandro comenzó cuando se embarcó en un proceso de transformación espiritual en 2023. Después de un período de adicción a las drogas, donde experimentó la mezcla de sustancias como la cocaína, éxtasis, LSD y alcohol, De Souza encontró una nueva perspectiva en la religión evangélica.

Las primeras sesiones que fueron documentadas en sus redes (leandrodesouzabless)

En una entrevista con el medio local O’Globo, afirmó: “Ya no me sentía bien, ya no me convenía. Era un mundo de excesos. Llegó un momento en el que me sentí como una atracción de circo”. Esta revelación fue un punto de inflexión para él, lo que lo llevó a decidir cambiar completamente su vida y, como parte de eso, a eliminar sus tatuajes​.

Proceso de eliminación: un doloroso renacimiento

Una de las decisiones más difíciles fue la eliminación de los tatuajes que adornaban su piel. El joven comenzó su proceso de eliminación de tatuajes con un tratamiento innovador de láser, el que descompone las partículas de tinta en la piel para que el cuerpo las elimine de manera natural. Sin embargo, como él mismo ha compartido en varias publicaciones de Instagram, el proceso ha sido extremadamente doloroso.

Los tatuajes marcaron décadas de excesos, pero ahora simbolizan el pasado que De Souza quiere dejar atrás (leandrodesouzabless)

“Duele mucho, por más que me pongan anestesia, el dolor es horrible. Pero eso es parte del precio de las cosas que he hecho en el pasado”, comentó sobre las sesiones de láser que le han dejado visibles marcas en su rostro. A pesar del dolor, Leandro ha mostrado satisfacción con los resultados obtenidos hasta ahora, ya que “los resultados han sido satisfactorios” según él mismo expresó en a Daily Mail.

El camino de Leandro hacia el cambio también incluyó su lucha contra la adicción a las drogas. Tras su divorcio y la severa crisis emocional que siguió, De Souza comenzó a experimentar con drogas, lo que lo sumergió en un ciclo destructivo. Durante ese tiempo, él mismo se describía como un “animal de circo” en los eventos sociales a los que asistía, donde su apariencia lo convirtió en el centro de atención.

Cada sesión de láser, de 30 a 40 minutos, representa un intenso desafío físico y emocional (leandrodesouzabless)

“Ya no podía soportar la vida que estaba viviendo”, dijo Leandro. La transformación comenzó cuando entró a un albergue municipal de Bagé, donde se encontró con una mujer que lo evangelizó y lo introdujo en la religión cristiana. De Souza recuerda cómo este cambio le permitió reconocer su adicción y pedir ayuda. “El primer paso en todo en la vida es aceptar que no puedes hacerlo solo, que eres un adicto, que eres un drogadicto”, relató De Souza sobre su proceso de aceptación.

Impacto en las redes sociales y apoyo de los seguidores

El proceso de eliminación de tatuajes, así como su cambio de vida, no solo ha sido un viaje personal, sino también un proceso público que De Souza ha compartido con sus más de 450.000 seguidores en Instagram. En su cuenta, publica regularmente fotos y videos que muestran el progreso de su transformación, incluyendo el doloroso proceso de eliminación de los tatuajes en su rostro.

Desde redes sociales, De Souza comparte el proceso de eliminación de tatuajes (leandrodesouzabless)

El joven brasilero ha sido transparente sobre el dolor físico que implica este proceso, e incluso en algunos videos muestra lágrimas por el dolor durante las sesiones de láser. “Aunque todavía hay sombras visibles de los tatuajes faciales, la mayoría ya han desaparecido”, compartió en 20 minutos. Además, ha sido apoyado financieramente por sus seguidores para costear las sesiones de láser, lo que le ha permitido continuar su proceso de transformación​.

Su objetivo ahora es asegurar la custodia de su hijo de 10 años y darle un hogar estable. Además, está buscando un trabajo estable para mantener a su madre y a su hijo. A pesar de los desafíos del proceso de eliminación de tatuajes y el dolor físico que implica, De Souza ha compartido su motivación para seguir adelante.

Así le está quedando el rostro (leandrodesouzabless)

En una entrevista, recordó cómo su enfoque ahora está en “predicar a padres e hijos en hogares que están en prisiones”, demostrando cómo su vida y sus valores han cambiado drásticamente en los últimos años. “En 2023 gané el premio al hombre más tatuado de Brasil en la Expo Internacional del Tatuaje de Santa Rosa. Vivía de la carne, tenía una vida de sexo, drogas y rock N’roll", dijo Leandro en Flooxernow, reflexionando sobre cómo su vida anterior contrastaba con su nuevo propósito.

Aunque su viaje ha sido doloroso y lleno de sacrificios, De Souza ha mostrado una gran determinación para borrar las huellas de su pasado y comenzar una nueva etapa, un proceso en el que las redes sociales han jugado un papel fundamental en su apoyo. A través de sus publicaciones, ha logrado conectar con miles de personas que lo siguen y acompañan en cada paso de su nueva vida​.