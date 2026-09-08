Nueva York amplía una semana la temporada de baño en sus playas públicas

Las playas públicas de la ciudad permanecerán habilitadas para nadar hasta el 13 de septiembre, con guardavidas entre las 10:00 y las 18:00.

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Nueva York mantendrá abiertas sus playas públicas para nadar hasta el 13 de septiembre, una semana más de lo habitual, con guardavidas todos los días entre las 10:00 y las 18:00, una decisión que altera la idea de que el feriado del Labor Day marca de forma automática el cierre de la temporada y amplía la oferta recreativa de la ciudad al inicio de septiembre.

La extensión alcanza a ocho playas públicas administradas por NYC Parks y se suma a un contexto más amplio: en el New York City Council se analiza una propuesta para alargar de forma permanente las temporadas de playas y piscinas públicas, con horarios más amplios y apertura hasta octubre.

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La principal playa de Queens seguirá recibiendo bañistas durante la extensión de la temporada, siempre dentro del horario oficial de vigilancia.

Fuera del horario de vigilancia se podrá caminar por la arena, correr por los paseos costeros y permanecer en la playa, pero no ingresar al agua. La ciudad recuerda que la mayor parte de los rescates y accidentes ocurre cuando las personas nadan sin supervisión de guardavidas.

Todas las playas incluidas en la medida son de acceso gratuito y están distribuidas en cuatro distritos. En Brooklyn seguirán habilitadas Coney Island Beach, Brighton Beach y Manhattan Beach; en Queens, Rockaway Beach; en el Bronx, Orchard Beach; y en Staten Island, Cedar Grove Beach, Midland Beach, South Beach y Wolfe’s Pond Beach.

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La playa de Brooklyn forma parte de los destinos costeros donde residentes y turistas podrán seguir entrando al agua durante septiembre.

La prórroga mantiene el servicio de guardavidas y prohíbe nadar fuera de horario

El horario oficial de baño seguirá siendo el mismo durante la semana adicional: de 10:00 a 18:00. Esa franja define también la presencia del personal de seguridad, por lo que nadar antes o después queda expresamente prohibido.

Las recomendaciones oficiales incluyen respetar las banderas rojas y la señalización, evitar entrar al mar durante tormentas o fuerte oleaje y supervisar de manera permanente a los niños. La ciudad también aconseja consultar el estado de cada playa antes de viajar y suscribirse a Notify NYC para recibir alertas por cierres temporales vinculados con la calidad del agua o las condiciones meteorológicas.

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La conocida “Riviera del Bronx” continuará habilitada para nadar durante la semana adicional anunciada por la ciudad.

El anuncio llega después de un verano marcado por lluvias intensas e inundaciones, y en un momento en que los pronósticos anticipan temperaturas suaves y menor humedad en los próximos días. Ese cambio de condiciones puede aumentar el atractivo de destinos como Rockaway Beach, Coney Island, Orchard Beach y Brighton Beach.

Septiembre suma playa a la agenda turística y comercial de la ciudad

La extensión también modifica la experiencia de quienes viajan a la ciudad durante septiembre. Ese mes concentra citas como el US Open, Broadway Week, la Fashion Week y la Feast of San Gennaro, y ahora permite combinarlas con una jornada de playa, algo que muchos visitantes no suelen contemplar al planificar su estancia.

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La ciudad pide atender la señalización y no ingresar al agua cuando las condiciones del mar representen un riesgo.

Nueva York cuenta con más de 14 millas de playas públicas distribuidas en distintos distritos. Cada tramo tiene un perfil propio: Coney Island reúne playa, paseo marítimo y parque de diversiones; Brighton Beach se distingue por su comunidad multicultural y su oferta gastronómica; Rockaway Beach es un punto habitual para surfistas; Orchard Beach conserva el apodo de “Riviera del Bronx”; y las playas de Staten Island suelen ofrecer un entorno más tranquilo.

La semana adicional también puede impactar en la actividad económica de las zonas costeras. Restaurantes, cafeterías, heladerías, negocios de alquiler de bicicletas y pequeños vendedores suelen recibir más visitantes cuando el tiempo acompaña, especialmente en áreas como Coney Island y Rockaway antes del inicio de la temporada baja.

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