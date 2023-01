Gastó una fortuna y organizó una fiesta de cumpleaños para 120 personas pero no fue nadie

La historia se volvió viral en las redes sociales. (TikTok: @fabygonzzalezz)

Ángela fue la protagonista de una triste historia, que se vio reflejada en un video que se volvió viral en TikTok. Es que la experiencia de la joven conmovió, ya que organizó una gran fiesta de cumpleaños para 120 personas pero ninguno de los invitados asistió.

Lo cierto es que la joven puso mucho entusiamo para realizar la fiesta, ya que se ve un gran salón con pista de baile, luces y decoración. Pero pasó un desagradable momento cuando vio que nadie fue ese día para celebrar y disfrutar de lo que se había preparado.

En la imágenes compartidas en la red social china, se puede ver todo listo para recibir a los 120 invitados. Luego, aparece Ángela junto a unas pocas amigas y una de sus familiares (@fabygonzzalezz) decidió grabar el hecho y dar a conocer la triste historia en las redes sociales.

“Tu like confirma tu asistencia”, escribió la mujer que subió el video de Ángela. No se dieron más detalles de los motivos por lo que los invitados no aparecieron en el salón.

El video se viralizó y los usuarios no dejaron pasar la ocasión para dejar sus opiniones en la sección de comentarios de la publicación, que tiene más de 450.000 reproducciones y 48.000 likes.

“Dónde y llegamos”, “Dónde y la armamos más chida”, “Dándole repost para que todos vayan”, “¿Aún me da tiempo para ir?”, “Pobrecita, hubiera ido si fuera su amiga” y “Ahora sabes quiénes son tus verdaderos amigos” y “Descuida, pronto Dios te recompensará” son algunos de los mensajes de apoyo para Ángela.

