San Juan de Rioseco, la escapada cerca de Bogotá para el Día de Amor y Amistad: entre montañas, el río Magdalena, café y cocina popular

El casco urbano de San Juan de Rioseco reúne la iglesia principal, la plaza de toros y una identidad campesina vinculada con su historia desde 1801 - crédito Gobernación de Cundinamarca/ (Imagen Ilustrativa Infobae)

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San Juan de Rioseco, a 109 kilómetros de Bogotá, propone para el Día del Amor y la Amistad un viaje de carretera entre montañas, recorridos junto al río Magdalena, senderismo y cocina campesina. El municipio cundinamarqués reúne planes para parejas, familias y grupos de amigos que buscan pasar el fin de semana fuera de la ciudad.

Ubicado en la provincia de Magdalena Centro, el municipio combina producción agrícola, actividades ribereñas y espacios del casco urbano como la iglesia principal y la plaza de toros. La Gobernación de Cundinamarca señala que el territorio se distingue por los cultivos de piña, naranja, plátano, caña de azúcar y café de especialidad.

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Senderismo y miradores en Magdalena Centro

La Gobernación de Cundinamarca destaca los paisajes montañosos como uno de los atractivos de San Juan de Rioseco. Los cerros que rodean el municipio permiten programar caminatas cortas, observar aves y encontrar puntos para fotografiar el relieve de la provincia de Magdalena Centro.

Los paisajes de Magdalena Centro convierten a San Juan de Rioseco en un destino de senderismo, avistamiento de aves y miradores sobre la cordillera - crédito Gobernación de Cundinamarca/ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Cerro El Tabor ofrece senderos ecológicos con recorridos guiados. La actividad incluye el contacto con sectores de bosque, cascadas, orillas de río y especies de fauna y flora nativas, según la descripción del sitio turístico.

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Una de las paradas propuestas es el mirador La Vuelta del Ángel, localizado a unos 20 minutos del pueblo por la carretera principal que conduce hacia Cambao. Desde ese punto se pueden apreciar panorámicas de la cordillera y, cuando las condiciones del cielo lo permiten, los nevados del Tolima, Ruiz y Santa Isabel.

El blog Colombia Belleza Pura describe al municipio como un destino de naturaleza en el que los cerros de Peñas Blancas forman parte del paisaje. La publicación también señala que el parque central y la iglesia son referencias para quienes recorren el área urbana antes de continuar hacia las zonas rurales.

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El mirador La Vuelta del Ángel, en la vía hacia Cambao, permite ver la cordillera y, cuando el cielo lo permite, los nevados del Tolima, Ruiz y Santa Isabel - crédito Gobernación de Cundinamarca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para una celebración de Amor y Amistad, San Juan de Rioseco permite combinar una caminata durante el día con una tarde en los miradores del municipio. Los atardeceres sobre las montañas son parte de las escenas que menciona el blog como opción para los visitantes que buscan detenerse a contemplar el paisaje.

Cambao y la cultura del río Magdalena

La inspección de Cambao acerca a los viajeros al río Magdalena y a las labores de pesca que sostienen parte de la economía local. En sus aguas se encuentran especies como bagre, mueludas, nicuro, capaz y bocachico.

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Los pescadores aprovechan especialmente la subienda, que ocurre principalmente en enero y febrero, cuando los peces migran desde las ciénagas y las capturas aumentan. Esta tradición también se refleja en las preparaciones ofrecidas en los sectores ribereños.

Cambao acerca a los viajeros al río Magdalena con pesca, recorridos en canoa y una gastronomía de pescado fresco, viudo, sancocho, tamales sanjuaneros y café de especialidad - crédito Gobernación de Cundinamarca/ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El río Cambao aparece entre los lugares sugeridos para recorrer en canoa. Sus aguas como frescas y rápidas, y plantea la navegación como una actividad familiar para conocer el entorno natural del municipio durante el recorrido.

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La oferta gastronómica de San Juan de Rioseco incorpora tamales sanjuaneros, lechona, piquete de gallina y pescado. Los cultivos locales de café de especialidad, frutas y caña de azúcar complementan las rutas rurales y los encuentros con productores del municipio.

Los paisajes de Magdalena Centro convierten a San Juan de Rioseco en un destino de senderismo, avistamiento de aves y miradores sobre la cordillera - crédito Alcaldía Municipal de San Juan de Rioseco

Ruta desde Bogotá y primeros recorridos

El viaje en automóvil desde Bogotá toma cerca de dos horas y 57 minutos para recorrer los 109 kilómetros reportados en la información turística. La ruta sugerida parte por el occidente de la capital, a través de la calle 13, continúa hacia Facatativá y Los Alpes, y toma después los desvíos por Guayabal de Síquima, Bituima, Vianí y la vía Cambao-Vianí.

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El trayecto incluye peajes y permite atravesar municipios de la región occidental de Cundinamarca antes de llegar a San Juan de Rioseco. Para quienes no viajen en carro, la alternativa señalada es dirigirse a la Terminal de Transportes de Bogotá, en Salitre, y consultar las rutas hacia Cambao o el municipio.

La ruta desde Bogotá hacia San Juan de Rioseco pasa por Facatativá, Guayabal de Síquima, Bituima, Vianí y la vía Cambao-Vianí, y el trayecto dura cerca de dos horas y 57 minutos - crédito Google Maps

Las empresas Flota Santa Fe, Rápido Tolima y Coomotor suelen cubrir trayectos directos o con paso por Cambao, de acuerdo con la información entregada. La disponibilidad de horarios y rutas debe verificarse antes de iniciar el viaje.

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El casco urbano puede ser el punto de partida para conocer el municipio. La iglesia de San Juan de Rioseco, identificada por sus cúpulas, ocupa un lugar central en la vida comunitaria, mientras que la plaza de toros hace parte de los espacios de reunión del pueblo.

San Juan de Rioseco fue habitado por comunidades indígenas panches, cuyas tierras fueron conquistadas por el capitán español Hernán Venegas Carrillo en 1543. El municipio fue reconocido como tal en 1801 y conserva una identidad campesina relacionada con su arquitectura, sus actividades rurales y su mercado local.

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