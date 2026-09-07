El mapa del ‘Turismo Senior’: las 30 ciudades del mundo donde viajar después de los 70 es un placer y qué puesto tiene Buenos Aires

Playa de Gandía, en Valencia, la ciudad que ocupa el puesto 1. (Adobe Stock).

Guardar

Turismo para silvers no exige bajar el ritmo, sino elegir destinos donde moverse resulte más sencillo y el viaje combine confort, seguridad, accesibilidad y disfrute. Bajo esa premisa, un análisis de 175 ciudades trazó un mapa de referencias y situó a Valencia al frente de la clasificación mundial.

El estudio evaluó ocho indicadores: caminabilidad, seguridad, acceso y calidad de la atención médica, niveles de ruido y contaminación lumínica, calidad de los espacios verdes, acceso a la cultura, confort climático y proporción de hoteles accesibles. Con esos parámetros, Europa concentró más de la mitad de los 20 primeros puestos y colocó un podio íntegramente europeo con Valencia, La Haya y Ámsterdam.

PUBLICIDAD

Valencia obtuvo 74,2 puntos sobre 100 y quedó primera por el equilibrio entre una geografía llana, abundantes zonas verdes, alta comodidad climática y una oferta urbana pensada para recorrer sin apuros. Su puntuación de 14,8 sobre 15 en clima reforzó ese liderazgo.

Palacio de la Paz, sede de la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU. (AP Foto/Peter Dejong/Archivo)

La Haya quedó segunda con 73,4 puntos y destacó, sobre todo, por su nota de 12,9 en acceso y calidad sanitaria. A eso sumó parques tranquilos, canales y una oferta cultural que encaja con un turismo de pausas largas y recorridos serenos.

PUBLICIDAD

Ámsterdam, tercera con 71,4 puntos, completó el dominio neerlandés entre los primeros lugares. Su trazado llano y compacto, junto con la cercanía entre grandes atracciones culturales, la consolidó como una capital fácil de recorrer para viajeros mayores.

Casa de Ana Frank, Amsterdam.

El peso de los Países Bajos no terminó ahí: Róterdam fue cuarta y reforzó la presencia neerlandesa con tres ciudades entre las cinco primeras. En el quinto puesto apareció Copenhague, mientras que Oporto, Múnich, Helsinki, Ginebra y Lisboa cerraron el top 10.

PUBLICIDAD

La clasificación también dejó una lectura amplia sobre los factores que definen un destino apto para adultos mayores. Ya no se trata de itinerarios cargados o vida nocturna, sino de calles transitables, entornos amables y facilidad para hacer turismo sin desgaste innecesario.

Buenos Aires (18.º): Territorio plano, clima templado y una vasta agenda cultural posicionan a la capital argentina como líder regional.

En ese marco, Buenos Aires apareció en el puesto 18 con 59,9 puntos y se convirtió en la ciudad latinoamericana mejor ubicada dentro del tramo destacado de la tabla. Sus fortalezas se apoyaron en caminabilidad, acceso a la cultura, confort climático y oferta de alojamientos accesibles.

PUBLICIDAD

La capital argentina alcanzó 11,1 puntos en caminabilidad, 10,6 en acceso a la cultura, 14,2 en confort climático y 8,4 en alojamientos accesibles. Esos registros la situaron por delante de destinos con mayor presencia internacional en otros rubros.

Frente a Vancouver, que quedó 19.ª con 59,3 puntos, Buenos Aires la superó en acceso a la cultura, con 10,6 frente a 10,5, y también en confort climático, 14,2 contra 4,9. También quedó por encima de Tokio, 26.ª con 57,9 puntos, en cultura, 10,6 frente a 8,0, y en clima, 14,2 frente a 12,8.

PUBLICIDAD

El listado de 30 ciudades incluyó además a Sacramento, Taipéi, Viena, Perth, Washington, Madrid, Sídney, Adelaida, Tallin, Boston, Orlando, Jacksonville, Tampa, Singapur, Hamburgo, Estocolmo y Atlanta. En el caso de Singapur, el estudio destacó que cerca del 27% de sus hoteles son accesibles y que la ciudad reúne 173 museos y 31 teatros.

La cascada del aeropuerto Jewel Changi en Singapur tiene espectáculo nocturno en el cual el agua se tiñe de colores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La metodología tomó los datos disponibles hasta diciembre de 2025 y aplicó una ponderación sobre los ocho indicadores para comparar ciudades de distintas regiones. La idea de fondo fue sencilla: la edad no cancela el deseo de viajar; apenas cambia las condiciones con las que un destino invita a seguir en movimiento.

PUBLICIDAD

El informe fue elaborado por AllClear Travel Insurance, una compañía británica especializada en seguros de viaje para personas mayores y con condiciones médicas preexistentes, que para este estudio contó además con aportes conceptuales del Transamerica Institute y la Global Coalition on Aging.