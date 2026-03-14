Pickle, la perra guía que acompaña a una deportista paralímpica: confianza y apoyo emocional

Pickle, la perra guía de Hester Poole, es la aliada esencial de la atleta británica en Cortina durante la exigencia paralímpica (Instagram / @paralympicsgb_official)

La joven Hester Poole se preparó para debutar en sus primeros Juegos Paralímpicos de Invierno, representando a Gran Bretaña en las disciplinas de esquí alpino adaptado.Con 18 años y originaria de Bath, la deportista afrontó el reto del slalom gigante y el slalom, impulsada por su determinación y una vida marcada por una visión muy limitada desde su nacimiento. Esta condición no frenó su espíritu competitivo, sino que la motivó a buscar la excelencia en el deporte adaptado, convirtiéndose en una de las figuras más jóvenes del equipo ParalympicsGB.

En su primera participación en Milán-Cortina 2026, Poole compitió en el slalom gigante para esquiadores con discapacidad visual. Durante la prueba, sufrió una caída al inicio del recorrido y no logró finalizar. Tras la competencia, expresó que el desafío la motiva a seguir progresando y aspirar a nuevos logros deportivos en el futuro.

Su condición no ha frenado su espíritu competitivo, sino que la ha motivado a buscar la excelencia en el deporte adaptado, convirtiéndose en una de las figuras más jóvenes del equipo ParalympicsGB.

La historia de Poole trasciende el ámbito deportivo. La británica padece una disminución visual con categoría B3 (visión parcial en deportes para ciegos) y AS3 (clasificación específica para el esquí alpino). Más allá de las pistas, es embajadora juvenil de la organización Perros Guía para Ciegos, un rol que asume con compromiso tras experimentar de primera mano los beneficios de contar con un perro guía. La atleta reconoce abiertamente que el apoyo recibido le permitió recuperar la confianza y alcanzar mayor independencia, elementos clave para su desarrollo tanto personal como competitivo. Su participación en los Juegos Paralímpicos no solo representa una meta deportiva, sino un símbolo de superación.

El papel de Pickle, la perra guía de Hester Poole

En pleno contexto competitivo de los Juegos Paralímpicos de Invierno, Pickle, una labrador retriever negra de ocho años, se ha convertido en una presencia inconfundible en la Casa Paralímpica del equipo británico en Cortina. Mucho más que una mascota, es la compañera inseparable de Hester Poole y su principal aliada para desenvolverse con autonomía en el día a día y en la exigencia del alto rendimiento.

Hester Poole y Pickle en la imagen oficial del Team GB para los Juegos Paralímpicos de Invierno (Instagram / @paralympicsgb_official)

Empezaron a trabajar juntas durante la filmación de la serie “Puppy School for Guide Dogs” y desde entonces forjaron un vínculo inseparable. La deportista confiesa que ha sido fundamental en su proceso de adaptación: “Le encantan las montañas; siempre se pone muy nerviosa cuando ve la nieve”, relata Poole sobre el entusiasmo de su perra en el entorno alpino en diálogo con la BBC. Esta conexión se refleja también en la rutina posterior a las competencias: “Cuando viene a esquiar, es lindo llegar al final de la pista, gane o pierda, y tener esta bolita peluda de amor esperándome”, expresa.

Hester Poole, joven esquiadora con discapacidad visual, representa a Gran Bretaña en sus primeros Juegos Paralímpicos de Invierno (Instagram / @hesterpoole.vi.ski)

El apoyo emocional que brinda la canina ha sido destacado repetidas veces por la esquiadora, quien le atribuye haberle devuelto la confianza y permitirle vivir de manera más independiente. La labradora ya cuenta con su propio retrato oficial del equipo y, en Cortina, recibió un kit adaptado para perros, consolidando su estatus como “miembro número 26” del equipo británico, indicó BBC.

Pickle es descrita como una perra “empática y en sintonía con las emociones humanas”, cualidades que la convierten en la compañera ideal para alguien que compite en eventos deportivos de élite. Durante la concentración del equipo, también se llevó toda la atención al participar en juegos y actividades lúdicas, como un partido de voleibol junto a los atletas. En cuanto a preferencias alimentarias, la atleta bromea sobre la flexibilidad de su mascota guía: prefiere “prácticamente cualquier cosa que pueda encontrar en el suelo”, en contraste con los estrictos regímenes nutricionales de los deportistas.

La participación de perros guía está regulada en los Juegos Paralímpicos de Invierno, con áreas y asistencia diseñadas para facilitar su presencia (Instagram / @paralympicsgb_official)

El vínculo entre Poole y Pickle va más allá del apoyo técnico: se trata de una fuente constante de consuelo y alegría, y su presencia resulta imprescindible para que la joven atleta afronte con serenidad los desafíos del alto rendimiento.

La participación de perros guía en los Juegos Paralímpicos de Invierno está regulada por los organizadores, quienes han dispuesto áreas específicas para los animales y asistencia en cada sede de competición y ceremonia. Esta medida facilita la movilidad y permanencia de los atletas que dependen de estos animales para su independencia y bienestar durante el torneo. En la edición de Milán-Cortina, seis perros guía acompañan a los atletas: tres forman parte del equipo australiano, mientras que Alemania, Gran Bretaña y la República Checa tienen uno cada uno.

La esquiadora Hester Poole destaca la importancia del apoyo emocional de Pickle para afrontar los desafíos del alto rendimiento (Instagram / @hesterpoole.vi.ski)

El antecedente en Beijing 2022

El vínculo de atletas en los Juegos Paralímpicos y los perros guía tiene antecedentes inmediatos. Uno de ellos es el de Carina Edlinger, esquiadora austríaca que ganó la medalla dorada en la categoría sprint de esquí de fondo femenino en la cita de 2022. En Beijing, la atleta estuvo acompañada de su perra Riley, destacando su importancia tanto para la movilidad en la villa como para la estabilidad emocional en la competencia.

La atleta relató que su prioridad al viajar a China era poder estar junto a su perro guía: “Para mí, lo más importante era traer a mi perro. Si no, no hubiera podido entrar y habría volado directamente a casa”, expresó la europea, quien cuenta con entre un 1,5 y un 2 por ciento de visión, según recogió la página oficial de los Juegos Olímpicos.

La presencia de Riley en el podio tras la victoria de su dueña marcó un hito simbólico, consolidando el papel de los perros guía como aliados indispensables para los atletas paralímpicos.