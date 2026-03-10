Jacob Elordi sorprendió con un gesto especial a una fan en pleno vuelo

Jacob Elordi sorprende a una fan durante un vuelo en Australia con un emotivo obsequio literario relacionado con su carrera actoral - REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Durante un vuelo comercial en Australia, Jacob Elordi sorprendió a los pasajeros con un gesto especial hacia una admiradora, generando un fenómeno viral en redes sociales. El actor australiano, reconocido internacionalmente por su trabajo en cine y televisión, protagonizó un encuentro que trascendió el ámbito privado por la difusión de imágenes y relatos en plataformas digitales.

El episodio ocurrió el 3 de marzo de 2026, cuando Elordi viajaba a bordo de un avión de la compañía Qantas y fue identificado por la creadora de contenido Patricia Albassit.

Albassit, quien acumula seguidores en TikTok, notó la presencia del intérprete mientras acomodaba su equipaje y, tras confirmar su identidad, decidió acercarse para saludarlo. De acuerdo con la cobertura de The Sun, el acercamiento fue cordial y espontáneo, dando inicio a una secuencia de interacciones que captaron la atención de los viajeros y usuarios digitales.

La situación cobró relevancia cuando Elordi decidió regalarle a la joven un ejemplar de la novela Cumbres Borrascosas, obra que inspiró la más reciente película que protagonizó bajo la dirección de Andrea Arnold. El filme, estrenado a nivel internacional el año pasado, ofreció una reinvención contemporánea del clásico de Emily Brontë, y permitió al actor consolidar su perfil dramático. En la cinta, Elordi interpreta a Heathcliff, un personaje marcado por la intensidad emocional, lo que le valió elogios de la crítica y la audiencia. El director del largometraje, Andrea Arnold, optó por un enfoque visual y narrativo renovado, ambientando la historia en paisajes rurales del Reino Unido y priorizando la construcción psicológica de los personajes.

De acuerdo con lo publicado por la creadora de contenido, la interacción entre el actor y la fan no se limitó a la fotografía inicial. Tras el aterrizaje, Elordi se dirigió a una tienda del aeropuerto y adquirió dos ejemplares del libro de Brontë, uno para cada integrante del grupo. Solicitó sus nombres y personalizó las dedicatorias. Una de las inscripciones, destinada a Albassit, rezaba: “Querida Patricia, espero que hoy salga el sol para ti. Con cariño, Heathcliff”. Este gesto, acompañado de fotografías y abrazos, generó comentarios positivos entre los presentes y se replicó rápidamente en redes sociales.

La fan compartió la experiencia en su cuenta de TikTok, mostrando imágenes del libro firmado y una fotografía del actor leyendo durante el vuelo. El video alcanzó miles de visualizaciones y comentarios, entre ellos: “Por mi salud mental, esto debe ser IA” y “Me alegro por ti, aunque no con todo mi corazón”, frases que reflejaron el impacto emocional entre seguidores y curiosos. Por otro lado, tuvo un gran alcance la publicación y la reacción entusiasta de la comunidad digital.

Otros pasajeros, citados por The Sun, resaltaron el trato cercano de Elordi durante el vuelo. El actor, que mide 1,96 metros, viajó en clase económica, lo que llamó la atención por la sencillez de su elección. Según el mismo medio, Elordi bromeó durante el encuentro: “Te tomo la foto si me das tu Birkin”, comentario que provocó risas y alivió la tensión inicial del acercamiento.

El impacto del gesto no se limitó a Albassit y su acompañante. La madre de otro pasajero manifestó su sorpresa al enterarse de la identidad del actor, y varios usuarios en redes sociales relataron impresiones similares acerca del ambiente amistoso generado a bordo. La viralización del episodio reforzó el perfil público de Elordi como una figura accesible y atenta, tanto para sus seguidores como para quienes lo cruzan en situaciones cotidianas.

La película Cumbres Borrascosas, con Jacob Elordi en el papel principal, ha sido señalada por la crítica como una de las adaptaciones más contemporáneas y arriesgadas del clásico literario. El largometraje recibió elogios por su fotografía, la interpretación de los protagonistas y la actualización de los conflictos originales, manteniendo la esencia trágica de la novela de Emily Brontë. Según PEOPLE, la actuación de Elordi fue destacada por su capacidad para transmitir la complejidad del personaje y su adaptación a un contexto moderno.