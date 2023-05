Un posteo viral de Twitter la alertó sobre una posible infidelidad, ató cabos, enfrentó a su novio y todo se fue de control

Las redes sociales en muchos casos permiten conocer historias increíbles, dignas de una de las mejores series de las tantas plataformas que ofrecen sus contenidos. Esta vez la protagonista es una joven que, luego de leer un tweet viral sobre una infidelidad, ató cabos, investigó a fondo y descubrió que se trataba de ella. El ida y vuelta con su novio y su amiga que despertó la atención de los usuarios de Twitter quienes siguieron la historia como si se tratara del mejor capítulo de su serie favorita.

Una usuaria de Twitter subió un posteo a su cuenta sin pensar que rápidamente se haría viral. Aparentemente la joven había viajado en el colectivo con tres chicas (Camila, Antonella y Sofía) que no paraban de hablar durante el viaje de un tal “Nacho”. Las tres mujeres comentaban que Nacho había engañado a Agostina con Luana. Por eso, la pasajera que se mantuvo atenta en el viaje, decidió apuntar de lleno a Agostina para que se diera cuenta de las amigas que tenía y de la infidelidad de su novio. Claro que jamás sospechó que todo iba a escalar tanto.

“Tus amigas Camila, Antonella y Sofia saben todo y además saben que Antonella gusta de Nacho. Hablan muy fuertes tus amigas en el bondi para viajar con gente chusma como yo”, cerró divertida el posteo que en segundos se hizo viral. Tanto que llegó a una joven llamada Agostina que notó muchas similitudes con su vida y decidió investigar.

Después de ponerse en contacto con una de sus “amigas” y con su novio, que casualmente también se llamaba Nacho, dio por cerrada la investigación y subió un tweet que dejó a los seguidores de esta historia sin palabras. “Listo gente no busquen mas soy yo, Camila es mi mejor amiga”, comenzó explicando la protagonista de la historia. ”Cami pego re buena onda con las chicas y yo siempre sentí algo raro, claro, me estaban cagando y todos lo sabían menos yo”, dijo dolida.

Luego de algunos detalles de cómo se conoció con el resto de las chicas, mostró las pruebas de todo. Agostina enfrentó uno a uno a los mencionados en el tweet viral, al menos los que ella consideró que le habían fallado. El primero fue Nacho.

De la mejor manera intentó explicarle del tweet para ver su reacción. “No quiero ‘paranoiquear’ pero es mucha casualidad. Nos estuvimos juntando este tiempo con chicas que se llaman Anto, Sofi y Luana”, comenzó.

Luego de decirle que ella le había advertido que no le gustaban esas “amigas”, había cosas que no le cerraban y qué mejor momento que ese para decirle. “El otro día encima llegaste a lo de Facu con Luana y me dijiste que sólo la habías pasado a buscar porque son vecinos. Me parece obvio que sos vos Nacho, está cantado”, explicó para el asombro del joven que sólo pudo responder: “de dónde sacaste eso”.

Con todas las pruebas en su poder, Agos eligió las cartas para jugar y le envió el link del tweet viral que fue el inicio de todo. Inmediatamente, Nacho quiso llamarla pero ella no atendió el teléfono. Tenía cosas más importantes qué hacer. Le llegó el turno a Cami, su “mejor amiga”.

“Decime la verdad, ¿Luana estuvo con Nacho?”, le preguntó a Camila, luego de mencionarle el tweet viral y decirle que sentía que todo era mucha casualidad pero que le parecía que se trataba de ellas. Camila, sin poder creer lo que pasaba sólo atinó a decirle “me jodés, algo más o menos sabía”.

Agostina, indignada y triste por enterarse de la peor manera de una gran traición tanto de su novio como de sus “amigas” le expresó su dolor por la situación y la forma en que cayó la venda de sus ojos. Ahí su amiga se compadeció de ella y le pidió disculpas. Le aseguró que no sabía cómo decirle que Nacho la había traicionado. Pero, con más coraje que nunca, Agostina fue terminante: “Andate a cagar Cami, no se puede confiar en nadie”.

Para que no quedaran dudas de que ya sabía la verdad, a las llamadas perdidas de Nacho le respondió con la captura de Camila, confirmando la infidelidad. En uno de los comentarios a los cientos de mensajes que recibió, Agostina explicó que ya no tiene novio ni amigas y que aún está asombrada por todo lo que sucedió.

Para las redes fue impactante y muchos usuarios de Twitter se mostraron indignados con la situación. “Reina, los que perdieron son ellos por mierdas, no merecían más de vos y aunque suene feo me alegro que llegó el tw hasta vos para que no te tomen más el pelo”, Qué triste Agos qué te enteres así, lamentablemente hay mucha gente de mierda en todos lados, ojalá te repongas pronto de esto”, “Mejor que la vida te aleje de personas que no suman, seguro que te va a venir algo mejor y de todos ellos se encarga el karma”, fueron algunos de los mensajes de apoyo que recibió.

