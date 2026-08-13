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El chavismo y la oposición acordaron renovar a todos los magistrados del TSJ y recuperar activos venezolanos en Inglaterra

Tras concluir la primera ronda de negociaciones, las delegaciones acordaron reformar las leyes del sistema de justicia y ampliar el Comité de Postulaciones Judiciales para establecer un nuevo mecanismo de evaluación de candidatos

El chavismo y la oposición acordaron renovar a todos los magistrados del TSJ y recuperar activos venezolanos en Inglaterra (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
El chavismo y la oposición acordaron renovar a todos los magistrados del TSJ y recuperar activos venezolanos en Inglaterra (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
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El chavismo y la oposición venezolana acordaron este miércoles iniciar una transformación del sistema de justicia y trabajar en la recuperación de activos de reserva internacional de Venezuela depositados en el Banco de Inglaterra, según un comunicado firmado por las delegaciones de Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera al término del primer ciclo de conversaciones en Caracas.

El documento, fechado el 12 de agosto de 2026, establece que ambas partes concentrarán esfuerzos en dos áreas principales: la atención de la emergencia provocada por el doble terremoto del pasado 24 de junio y el fortalecimiento de la democracia, el Poder Judicial y el Poder Electoral.

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En materia económica, las delegaciones acordaron “promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra” y establecer mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría para garantizar que esos recursos sean utilizados de manera eficiente y en beneficio de los afectados por los sismos.

Las partes plantearon fortalecer los programas de atención en vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros.

Ambas partes concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra, estableciendo mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de los mismos, para garantizar el bienestar de todos los afectados”, señala el comunicado.

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El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y la exdiputada de la oposición, Dinorah Figuera, asisten a la sesión inaugural del diálogo nacional en Caracas, Venezuela, el 6 de agosto de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y la exdiputada de la oposición, Dinorah Figuera, asisten a la sesión inaugural del diálogo nacional en Caracas, Venezuela, el 6 de agosto de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Acuerdan renovar a todos los magistrados del TSJ

Uno de los principales puntos políticos del acuerdo contempla iniciar un proceso para transformar el sistema de justicia, con especial atención al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Las delegaciones acordaron impulsar reformas a la Ley Orgánica del TSJ y a otras leyes del sistema de justicia, además de renovar y ampliar el Comité de Postulaciones Judiciales.

El documento también establece la activación de “un nuevo proceso de postulación para la renovación y designación de todos los magistrados del TSJ”.

Como parte de ese proceso, las partes acordaron conformar un consejo encargado de revisar las credenciales y los requisitos de los candidatos postulados al máximo tribunal.

Ese organismo deberá verificar que los aspirantes cumplan con las disposiciones establecidas en la Constitución, las leyes y el baremo de evaluación.

La renovación del TSJ forma parte de una agenda de reinstitucionalización que ya había sido planteada como uno de los ejes de las nuevas conversaciones entre el régimen y la oposición. El proceso comenzó formalmente a principios de agosto y cuenta con respaldo de Estados Unidos.

Dos mesas técnicas y diez reuniones

Durante este primer ciclo se instalaron dos mesas técnicas: una dedicada a la atención de la emergencia generada por el doble terremoto y otra centrada en el “fortalecimiento de la democracia, poder judicial y poder electoral”.

Según el comunicado, se realizaron cinco sesiones de trabajo con las mesas técnicas y otras cinco reuniones plenarias entre las dos delegaciones.

: Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera participan en una reunión nacional en Venezuela. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
: Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera participan en una reunión nacional en Venezuela. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Las partes también aprobaron la metodología de funcionamiento de la iniciativa y de las mesas técnicas, con el objetivo de dar continuidad al proceso y establecer mecanismos para verificar el cumplimiento de los compromisos alcanzados.

El comunicado establece que el cronograma de ejecución comenzará este mismo mes de agosto, con anuncios oficiales y acciones concretas.

El cronograma de ejecución de los acuerdos comenzará este mes de agosto con los anuncios oficiales y acciones concretas, bajo un mecanismo de trabajo continuo que asegure el cumplimiento estricto de cada compromiso”, señala el documento.

El texto fue firmado por Jorge Rodríguez, en representación de la delegación del chavismo, y Dinorah Figuera, por la delegación de la Asamblea Nacional de 2015.

El cierre del primer ciclo se produce después de una semana de reuniones entre ambas partes. Las delegaciones habían acordado mantenerse en sesión permanente hasta este 12 de agosto para definir los primeros compromisos y la continuidad del proceso.

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