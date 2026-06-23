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100 años, un cartel para Messi y millones de vistas: quién es Granny Smith, la fan que se robó el Mundial

Pauline Kana apareció en las tribunas del Argentina-Austria con una camiseta albiceleste y un cartel dedicado al capitán argentino, la transmisión oficial la captó y la convirtió en tendencia internacional en minutos

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Pauline Kana se volvió tendencia en el Mundial tras aparecer con un cartel para Messi en el partido de Argentina y Austria (Captura de video)
Pauline Kana se volvió tendencia en el Mundial tras aparecer con un cartel para Messi en el partido de Argentina y Austria (Captura de video)

La victoria argentina ante Austria dejó otra postal más allá del resultado y de los goles de Lionel Messi. Desde una de las tribunas, una mujer de edad avanzada apareció ante las cámaras con la camiseta albiceleste y un cartel en homenaje al capitán: “Tengo 100 años y soy fan de Messi”. La imagen, tomada por la transmisión oficial, se multiplicó rápidamente en redes sociales.

Ese momento volvió a instalar su nombre entre los hinchas argentinos y entre los usuarios que ya la conocían por sus apariciones virales en internet. La protagonista era Pauline Kana, conocida en redes como “Granny Smith” y también como “Gangster Granny”, una creadora de contenido estadounidense que ganó popularidad junto a su nieto, Ross Smith.

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Los antecedentes de su fanatismo por Messi

El episodio del Mundial no fue un hecho aislado. Kana ya había llamado la atención meses antes por sus mensajes dirigidos a Messi durante el Mundial de Clubes 2025, cuando siguió de cerca algunos partidos de Inter Miami.

Uno de esos momentos ocurrió en el cruce ante Porto, por la fase de grupos. Desde la platea, la mujer mostró un cartel con una propuesta en tono humorístico para el futbolista argentino: “Messi, ¿querés casarte conmigo?”.

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Pauline Kana ya había dedicado carteles a Messi durante el Mundial de Clubes 2025 en partidos de Inter Miami

Días más tarde, la fanática volvió a aparecer en el partido frente al PSG, correspondiente a los octavos de final. Esta vez, el mensaje fue otro: “Messi, te amo. La edad es solo un número”.

Messi la vio durante la entrada en calor y respondió con una sonrisa y un saludo a la distancia. El gesto se viralizó rápidamente y sumó un nuevo capítulo a una historia marcada por el humor, la ternura y la admiración por el capitán argentino.

Quién es Pauline Kana en las redes sociales

Pauline Kana nació en Ohio, Estados Unidos, y se hizo conocida en internet junto a su nieto, Ross Smith. Su primera aparición en los contenidos de Ross fue en Vine (red social de videos cortos), en 2012, y desde entonces se convirtió en una colaboradora frecuente en sus videos.

Messi respondió con una sonrisa y un saludo a Pauline Kana cuando la vio antes del partido de Inter Miami ante PSG

Con el paso del tiempo, esa dinámica familiar se transformó en una marca reconocible en redes: una abuela dispuesta a participar en bromas, desafíos cómicos y escenas de humor con un estilo desinhibido. Tras el cierre de Vine, su popularidad continuó en plataformas como Instagram y TikTok.

La dupla reúne una audiencia de millones de seguidores: la cuenta de Ross Smith supera los 24 millones en TikTok y ronda los cuatro millones en Instagram.

El récord Guinness que amplificó su fama

La nueva aparición mundialista llegó pocos días después de que Kana volviera a estar en el centro de la conversación digital por otro motivo. Guinness World Records la reconoció como la persona de mayor edad en hacer crowd surfing, la práctica en la que una persona es trasladada sobre las manos del público.

Guinness World Records reconoció a Pauline Kana como la persona de mayor edad en hacer crowd surfing durante un recital en Texas (Captura de video)
Guinness World Records reconoció a Pauline Kana como la persona de mayor edad en hacer crowd surfing durante un recital en Texas (Captura de video)

La marca fue registrada durante un recital de Brantley Gilbert en Bellville, Texas, cuando Kana tenía 99 años y 274 días. Según Guinness World Records, el intento fue impulsado por su nieto, Ross Smith, para ayudarla a cumplir el deseo de ser “la mejor del mundo” en algo.

Durante el intento, la mujer fue colocada sobre una camilla y elevada por el público hasta el frente del escenario, mientras la audiencia coreaba “Granny”. Al llegar, reapareció sonriente y bailó junto a su nieto. El episodio reforzó la imagen que la acompaña en redes: una abuela dispuesta a participar en desafíos poco habituales y convertirlos en escenas virales.

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