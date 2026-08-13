Delcy Rodríguez celebró el avance en el diálogo entre el chavismo y la oposición que llevará a renovar el TSJ de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una reunión de gabinete, en Caracas (Venezuela) (EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo)

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró el miércoles el “primer paso“ en el proceso de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición, que concluyó su primer ciclo con el acuerdo para renovar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y recuperar los activos depositados en el Banco de Inglaterra.

La mujer al mando del Ejecutivo instó a todas las fuerzas políticas a sumarse al proceso de diálogo, “poniendo siempre por delante el bienestar, la paz, la estabilidad y el desarrollo de Venezuela”. Este acuerdo representa el avance formal en la búsqueda de consensos institucionales y económicos en el país.

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“Confío en que este proceso contribuya a construir un camino para la mejor convivencia democrática entre los distintos sectores políticos del país y que se traduzca en beneficios concretos para los venezolanos”, afirmó Rodríguez en un mensaje difundido a través de Telegram.

El Gobierno chavista de Venezuela y representantes de la oposición concluyeron el miércoles una primera ronda de conversaciones orientadas a la reconciliación nacional, luego de la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro en enero tras una operación de Estados Unidos en Caracas.

En un comunicado conjunto, las partes resaltaron el acuerdo alcanzado tras varios días de diálogo en torno a la reforma del poder judicial y la gestión de fondos congelados destinados a la recuperación tras los terremotos del 24 de junio, que provocaron más de 6.300 víctimas fatales.

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El chavismo y la oposición acordaron renovar a todos los magistrados del TSJ y recuperar activos venezolanos en Inglaterra (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Ambos sectores acordaron “iniciar un proceso que contribuya a la transformación del sistema de justicia”, con énfasis en reformas a la Ley Orgánica del TSJ. El Tribunal había validado la reelección de Maduro como presidente en 2024 pese a denuncias de fraude y la ausencia de publicación de resultados oficiales. El texto no hace referencia al Consejo Nacional Electoral, organismo cuya reforma la oposición considera prioritaria tras su papel en la ratificación de la última victoria del ex dictador.

La renovación del TSJ forma parte de una agenda de reinstitucionalización que ya había sido planteada como uno de los ejes de las nuevas conversaciones entre el régimen y la oposición. El proceso comenzó formalmente a principios de agosto y cuenta con respaldo de Estados Unidos.

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En respuesta a los sismos, se acordó trabajar para liberar los activos internacionales de Venezuela depositados en el Banco de Inglaterra, recursos que el país intentó sin éxito recuperar bajo la administración de Maduro. Ambas partes solicitaron establecer “mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría” para asegurar el uso correcto de los fondos destinados a la reconstrucción.

El Gobierno liderado por Rodríguez participó en la ronda de negociaciones con una delegación encabezada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Por la oposición, la representación estuvo a cargo de Dinorah Figuera, líder del bloque político que obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional de 2015, la última elegida en un proceso reconocido internacionalmente.

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La ex diputada opositora venezolana Dinorah Figuera firma acuerdos durante la jornada de clausura del primer ciclo de conversaciones del diálogo nacional, en Caracas, Venezuela, el 12 de agosto de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Durante los seis días de conversaciones, Figuera mantuvo reuniones paralelas con representantes de presos políticos, jubilados y trabajadores de los medios de comunicación, comprometiéndose a defender sus demandas en la mesa de diálogo.

“Sostuvimos un encuentro con ex presos y familiares de presos políticos, quienes me consignaron una comunicación que llevaremos a la mesa. Estamos en este proceso para lograr una Venezuela democrática y libre”, manifestó la dirigente en su cuenta de X el martes. En el exterior del hotel donde se desarrollaron las negociaciones, decenas de simpatizantes de la oposición se congregaron para expresar su apoyo al proceso.

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(Con información de EFE)