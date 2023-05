“Mi lista de anécdotas con ratas”: la invitó a comer a su casa, ella puso aceite en la sartén y el joven enloqueció

"Cuando puse aceite en la sartén me dijo ‘uh pará, me saliste cara’”, explicó

Las anécdotas de primeras citas suelen despertar el interés de los usuarios de las redes sociales. Aquellas fallidas son incluso más virales que las que resultan tal como se soñó. En ese sentido, una usuaria de Twitter compartió una anécdota de la cita con un pretendiente que la invitó a comer a su casa y el resultado no fue el esperado. El posteo de su salida con un “rata” se hizo viral y recibió todo tipo de comentarios y anécdotas similares.

Ángela publicó en su cuenta un posteo que despertó el interés en Twitter: “Para seguir agrandando mi lista de anécdotas con chabones ratas: una vez fui a comer a la casa de uno y cuando puse aceite en la sartén me dijo ‘uh pará, me saliste cara’”, comenzó explicando la joven.

Pero eso no fue todo, la cita aún podía ser peor: “Cuando le pedí que me prenda el horno, intentó reutilizar un fósforo ya quemado prendiéndolo con encendedor”, destacó.

El posteo fue acompañado con la foto de Lorna Cepeda, la famosa actriz colombiana, que fue furor con el personaje de Patricia Fernández en la novela Betty la fea, en la que interpretaba a una joven sin escrúpulos que se encontraba tapada de deudas.

“Antes de que me bardeen: el chabón no era pobre solamente muy miserable”, aclaró en el hilo de su Twitter, que en 24 horas sumó más de un millón de visualizaciones, 37 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios.

“Uno me hizo tomar un mate del día anterior (era el mediodía y ya estaba tomándolo desde la mañana) y me dijo que todavía estaba rico”, “¿No era más fácil prender la hornalla directamente con el encendedor, digo yo?”, “Pero eso no fue lo peor sino que además de rata, vago. ¿Cómo que le cocinaste?”, “La del fósforo reutilizable está en el subsuelo de las lauchas”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron en el posteo viral.

