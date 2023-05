Le preguntaron a un joven si cambiaría a su novia por 10 millones de euros y su respuesta dejó a todos atónitos

La respuesta de un joven fue viral y tiene más de 21 millones de reproducciones en TikTok (@lost_cristian)

El influencer español, Lost Cristian, propone un reto en las calles de Madrid y les consulta a las parejas si romperían su relación a cambio de dinero. El tiktoker busca la extrema sinceridad con una cruel consigna: “Si ahora mismo te ofrecieran 10 millones de euros a cambio de romper la pareja... ¿aceptarías o no?”. Si bien muchos responderían que no, otros eligen ser completamente honestos en el juego.

El influencer, que es conocido por hacer este tipo de desafío en las redes sociales, eligió a una pareja al azar que estaba caminando por la calle. Jamás se imaginó la cruda respuesta del joven. El clip fue tan sorprendente que alcanzó las 21 millones de reproducciones y obtuvo más de un millón de likes.

Los problemas entre ambos empezaron desde el principio: “¿Cuánto tiempo llevan juntos?”, preguntó el tiktoker. Ante esa simple pregunta, la pareja se vio confundida. Ambos dijeron respuestas distintas. No se pusieron de acuerdo si llevaban 2 o 3 años de relación.

La respuesta del joven dejó atónita a su novia

La segunda pregunta fue si romperían la pareja por dinero. La chica fue contundente y aseguró: “No, porque él llegó en mi peor momento y la verdad no cambiaría lo que siento por dinero”.

La respuesta del chico fue la que dio un giro inesperado en la historia y eligió el juego para sincerarse: “Si, pues me pusiste los cuernos en la discoteca”. “¿Lo vas a decir frente a cámara?”, manifestó ella, sorprendiendo al entrevistador. “Si, la cambiaría por 10 millones”, insistió el joven.

“Si aun llegando en su peor momento le hizo eso…imaginar si la conoce en su buen momento”, “Si él perdonó la infidelidad y decidió seguir con ella es algo que no debería seguir reclamando”, “Mejor no sigan juntos y ya”, “Yo lo haría por mil dólares jaja”, “Los cuernos no se perdonan”, “Uno perdona pero no olvida”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de TikTok.

