Contrabandeaban una gran carga de mercadería valuada en 150 millones de pesos y fueron detenidos en Córdoba

Efectivos de Gendarmería Nacional realizan la incautación de un camión con un gran cargamento de ropa de contrabando durante un operativo en la provincia de Córdoba (GNA)

La Gendarmería Nacional llevó adelante un operativo que derivó en el secuestro de una importante cantidad de mercadería sin aval aduanero, valuada en más de 150 millones de pesos, en la ruta nacional 9, en las cercanías de Sinsacate y Juárez Celman, en la provincia de Córdoba.

Los hechos, de acuerdo a lo informado por el portal del diario La Voz, ocurrieron cuando efectivos de la fuerza interceptaron dos vehículos en distintas inspecciones, descubriendo en su interior bultos de gran volumen. El procedimiento, supervisado por el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, se enfocó en el análisis del contenido y la documentación de los envíos, lo que permitió constatar la ausencia de aval aduanero en la carga transportada.

Según se informó oficialmente, los agentes de Gendarmería Nacional establecieron puestos de control en la ruta nacional 9 y, durante la fiscalización de vehículos de transporte de encomiendas, procedieron a revisar la carga y solicitar la documentación correspondiente. En este marco, en un transporte que cubría el tramo Orán (Salta)–Esteban Echeverría (Buenos Aires), se hallaron 96 bultos que, tras la inspección, resultaron contener elementos vinculados al rubro indumentaria y bazar.

El valor de la mercadería secuestrada fue calculado en más de 150 millones de pesos, cifra que refleja la importancia económica del cargamento y el impacto potencial en el mercado formal. Los funcionarios explicaron que el procedimiento incluyó la verificación minuciosa de cada uno de los paquetes y la constatación de la falta de documentación aduanera que respaldara su legítima circulación.

En un segundo control, realizado sobre otro vehículo que se desplazaba en dirección a Liniers (Buenos Aires), los efectivos detectaron otros 21 bultos con características similares: productos de indumentaria y artículos de bazar, nuevamente sin el aval aduanero requerido por la normativa vigente. Ambas cargas fueron interceptadas y puestas a disposición de la justicia federal.

El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba intervino de inmediato, disponiendo el secuestro de todos los bultos detectados en los operativos. La orden judicial establece la retención preventiva de la mercadería y su traslado a depósitos habilitados, donde permanecerá a resguardo hasta que se determine su destino final conforme a los procedimientos legales.

Efectivos de Gendarmería Nacional incautaron una importante cantidad de ropa de contrabando en un operativo realizado durante la noche en la provincia de Córdoba (GNA)

Una semana atrás, agentes de la Prefectura Naval Argentina incautaron mercadería electrónica ilegal valuada en más de 126 millones de pesos, que había ingresado de manera ilegal al país y era comercializada en distintos locales de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Fuentes de la investigación indicaron que los procedimientos tuvieron lugar en comercios del barrio porteño de Barracas y en la localidad bonaerense de Adrogué.

El procedimiento se originó a raíz de órdenes de allanamientos libradas por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 1, a cargo del juez Ezequiel Berón de Astrada y la Secretaría N°2 de María Valeria Peralta Urquiza Rosito. El objetivo: incautar artículos electrónicos de origen extranjero que no contaban con el aval aduanero para su ingreso a Argentina.

Entre los elementos decomisados se encontraron más de 200 teléfonos celulares, consolas de videojuegos, computadoras, tablets, parlantes, electrodomésticos y otros dispositivos electrónicos. Además, se secuestró documentación relevante para la causa, tanto en soporte físico como digital.

El valor total del material incautado supera los 126 millones de pesos, de acuerdo a lo informado por la Prefectura Naval Argentina.

El operativo se llevó a cabo con la intervención de distintas áreas especializadas del organismo y de la Dirección General de Aduanas (ARCA), quienes verificaron la falta de documentación que respaldara el ingreso legal de los productos al territorio nacional.