Virales

Tiene 99 años y miles de personas la llevaron en andas en un concierto: quién es la “Gangster Granny”, el récord Guinness que se hizo viral

Su nieto Ross Smith, con casi 25 millones de seguidores en TikTok, coordinó el intento oficial con la organización durante un recital en Texas para que su abuela cumpliera su sueño de ser la mejor del mundo en algo

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Pauline Kana rompió un récord Guinness de crowd surfing a los 99 años durante un concierto en Texas (Guinness World Records/Instagram )

El récord Guinness de crowd surfing —cuando una persona es llevada en alto sobre las manos del público— quedó en manos de Pauline Kana, una estadounidense de 99 años y 274 días que fue llevada por encima de las cabezas de la audiencia durante un show de Brantley Gilbert en Texas, Estados Unidos, de acuerdo con Guinness World Records.

Kana alcanzó esa marca el mes pasado en un intento oficial coordinado por la entidad durante el recital. Según la organización, su nieto Ross Smith impulsó la idea para ayudarla a cumplir su deseo de ser “la mejor del mundo” en algo.

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De acuerdo con Guinness World Records, la audiencia participó en el traslado de la abuela, sostenida en una camilla y elevada por el público hasta el frente del escenario. El intento se realizó mientras sonaba una canción de Gilbert y convirtió a Kana en la persona de mayor edad en completar esa dinámica.

Cómo fue el intento oficial durante el concierto

Según Guinness, Brantley Gilbert presentó a Ross Smith y a Pauline Kana ante la audiencia y anunció el intento del récord. Cuando el público estuvo listo, colocaron a Kana en la camilla y comenzó el recorrido.

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Al inicio, Kana se sujetó de ambos lados cuando la elevaron sobre la multitud. Después levantó los brazos y los agitó mientras avanzaba hacia el frente del escenario.

El público gritó: “Granny! Granny! Granny!” durante el trayecto. Kana avanzó impulsada por el movimiento coordinado de las manos del público, que la fue trasladando hasta la zona del escenario.

Guinness World Records reconoció a Pauline Kana como la persona de mayor edad en realizar crowd surfing sobre el público (Captura de video)
Guinness World Records reconoció a Pauline Kana como la persona de mayor edad en realizar crowd surfing sobre el público (Captura de video)

Cuando llegó al frente, reapareció con una sonrisa y bailó en el escenario tomada de la mano de Ross Smith, según la organización. Ese día también llevaba una remera con su cara y el mensaje “Old’s Cool”.

Guinness World Records detalló además que el público mantuvo la camilla en alto durante toda la secuencia, un punto central para completar el intento tal como fue documentado por la entidad.

La dupla viral: Pauline Kana y Ross Smith

Ross Smith y su abuela reunieron una amplia audiencia en redes sociales a través de la cuenta de él, según Guinness World Records. Smith suma casi 25 millones de seguidores en TikTok y 4 millones en Instagram, de acuerdo con la misma fuente.

La organización explicó que Kana es conocida en internet como “Gangster Granny”. Su presencia viral incluye videos humorísticos en los que coquetea con figuras de la WWE, aparece en juegos de béisbol con una camiseta tipo bikini y muestra carteles insinuantes en público, siempre según el repaso publicado por Guinness World Records.

De acuerdo con la entidad, parte de esa popularidad se explica por la actitud relajada de Kana y por el vínculo que se ve en los contenidos con su nieto. También señaló que Smith organiza este tipo de experiencias como parte de la dinámica que comparten.

Pauline Kana, conocida en internet como “Gangster Granny”, construyó su fama viral junto a su nieto Ross Smith (Captura de video)
Pauline Kana, conocida en internet como “Gangster Granny”, construyó su fama viral junto a su nieto Ross Smith (Captura de video)

En ese marco, el salto a una marca de Guinness no surgió como un evento aislado, sino como una extensión de esa narrativa: una abuela dispuesta a sumarse a propuestas poco habituales y un nieto que estructura planes para llevarlas a cabo con visibilidad pública.

Qué dijo Pauline sobre la fama y su relación con su nieto

En una entrevista con Press Pass LA en 2022, citada por Guinness World Records, Kana habló del efecto de esa exposición en su vida. Dijo que esa atención era nueva para ella porque su generación creció sin televisión ni internet.

En esa misma entrevista, Kana describió la experiencia viral como “un torbellino en el mejor sentido”, y la interpretó como una oportunidad para conectar con personas nuevas en distintas partes del mundo, según la cita reproducida por la organización.

También afirmó que le resultaba “muy surrealista”, pero que se sentía feliz de saber que el tiempo compartido con su nieto al crear videos había inspirado a otras personas a ser amables, reír y conectar con sus mayores, de acuerdo con la traducción difundida por Guinness World Records.

La organización añadió que, por esa disposición a probar ideas nuevas, Kana aceptó cuando Smith le propuso buscar un título de Guinness. Después del concierto, ambos publicaron un video en el que ella apareció con su certificado del récord, según Guinness World Records.

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