Venezuela: cierre del primer ciclo de las negociaciones genera expectativas sobre cambios en el Tribunal Supremo

La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, firma el acuerdo alcanzado frente a la atenta mirada de su contraparte chavista, Jorge Rodríguez, en el cierre de la primera etapa del diálogo. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

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El cierre este miércoles 12 de agosto del primer ciclo de conversaciones entre el régimen chavista y la oposición, que culminó con sendos acuerdos sobre la atención a las víctimas del terremoto del 24 de junio y la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), abre un nuevo capítulo en la interminable crisis política venezolana.

“Saludo y celebro este primer paso en el proceso de diálogo con el sector opositor representado en la Asamblea Nacional electa en 2015. Confío en que este proceso contribuya a construir un camino para la mejor convivencia democrática entre los distintos sectores políticos del país y que se traduzca en beneficios concretos para los venezolanos”, reaccionó la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.

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Hasta el momento de escribir esta nota, la líder de la oposición, María Corina Machado, no había fijado posición sobre los resultados del diálogo. Machado no participa directamente en este proceso, que ha sido diseñado y promovido por la administración de Donald Trump. La premio Nobel de la Paz ha dicho que no será obstáculo “a ninguna iniciativa que produzca avances reales”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una rueda de prensa, en Palacio de Miraflores, en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutierrez

“La designación de un nuevo TSJ es urgente y necesaria para avanzar en la reinstitucionalización de Venezuela”, destacó Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia, partido que sí interviene en la negociación.

Guanipa, quien tiene una estrecha relación con Machado, subrayó que “recuperar la justicia es indispensable para desmontar el aparato represivo y avanzar hacia una transición democrática con elecciones libres”.

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Como Guanipa, Andrés Velásquez forma parte de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática y aúpa el liderazgo de Machado. Sin embargo, su visión sobre el diálogo es distinta. “Lo acordado es poco y decepcionante”, espetó y opinó que “el país esperaba que el inicio de estás conversaciones acordara la liberación de todos los presos políticos”.

Perkins Rocha, coordinador de Vente Venezuela, partido de Machado, también declaró en tono crítico. “En el entendido de que lo leído por ambos representantes del diálogo tutelado son planteamientos compartidos, concluyo preliminarmente que es penoso que la urgencia por alcanzar el oro se haya expresado antes que la necesidad por alcanzar la libertad”, escribió Rocha, quien está sometido a arresto domiciliario.

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La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, gesticula durante el Foro de la Libertad de Oslo, celebrado en Oslo (Noruega), el 2 de junio de 2026. Javad Parsa/NTB/vía REUTERS ATENCIÓN, REDACTORES: ESTA IMAGEN HA SIDO FACILITADA POR UN TERCERO. PROHIBIDA SU DIFUSIÓN EN NORUEGA. NO SE PERMITE SU VENTA COMERCIAL NI EDITORIAL EN NORUEGA.

El comentario sobre el oro se refiere a que las partes pactaron trabajar por la recuperación de los activos de la reserva internacional de Venezuela que están depositados en el Banco de Inglaterra, oro que quedó “congelado” en esa institución a consecuencia de las sanciones impuestas contra el régimen chavista.

“Luego de los importantes anuncios hechos por la delegación de negociación quiero reiterar mi respaldo al acuerdo, que establece la conformación de un nuevo TSJ y la creación de una comisión de juristas independiente para garantizar que nuevos magistrados cumplan con los requisitos de la Constitución”, recalcó Adriana Pichardo, vocera de Voluntad Popular, partido que integra la Plataforma Unitaria y la comisión negociadora.

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Cambio necesario

Dentro de la sociedad civil se levantaron distintas voces para reconocer los avances de esta etapa de la negociación. “Los acuerdos anunciados en esta primera ronda, en torno al TSJ y el sistema de justicia, pueden devenir en el cambio más importante del sistema político venezolano del último cuarto de siglo. Siendo la primera ronda, vamos, a mi juicio, en la dirección correcta”, sostuvo el politólogo Guillermo Aveledo Coll.

Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez, jefes de las delegaciones de oposición y chavismo, respectivamente, estrechan sus manos al cierre de la primer ciclo de la negociación. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

El coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, enfatizó que “los anuncios sobre el sistema de justicia responden a la necesidad de una reforma del Poder Judicial, dado el grave socavamiento de la independencia judicial que, a su vez, profundizó la crisis institucional que nos trajo hasta acá en desmedro de los derechos ciudadanos”.

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“Renovar el TSJ y el Comité de Postulaciones en Venezuela es un hito necesario para rescatar el Estado de Derecho. El reto decisivo será su ejecución, priorizar la meritocracia e independencia técnica por encima del reparto de cuotas políticas”, apuntó Joel García, abogado y defensor de Derechos Humanos.

El economista José Toro Hardy se mostró optimista. “Una brisa fresca sopla hoy en Venezuela. El cambio del TSJ comienza a devolvernos la esperanza. Esperemos que lo mismo ocurra pronto en el Consejo Nacional Electoral”.