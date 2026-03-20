Viral en redes y récord Guinness: la vida de Merlin, el cerdo que “habla” y conquistó a más de un millón de seguidores

La historia de Merlin, el cerdo entrenado para hablar mediante botones, destaca la relación entre humanos y animales en California

El fenómeno de Merlin el cerdo, un animal entrenado para comunicarse mediante botones y con más de un millón de seguidores en Instagram, ha sido reconocido por el récord Guinness como el cerdo con mayor presencia en esta red social. Su historia en California ha originado un debate internacional sobre la inteligencia y la emocionalidad de los cerdos, tal como informó Guinness World Records.

Merlin es un cerdo de cuatro años que reside en California junto a su dueña, Mina Alali. Logró alcanzar la fama mundial tras ser premiado por Guinness World Records el 23 de febrero de 2026, tras acumular 1,1 millones de seguidores en Instagram gracias a su capacidad para “hablar” presionando botones de comunicación con palabras grabadas. Este hito lo convirtió en el animal de su especie más popular en redes sociales de acuerdo con la organización internacional.

Merlin fue adoptado en marzo de 2022, cuando tenía solo tres meses. Poco después, Alali inició su entrenamiento para enseñarle a usar botones que, al ser presionados, reproducen palabras y frases específicas. Este proceso fue documentado en redes sociales y permitió a Merlin expresar necesidades cotidianas utilizando el hocico para indicar términos como “sí”, “no” o “comer”.

El proceso de entrenamiento y comunicación de Merlin

Desde sus primeras semanas en su nuevo hogar, Mina Alali registró cómo Merlin aprendía a comunicarse a través de botones grabados. El animal comenzó usando palabras simples hasta incorporar frases como “¡estoy enfadado!”.

Merlin el cerdo es reconocido por el récord Guinness como el cerdo con más seguidores en Instagram a nivel mundial

Ahora, el repertorio de Merlin supera los 30 botones distintos, lo que evidencia su habilidad para transmitir mensajes variados. Estos avances, divulgados en internet, han causado admiración y propiciado conversaciones sobre el potencial de aprendizaje de los cerdos.

En declaraciones recogidas por Guinness World Records, Alali explicó: “A estas alturas, lo reconocen cada vez que salimos. Mi prometido y yo bromeamos diciendo que es como salir a pasear con Brad Pitt”. También comentó que su objetivo es compartir contenido positivo: “Estoy orgullosa de que hayamos conseguido tantos seguidores, porque tengo la confianza de que los videos generan más sonrisas en el mundo y, además, cambian la forma en que la gente ve a los cerdos o al ganado”.

El fenómeno social de Merlin en redes y el impacto en la percepción de los animales

La popularidad de Merlin en Instagram ha generado una sólida comunidad de admiradores. Sus videos, al interactuar con Mina por medio de los botones de comunicación, reciben diariamente miles de comentarios y reacciones.

Esta influencia trasciende el entretenimiento digital. Numerosos seguidores han manifestado que el contenido del cerdo les ha servido como apoyo emocional. Mina agradeció públicamente en su cuenta el respaldo de los fans, afirmando que su apoyo ha sido clave para alcanzar este reconocimiento.

El fenómeno de Merlin el cerdo en California impulsa un debate internacional sobre la inteligencia y la emocionalidad de los cerdos

El comité de Guinness World Records destacó que el caso de Merlin “ha suscitado un debate en Internet sobre lo inteligentes, emocionales y humanos que pueden llegar a ser los cerdos cuando se les dedica tiempo, paciencia y refuerzo positivo”. Este fenómeno ha impulsado nuevas discusiones sobre el bienestar animal y la percepción de los cerdos más allá del ámbito del “ganado”.

Reflexiones sobre la inteligencia y emociones de los cerdos

El impacto viral de Merlin ha devuelto la atención pública a la inteligencia y la capacidad de aprendizaje de los cerdos. Distintos foros y páginas en redes sociales han abierto debates sobre la necesidad de reconocer estas cualidades en especies habitualmente vinculadas al consumo.

Para Mina, transformar la percepción es uno de los principales logros de esta experiencia: “Estoy convencida de que el mundo sería mejor si tratáramos a todos los animales con el mismo amor y compasión que a los más ‘domésticos’, como perros y gatos”, comentó a Guinness World Records.

Las interacciones diarias entre Merlin y su entorno, documentadas y compartidas, refuerzan ese mensaje. Quienes han seguido su trayectoria muestran un interés creciente por el vínculo emocional entre humanos y animales y el efecto positivo que puede tener en la vida de ambos.

El caso de Merlin, según resalta Guinness World Records, simboliza un cambio en la forma de ver a los animales y pone en evidencia el valor de la empatía hacia todas las especies.