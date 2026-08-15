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El Foro Penal confirmó la liberación de 72 presos políticos en Venezuela

La ONG verificó las excarcelaciones hasta las 10:00 hora local de este sábado. Por su parte, Edmundo González Urrutia indicó que las mismas no borran el sufrimiento de los detenidos y sus familias

Familiares de presos políticos piden la liberación de sus seres queridos (@Clippve/Archivo)
Familiares de presos políticos piden la liberación de sus seres queridos (@Clippve/Archivo)
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Al menos 72 presos políticos recuperaron la libertad en Venezuela en las últimas horas, según confirmó este sábado la organización no gubernamental Foro Penal (FP), tras el anuncio del Gobierno de medidas para la excarcelación de 131 personas detenidas por razones políticas.

De los 72 liberados verificados por la ONG hasta las 10:00 hora local (14:00 GMT), 55 son hombres y 17 son mujeres. El director vicepresidente de FP, Gonzalo Himiob, precisó que “lo más prudente” es aguardar a que las personas excarceladas se presenten ante los tribunales para conocer bajo qué condiciones fueron puestas en libertad.

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Según un comunicado difundido el viernes por el Gobierno venezolano, las 131 excarcelaciones “fueron acordadas por los tribunales de la república, a petición del Ministerio Público”, luego de que el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática —creado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez— solicitara una evaluación de los casos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó la medida como un “paso crucial” para la reconciliación (Europa Press)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó la medida como un “paso crucial” para la reconciliación (Europa Press)

Desde Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó la medida como un “paso crucial” para la reconciliación y afirmó que 1.046 venezolanos han sido excarcelados desde el 3 de enero, fecha en la que fuerzas estadounidenses capturaron al ex dictador Nicolás Maduro en Caracas en el marco de una operación militar.

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Rubio añadió que su país seguirá monitoreando el desarrollo de las conversaciones y el cumplimiento de los compromisos dentro del plan de tres fases —estabilización, recuperación y transición— que Washington considera clave para avanzar hacia una nueva etapa política en el país.

Dirigentes, activistas y organizaciones de derechos humanos han exigido la libertad plena de todos los presos políticos, que según el último balance del Foro Penal, publicado el viernes, superan los 390 casos. El Gobierno, por su parte, niega la existencia de presos políticos en el país y sostiene que los detenidos cometieron delitos, una posición rechazada por diversas organizaciones y partidos opositores.

Edmundo González Urrutia (Philipp vonDitfurth/dpa/Europa Press)
Edmundo González Urrutia (Philipp vonDitfurth/dpa/Europa Press)

La palabra de Edmundo González Urrutia

El opositor y ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia celebró la excarcelación de los 131 presos anunciada por el Gobierno, pero advirtió que las liberaciones “no borran” lo sufrido por los detenidos y sus familias. “Quienes ayer recuperaron su libertad nunca debieron haber estado presos. Los abrazo, sí, por esa libertad tan esperada —lo he vivido—”, escribió en su cuenta de X.

González, exiliado en España desde septiembre de 2024, fue enfático: “Que quede claro que su excarcelación no borra los años de encierro ni sus consecuencias para ellos y sus familias, ni convierte un derecho en una concesión”.

Edmundo González Urrutia tuit
El mensaje de Edmundo González Urrutia en X

El líder opositor también reclamó preservar la memoria de lo ocurrido: “Junto con exigir la libertad de quienes aún permanecen presos, tenemos la permanente tarea de recuperar expedientes y testimonios; escuchar a quienes estuvieron detenidos y a sus familias para preservar la memoria y establecer responsabilidades”.

Según González, la libertad recuperada debe servir como fundamento para edificar “un país donde nadie vuelva a ser privado de ella por razones políticas”.

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