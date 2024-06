Se presentó para la revisión de un examen porque consideraba que la nota era injusta y lo que sucedió lo dejó en shock

Expectativas y realidades en los exámenes (Imagen ilustrativa- Getty)

Un joven acudió a X para compartir una experiencia que no salió como esperaba a la hora de solicitar la revisión de un examen. Si bien lo más habitual es que el alumno tenga razón ante el pedido, este no fue el caso, ya que la nota no necesariamente subió y el profesor tomó una decisión que lo paralizó.

En ese sentido, lo más llamativo y menos común es que la nota se vea rebajada durante una revisión y esto puede ocurrir si el profesor se da cuenta de que cometió un error a favor del alumno al puntuar. Pero en su publicación, el joven, cuyo usuario es @spiroce, expresó su incredulidad cuando, al acudir a revisar su examen, su nota bajó de un 4,5 a un 2,75.

“He ido a revision con un 4,5 esperando q me aprobase y se había equivocado sumando y tenia 2,75 uff”, escribió. Su experiencia resaltó la incertidumbre que acompaña a las revisiones de exámenes, donde lo esperado puede convertirse rápidamente en una situación desfavorable.

Pidió la revisión de un examen pero no salió como esperaba (X: @spiroce)

La publicación sumó miles de visualizaciones y los usuarios dejaron sus reacciones en la sección de comentarios: Por eso yo nunca voy”, “Que mala suerte”, “Podría ser yo perfectamente”, “Siempre será mi miedo” y “Muy duro”, son algunos de los mensajes en la publicación.

Las revisiones de exámenes son una herramienta crucial para garantizar la justicia académica, pero también pueden ser una fuente de sorpresas inesperadas. Ya sea que la nota suba, se mantenga o baje, lo destacable es que el proceso permita a los estudiantes comprender mejor su rendimiento y los criterios de evaluación.