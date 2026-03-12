Virales

La insólita inundación que sorprendió a una cancha de pádel en Quilmes durante un partido

El misterioso escape transformó una jornada deportiva en tendencia digital con bromas, dudas técnicas y miles de reacciones en redes

El video de la cancha inundada en La Meca Quilmes captó la atención por mostrar a los jugadores abandonando el lugar en medio de la sorpresa (@solanotv)

Un incidente insólito durante un partido de pádel provocó una rápida viralización en las redes sociales. El martes 10 de noviembre en Quilmes, Buenos Aires cuatro hombres disputaban un encuentro en la cancha de La Meca, ubicada en la avenida Calchaquí y Rodolfo López, cuando un golpe fuerte a la pelota derivó en la caída de una catarata de agua que comenzó a inundar el espacio en cuestión de segundos. El hecho fue difundido en redes sociales por el , según Solano TV.

El video de la cancha inundada en La Meca Quilmes captó la atención por mostrar a los jugadores abandonando el lugar en medio de la sorpresa. La viralización se debió a la magnitud del torrente inesperado y la velocidad con la que el suceso se propagó en plataformas digitales. Miles de personas visualizaron y compartieron las imágenes, lo que lo transformó en uno de los episodios más comentados en las plataformas.

De acuerdo con Solano TV, el incidente se originó cuando uno de los jugadores realizó un golpe potente, lo que derivó en la rotura de un caño de agua. Esto provocó la inundación total de la cancha. El predio cerró hasta el miércoles siguiente para permitir las reparaciones necesarias.

Repercusiones en redes sociales tras la inundación de la cancha de pádel

El episodio se expandió con rapidez en las redes, logrando miles de “me gusta” y comentarios de usuarios intrigados. Muchos internautas debatieron sobre la verdadera causa del escape de agua, situando el origen técnico del incidente como tema central de conversación.

Algunos plantearon la hipótesis de que la rotura se produjo en la red de incendios y no en un caño común, lo que alimentó el debate y generó comentarios humorísticos. La presencia de La Meca Quilmes en redes aumentó significativamente a raíz de esta difusión.

El incidente se habría originado cuando uno de los jugadores realizó un golpe potente, lo que derivó en la rotura de un caño de agua (Solano TV)

Medidas y situación del complejo La Meca Quilmes

Según explicó Solano TV, tras la inundación los responsables del establecimiento decidieron cerrar el predio durante 24 horas posiblemente para evaluar los daños y ejecutar las reparaciones.

El complejo deportivo, que cuenta con ocho canchas, fue eje de discusiones en torno a la infraestructura disponible para este tipo de actividades y al riesgo de incidentes poco usuales.

El auge del pádel en Argentina

Lo sucedido en La Meca Quilmes ocurre en el marco del auge del pádel en Argentina, donde el número de practicantes crece y surgen nuevos complejos deportivos. Con esto, se incrementa también la exposición de episodios inusuales que rápidamente trascienden el ámbito local gracias a las redes sociales.

Videos como el de esta cancha reflejan no solo el creciente interés por el deporte, sino la celeridad con la que estos hechos se convierten en tendencia y generan debates abiertos.

