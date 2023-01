Un profesor no soportó los insultos de un alumno y terminaron a las piñas en medio del salón de clases

La pelea comenzó en una clase de música en una escuela de Los Ángeles (Tw @EmmaRincon)

Lamentablemente, en los últimos años se dieron a conocer numerosos ataques a los docentes durante las clases. Las redes sociales permiten difundir estos episodios que, lejos de generar sorpresa, despiertan la indignación colectiva. Esta vez, un alumno de Los Ángeles, Estados Unidos comenzó a insultar al docente quien intentó mantenerse calmado unos minutos pero, finalmente, estalló de furia y comenzó a pelear con el joven.

Todo se fue de control durante una clase de música en Maywood Academy High School, Los Ángeles, California, cuando un estudiante de 14 años desafíó y agredió verbalmente a Marston Riley, un profesor de 64 años. Si bien en el inicio del video, grabado por otro estudiante, se puede ver cómo el docente intentó no reaccionar. Sin embargo fue tanta la ira del alumno que no pudo contenerse y respondió con trompadas.

La pelea se hizo tan grande que otros docentes debieron ingresar en el aula para separarlos. El alumno en todo momento mantuvo la postura desafiante frente al hombre y en las redes no se lo perdonaron.

“Qué quieren apostar. Que el profesor sale, busca al director, muestran el vídeo que el chamo es problemático y no le hacen nada. Ese es el detalle. Ahora no es como antes que lo expulsaban a uno de la escuela”, “Observen que al fin de “la pela” el niño volvió para seguir. No le pasó nada”, “El profesor no debió golpear al alumno, debió salir del salón, buscar a seguridad y echarlo del colegio. Nunca se debe responder con una agresión. Ahora ese señor perderá su trabajo y enfrentará cargos por agredir a un menor de edad”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.

