Crimen y Justicia

Un hombre baleó en la cara a su hermano en San Juan y dijo que lo confundió con un ladrón

La víctima recibió el tiro a la altura de la mandíbula. Pese a que se encuentra fuera de peligro, aún no pudo declarar

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En el barrio Los Andes
En el barrio Los Andes de San Juan, un hombre fue baleado en la cara por su propio hermano (El Tiempo San Juan)

Un violento episodio familiar alteró la tranquilidad de la noche del lunes último en el Barrio Los Andes, en Chimbas, provincia de San Juan. Un hombre disparó a quemarropa contra su hermano dentro de su domicilio y luego, ante las autoridades, alegó que lo confundió con un ladrón. Pese a la explicación brindada, el autor del disparo fue detenido y permanece bajo custodia policial, a la espera de que avance la investigación judicial.

La víctima, un joven cuya identidad no trascendió, recibió un tiro a la altura de la mandíbula. Ante la gravedad de la lesión, el herido fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con lo informado por el portal El Tiempo de San Juan, el episodio se produjo dentro de una vivienda del mencionado barrio sanjuanino. El hermano del herido explicó a los investigadores que, al detectar la presencia de una persona en su domicilio, supuso que se trataba de un intruso. Según su testimonio, actuó “a modo de supervivencia” y disparó sin advertir que se trataba de su propio hermano. Las autoridades incautaron el arma utilizada y continúan trabajando en la escena para esclarecer las circunstancias exactas del incidente.

Debido a la gravedad de la lesión, la víctima aún no pudo brindar declaración ante la fiscal Claudia Ruíz, coordinadora de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) CAVIG. Su testimonio será fundamental para reconstruir lo ocurrido, por lo que la Fiscalía aguarda su recuperación. Mientras tanto, el sospechoso permanece detenido y a disposición de la Justicia, con la posibilidad de enfrentar cargos por lesiones agravadas.

El agresor está detenido en
El agresor está detenido en una dependencia policial

El incidente en Chimbas se investiga como un caso confuso, ya que el supuesto error de identificación por parte del agresor será analizado por los peritos y fiscales intervinientes.

Según la reconstrucción inicial, el disparo se produjo en el interior de la vivienda y no hay evidencia, por el momento, de la presencia de terceros o de un intento real de robo.

El caso se encuentra bajo la órbita de la UFI CAVIG, que solicitó peritajes balísticos y testimoniales. El fiscal de turno se presentó en el lugar junto a personal de la Policía de San Juan, quienes realizaron las diligencias de rigor, incluyendo el secuestro del arma y el relevamiento de la escena.

Mientras avanzan con las pericias, la fiscalía analiza imputarle el delito de lesiones agravadas, aunque la calificación podría variar conforme avancen las pericias y se reciba el testimonio del herido.

Apuñaló a su hermano durante una discusión en Mendoza

A principios de febrero, un hombre fue apuñalado por su hermano durante una reunión en el Camping Marina Costa del Sol, en la zona de El Carrizal, Mendoza.

La agresión se produjo poco antes de las ocho de la mañana, luego de una discusión familiar que escaló a un enfrentamiento físico entre los dos hermanos. El presunto atacante utilizó un arma blanca y lesionó a la víctima en el tórax.

El personal policial recibió una alerta por el ingreso de un herido al centro de salud local. Debido a la gravedad de la herida, los médicos decidieron trasladar al herido al Hospital Perrupato.

En el hospital se constató que la lesión había comprometido órganos vitales, por lo que el paciente quedó internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. Antes de la intervención quirúrgica, la Policía logró tomar declaración a la víctima, lo que permitió identificar al atacante y orientar la investigación.

La Oficina Fiscal de Rivadavia abrió una instrucción por el delito de averiguación de lesiones graves. El último parte médico señala que el paciente recibe asistencia respiratoria mecánica y permanece bajo monitoreo constante.

El presunto agresor fue identificado y está bajo seguimiento de la justicia local. La Oficina Fiscal aguarda la detención formal y continúa con la toma de testimonios y pericias para determinar la mecánica del hecho.

Mientras tanto, la Policía resguarda el perímetro del camping y avanza en el relevamiento de pruebas. Las pericias forenses sobre el arma utilizada serán clave para esclarecer las responsabilidades en el caso.

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