Machado celebró la liberación de presos políticos en Venezuela pero exigió la excarcelación de todos los detenidos: “Habrá justicia”

La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, hablando en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

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La líder opositora venezolana, María Corina Machado, celebró este sábado las recientes excarcelaciones de presos políticos en el país, como marco del proyecto de amnistía, pero exigió la liberación inmediata y sin excepciones de la totalidad de los detenidos.

“Cada venezolano que hoy sale de un centro de tortura a los brazos de sus familias nos da una alegría infinita. La dignidad y fortaleza que demuestran nos llena de orgullo”, ha asegurado en una publicación en sus redes sociales.

Machado ha valorado positivamente el anuncio del régimen de Venezuela, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, de la liberación de las más de 130 personas encarceladas hasta hace unos días por motivos políticos e ideológicos por parte de las autoridades.

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“Venezuela será libre y la historia reconocerá el inmenso sacrificio de sus héroes. Hoy, abracen a sus familias, respiren profundo y prepárense para trabajar juntos muy duro reconstruyendo nuestro país. Habrá memoria, justicia y reparación”, ha matizado la líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025.

Asimismo, la líder venezolana ha asegurado que el país avanza hacia un escenario de cambio y ha prometido que “habrá memoria, justicia y reparación” para las víctimas del régimen. En este sentido, se desconoce todavía qué papel desempeñará Machado en la transición liderada por Estados Unidos, que alega que “facilita pero no dicta”.

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La activista venezolana Andreina Baduel abraza a un preso político liberado a las afueras de la cárcel El Rodeo I en Guatire, estado Miranda, Venezuela, el 14 de agosto de 2026 (Foto de Juan Barreto / AFP)

“Todos, absolutamente todos, civiles y militares, deben ser liberados ya”, ha concluido la opositora.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha celebrado este sábado la reciente liberación de las más de 130 personas encarceladas hasta hace unos días por motivos políticos e ideológicos por parte de las autoridades de Venezuela, como marco del proyecto de ley de amnistía anunciado en enero.

“La reciente liberación de más de 130 presos políticos en Venezuela es un paso crucial para el proceso de reconciliación de la nación”, ha destacado el mandatario estadounidense a través de una publicación en sus redes sociales.

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Rubio ha recordado que, desde el pasado 3 de enero, han sido liberadas 1.046 personas en el país sudamericano. Asimismo, ha señalado que Washington continúa “monitorizando” la situación tras la captura en Caracas del expresidente Nicolás Maduro en enero y su posterior extradición a Nueva York.

“A medida que continuamos avanzando en el plan de tres fases, Estados Unidos sigue monitorizando de cerca el proceso liderado por Venezuela de conversaciones presenciales con las autoridades interinas”, ha afirmado.

Esta medida entra dentro del proyecto de una ley de amnistía anunciada por la presidennta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a finales de enero. Esta ley está dirigida hacia los presos políticos que permanecen en las cárceles del país por motivos políticos e ideológicos, y que pretende también cerrar las instalaciones del Helicoide, un centro de detención operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y señalado por la oposición venezolana como un centro de torturas para disidentes políticos, con vistas a reconvertirlo en un espacio cultural y deportivo.

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(Con información de Europa Press)