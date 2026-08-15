La oposición y ONG exigieron al Gobierno chavista la liberación de todos los presos políticos en Venezuela

Los manifestantes colocan fotografías de los detenidos junto a banderas venezolanas y una pancarta en la que se lee "Liberen a todos los presos políticos" (REUTERS/Luisa González/Archivo)

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La oposición y organizaciones no gubernamentales en Venezuela exigieron la liberación de todos los presos políticos, tras la excarcelación de 131 personas anunciada el viernes por el Gobierno, una decisión celebrada por Estados Unidos y que se produce luego de culminar el primer ciclo del diálogo impulsado por Washington entre el chavismo y un sector opositor, liderado por la ex diputada Dinorah Figuera.

La ONG Foro Penal confirmó hasta las 20:00 hora local (00:00 GMT del sábado) un total de 64 excarcelados, de los cuales 47 son hombres y 17 mujeres. Las liberaciones ocurrieron en centros penitenciarios cercanos a Caracas, como el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y el Rodeo I. No obstante, tres hombres excarcelados declararon a la agencia EFE que no cuentan con libertad plena, ya que deberán presentarse ante el tribunal cada 30 días.

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Entre las personas liberadas en el INOF figura Emirlendris Benítez, detenida desde agosto de 2018 por presunto intento de magnicidio contra el ex dictador Nicolás Maduro, actualmente detenido en Estados Unidos, y condenada a 30 años de prisión. Según Amnistía Internacional, Benítez fue “sometida a torturas y otros malos tratos mientras estaba embarazada” y “unas semanas después de su detención, fue trasladada a la fuerza a un centro médico donde se interrumpió su embarazo sin su conocimiento ni consentimiento”.

El viernes también recuperaron la libertad personas detenidas el año pasado, a quienes las autoridades vincularon con supuestos planes terroristas en Caracas. El ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, compartió en X un comunicado donde explica que las excarcelaciones “fueron acordadas por los tribunales de la república, a petición del Ministerio Público”, luego de que el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, solicitara una evaluación de los casos.

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Los ex presos políticos colombianos Pantaleón de la Asunción (centro) y José Luis de la Asunción (derecha) se reencuentran con un familiar tras su liberación a las afueras de la prisión El Rodeo I, en Guatire (estado Miranda, Venezuela), el 14 de agosto de 2026 (Juan BARRETO/AFP)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó la decisión como “un paso crucial” hacia la reconciliación y aseguró que 1.046 venezolanos fueron excarcelados desde el 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro en Caracas durante una operación militar. Rubio indicó que su país continuará “monitoreando de cerca” el desarrollo de las negociaciones y el cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del plan de tres fases: estabilización, recuperación y transición.

La jefa negociadora opositora, Dinorah Figuera, agradeció a Rubio “por su apoyo y determinación en este proceso”, al igual que otros miembros de la delegación, como Ramón López y Jorge Millán, quienes reconocieron al jefe de la diplomacia estadounidense “por su compromiso” con la “transición democrática”.

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“Con esperanza por el reencuentro de las familias venezolanas recibimos la información de las excarcelaciones. No son todos y merecen libertad plena, sigamos exigiendo sin descanso hasta que cada ciudadano se reencuentre con su familia”, sumó vía X.

Un ex preso político se reencuentra con un familiar tras ser liberado a las puertas de la prisión El Rodeo I en Guatire, estado Miranda (Venezuela), el 14 de agosto de 2026 (Juan BARRETO/AFP)

Desde la delegación oficialista, la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, declaró el viernes a la televisión estatal VTV que la revisión de casos “ha conducido a varias tandas de liberaciones, la última de ellas hoy”, con el objetivo de “seguir en el camino del reconocimiento, de la reconciliación y en la búsqueda de la convivencia democrática”.

Por su parte, la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, escribió en X: “Absolutamente todos, civiles y militares, deben ser liberados ya”. Añadió: “Venezuela será libre y la historia reconocerá el inmenso sacrificio de sus héroes. Hoy, abracen a sus familias, respiren profundo y prepárense para trabajar juntos muy duro reconstruyendo nuestro país. Habrá memoria, justicia y reparación”.

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Emirlendris Benítez, en silla de ruedas, abraza a dos niños de su familia tras ser excarcelada en Venezuela (X)

Dinorah Figuera, quien esta semana se reunió con familiares de detenidos, reiteró su compromiso de trabajar “para lograr más liberaciones en los próximos días” y llamó a “seguir exigiendo sin descanso hasta que cada ciudadano se reencuentre con su familia”. La ex diputada Delsa Solórzano afirmó que “aún faltan centenares” y que “todos deben ser liberados, sin excepciones”. Los diputados opositores Tomás Guanipa y Henrique Capriles también sumaron su apoyo a este reclamo.

La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) solicitó a las partes del diálogo “mantener este compromiso como una prioridad impostergable dentro de las dinámicas actuales de negociación y a concretar la restitución total de derechos de quienes aún siguen privados de libertad por motivos políticos”.

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El ciclo de diálogo, que concluyó el miércoles, cerró con dos acuerdos principales: la renovación total del Tribunal Supremo y la recuperación del oro venezolano en el Banco de Inglaterra para atender a las víctimas del doble terremoto de junio, que dejó al menos 6.301 fallecidos.

(Con información de EFE)