Compartió el mensaje de su padre luego de que atropellaran a su hermana y la respuesta se volvió viral

La captura del chat entre Vera y su padre acumuló más de 850 mil visualizaciones y miles de reacciones en X en poco más de un día (Imagen ilustrativa Infobae)

Una captura de chat publicada en X por una usuaria identificada como Vera convirtió un aviso familiar sobre un accidente vial en un contenido viral: el mensaje de su padre, Héctor, sobre el choque de un colectivo a su hermana se expandió en la plataforma con una frase que la joven dijo que no olvidará: “No la vio y se la llevó puesta”.

El intercambio, compartido desde la cuenta @cappuccinx, superó las 850 mil visualizaciones en poco más de 24 horas y acumuló 80 mil “me gusta”, además de contar con decenas de comentarios.

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En el primer mensaje del chat, Héctor escribió: “¿Te enteraste que hoy un colectivo atropelló a una chica en la roca?”. Vera contestó: “¡Podría haber sido yo! ¿Ella está bien?”, sin saber todavía a quién se refería.

El giro llegó en la respuesta siguiente: “Pero fue tu hermana. Si, está bien”. Ante el “Jaja qué. ¿Cómo?”, el padre cerró la secuencia con la frase que disparó la conversación en redes: “No la vio y se la llevó puesta. Solo tiene golpes y la bici rota”.

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La frase “No la vio y se la llevó puesta” convirtió un aviso familiar sobre un accidente en un fenómeno viral en redes sociales (X: @_cappuccinx_)

Vera subió la captura con un texto de encuadre que ordenó la lectura del intercambio: “Cuando mi viejo me avisó que chocaron a mi hermana así”.

Entre las respuestas, otros usuarios reforzaron el tono que tomó la conversación al circular fuera del chat. Un comentario sintetizó esa lectura: “Es la forma más graciosa que tenía de decirlo”. Otro usuario lo vinculó con una referencia de cultura pop: “Es como cuando Michael Scott le avisó a todos que chocó a Meredith”.

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