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Día del Cine Mexicano: ¿por qué se celebra hoy y qué tiene que ver con la Época de Oro?

La celebración reconoce la memoria, diversidad y talento que han marcado la cinematografía nacional a través de distintas generaciones

El Centro Cultural de San Marcos organiza una temporada dedicada a María Félix con tres películas de su etapa inicial en el cine mexicano. Difusión
El Centro Cultural de San Marcos organiza una temporada dedicada a María Félix con tres películas de su etapa inicial en el cine mexicano. Difusión
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El Día Nacional del Cine Mexicano se instauró en 2017 con el objetivo de destacar la riqueza de géneros, el talento y la multiplicidad de voces que han dado forma a la cinematografía nacional. Esta conmemoración, que se celebra cada 15 de agosto, resalta el papel fundamental que el cine desempeña en la identidad cultural de México y devuelve la atención a una industria clave para el país.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, esta jornada reconoce las historias, miradas y voces que han dado forma al cine nacional, además del trabajo de quienes participan en su creación, preservación y circulación. La fecha también funciona como una invitación para volver a las películas que forman parte del patrimonio cultural.

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Aunque suele relacionarse con la llamada Época de Oro del cine mexicano, la celebración no se limita a ese periodo. El Día Nacional del Cine Mexicano también busca valorar las diferentes etapas de la cinematografía nacional y recordar que las películas han servido para retratar distintas formas de entender y vivir México.

¿Qué fue la Época de Oro del cine mexicano?

Pedro Infante - Susana Cora
(Fotos: Facebook Época del Cine de Oro Mexicano/INAH)

La Época de Oro del cine mexicano fue un periodo de gran relevancia para la industria cinematográfica nacional, en el que las producciones mexicanas alcanzaron una importante presencia y varias de sus figuras se convirtieron en referentes del entretenimiento.

Durante esos años, el cine exploró historias relacionadas con la vida cotidiana, las diferencias sociales, el amor, la música, el campo y las grandes ciudades. Los personajes y escenarios mostrados en pantalla ayudaron a construir imágenes que todavía permanecen en la memoria colectiva.

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El periodo también estuvo marcado por la aparición y consolidación de intérpretes, directores y otros profesionales que dejaron una huella profunda. Por ello, cuando se habla de la historia del cine mexicano, la Época de Oro ocupa un lugar especialmente importante dentro de la memoria cultural del país.

Películas representativas que dejaron huella

Ellas son las últimas divas del cine de oro mexicano que siguen vivas. (INAH)
Ellas son las últimas divas del cine de oro mexicano que siguen vivas. (INAH)

Entre las películas asociadas con la Época de Oro destacan títulos como María Candelaria, Nosotros los pobres, Enamorada, Aventurera y Los olvidados, producciones que abordaron diferentes géneros, personajes y conflictos y que forman parte de la conversación sobre el legado cinematográfico mexicano.

Estas cintas también muestran la variedad que existía dentro de aquella cinematografía. Mientras algunas historias se acercaron al melodrama y a la música popular, otras retrataron condiciones sociales y personajes alejados de las representaciones idealizadas.

Más allá de sus diferencias, estas películas permanecen como referentes de una etapa que contribuyó a darle identidad al cine producido en México. Revisarlas permite observar cómo distintas generaciones de creadores utilizaron la pantalla para contar historias y representar aspectos de la sociedad.

¿Por qué se le llama “Época de Oro” al cine mexicano?

El Indio Fernández y María Félix
Fotos: Morelia Film Festival Fb/Cine de Oro Mexicano

La expresión “Época de Oro” alude al momento de especial desarrollo y relevancia que alcanzó la cinematografía mexicana. No se trata únicamente de la popularidad de determinadas películas, sino de la consolidación de una industria y de figuras que adquirieron gran reconocimiento.

El legado de ese periodo se extiende más allá de sus protagonistas. Sus películas, personajes, canciones, escenarios y formas de narrar permanecen como parte de la memoria cultural, razón por la que continúan siendo revisados y valorados con el paso del tiempo.

En ese sentido, el Día Nacional del Cine Mexicano ofrece una oportunidad para mirar hacia ese legado, pero también para acercarse a otras etapas y expresiones de la cinematografía nacional. La Secretaría de Cultura destaca que esta fecha invita a recuperar la memoria cinematográfica y valorar el cine como una expresión capaz de reflejar la diversidad de México.

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