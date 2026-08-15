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Damnificados por el terremoto en Venezuela denuncian trabas burocráticas para acceder a créditos del Gobierno

Los afectados temen que las ayudas se depositen en bolívares, cuando los inmuebles se venden en dólares, mientras alertan sobre la distorsión del mercado y el incremento de los precios de las viviendas

El doblete sísmico que golpeó a Venezuela dejó a decenas de miles de personas sin vivienda. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
El doblete sísmico que golpeó a Venezuela dejó a decenas de miles de personas sin vivienda. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
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Sobrevivieron a un doblete sísmico, pero ahora enfrentan a otros dos enemigos temibles: la desinformación y la burocracia.

Afectados por los terremotos del 24 de junio en el estado La Guaira, declarada zona de desastre, denuncian que las instituciones bancarias del gobierno exigen muchos requisitos y no conocen los detalles del plan de créditos para la adquisición de viviendas, que anunció la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

“Salimos de una incertidumbre para entrar en otra”, resume una vecina de Playa Grande, que prefiere resguardar su identidad. Su preocupación se centra en dos temas clave: “Primero, te llenan de recaudos. Y, luego, nadie sabe cómo van a liquidar los créditos, pues si es en bolívares eso no ayuda”.

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La mandataria interina lanzó un plan de financiamiento para adquirir viviendas a través de tres bancos públicos bajo las siguientes condiciones:

  • Hasta el equivalente a 70 mil dólares con subsidio directo de 80% y se financia el 20% restante.
  • Desde el equivalente a 70 mil dólares hasta 100 mil dólares con subsidio directo del 50% y se financia la mitad restante.
  • Plazo de financiamiento: hasta 25 años con periodo de gracia por 12 meses. Tasas de interés del 5% anual. Tasa de interés por mora 1% anual sobre las cuotas vencidas.

La duda está en la forma de liquidación del crédito, que parece será en bolívares. “Tengo entendido que es en bolívares, pero aquí nadie vende un inmueble en bolívares, todo es en dólares. El plan parece muy bueno; sin embargo, cuando revisas la letra pequeña, esto asfixia a la gente en burocracia y no se ajusta a la realidad de la economía del país”, insiste la señora.

En el aire

Dos residentes de La Guaira comparten sus experiencias tras la búsqueda de información en las entidades financieras del gobierno. “Fui el martes 11 de agosto a una sucursal del Banco de Venezuela y me dijeron que volviera el lunes 17 porque ellos mismos no tenían el panorama claro”, comenta una, sin disimular su frustración.

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Un edificio afectado por los terremotos del 24 junio en Venezuela (EFE/ Miguel Gutiérrez)
Un edificio afectado por los terremotos del 24 junio en Venezuela (EFE/ Miguel Gutiérrez)

A mí en un banco me aseguraron que la liquidación sería en dólares y en otro me juraron que sería en bolívares. Tampoco precisan si el dinero se transferirá directamente al comprador o al vendedor. Total, que estamos tirando piedras al cielo, sin criterios fijos”, agrega la otra.

Un representante del sector de la construcción cree que la “idea” del gobierno es positiva, pero admite que falta que expliquen su alcance y cómo se ejecutará. “Aunque el gobierno no ha dicho que dará crédito en bolívares, la duda es razonable. Hay que esperar la práctica o lo que diga una ley, el proyecto es muy complejo, pues en medio de una gran expectativa se están haciendo cosas distintas y por primera vez”, argumenta el empresario.

Preocupación

Un vecino de Playa Grande no se hace ilusiones con el monto de los créditos habitacionales. Dueño de un laboratorio clínico en Catia La Mar, solicitó uno como persona jurídica al Banco Digital de los Trabajadores. “Lo liquidaron muy rápido y nos dan un año muerto, pero fue en bolívares”, relata.

Fotografía del 30 de julio de 2026 que muestra escombros de edificios destruidos por los terremotos del 24 junio, en Caraballeda (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez
Fotografía del 30 de julio de 2026 que muestra escombros de edificios destruidos por los terremotos del 24 junio, en Caraballeda (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

“Los que quedamos vivos estamos con muchas heridas y más preguntas que respuestas”, dice. “Piden muchos documentos como la certificación de ingresos. Yo tengo amigos que perdieron sus casas y son personas de la tercera edad, jubilados y pensionados. ¿Qué les ofrecen a ellos que no pueden tener una certificación de ingreso? ¿Les van a dar un crédito por 25 años a personas que tiene 70 años?”, acumula interrogantes.

Su esposa se trasladó a Valencia, capital del estado Carabobo, para tantear opciones. Las inmobiliarias han sido tajantes: Aquí nadie vende en bolívares. “Si dan los créditos en bolívares, eso trastocará aún más el mercado y los vendedores incrementarán los precios 15% o 20%. Un verdadero desastre, empiezan los juegos del hambre”, ironiza.

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