Turismo

El programa de descuentos de Broadway ya vendió más de tres millones de entradas desde 2011

La iniciativa acumuló más de USD 222 millones para la industria teatral, según NYC Tourism + Conventions y The Broadway League, y se sostiene dos veces al año como una de las campañas más extendidas

La promoción se realizará del 8 al 20 de septiembre y permitirá acceder a algunos de los espectáculos más populares de Nueva York con importantes descuentos.
La promoción se realizará del 8 al 20 de septiembre y permitirá acceder a algunos de los espectáculos más populares de Nueva York con importantes descuentos.
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Broadway Week volverá a Nueva York del 8 al 20 de septiembre con entradas 2x1 para 25 producciones, una promoción que busca abaratar el acceso a algunos de los espectáculos más demandados de la ciudad y reforzar el turismo cultural en uno de los meses con mayor actividad del calendario neoyorquino.

Desde su lanzamiento en 2011, el programa vendió más de tres millones de entradas y generó más de USD 222 millones para la industria teatral, según New York City Tourism + Conventions y The Broadway League. Esas cifras explican por qué la campaña se mantiene dos veces al año como una de las iniciativas más extendidas del circuito.

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El musical de Disney figura entre las producciones de larga permanencia que participan de la edición de otoño de Broadway Week.
El musical de Disney figura entre las producciones de larga permanencia que participan de la edición de otoño de Broadway Week.

Para muchos visitantes, ver un musical forma parte de cualquier viaje a la ciudad, pero el precio suele ser una barrera. Según la información oficial, una entrada puede superar con facilidad los USD 150 o USD 200, de acuerdo con la producción y la ubicación de la butaca.

La edición de otoño de 2026 ya tiene boletos disponibles hasta agotar cupos. Algunas funciones quedan fuera de la promoción por fechas restringidas y ciertas producciones ofrecen mejoras de ubicación a cambio de un suplemento.

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El exitoso musical del Gershwin Theatre integra una cartelera que combina clásicos de Broadway con producciones más recientes.
El exitoso musical del Gershwin Theatre integra una cartelera que combina clásicos de Broadway con producciones más recientes.

La promoción incluye clásicos consolidados y títulos recientes

Entre los 25 espectáculos participantes figuran títulos de larga permanencia como The Lion King, Wicked, Chicago, Aladdin y The Book of Mormon. La lista también incorpora producciones como Harry Potter and the Cursed Child, MJ The Musical, Hadestown, Six, & Juliet, The Outsiders, Maybe Happy Ending y Operation Mincemeat.

La oferta suma además obras más recientes como Buena Vista Social Club, The Great Gatsby y Stranger Things: The First Shadow. La amplitud del programa abarca musicales familiares, comedias, dramas, adaptaciones cinematográficas, montajes históricos, obras basadas en series de televisión y propuestas inspiradas en artistas musicales.

La producción del Ambassador Theatre es otra de las opciones disponibles dentro de la campaña de entradas 2x1.
La producción del Ambassador Theatre es otra de las opciones disponibles dentro de la campaña de entradas 2x1.

Ese abanico permite que la promoción funcione en dos direcciones: facilita el acceso a quienes visitan Broadway por primera vez y amplía la audiencia potencial de montajes nuevos. El descuento ronda el 50 %, aunque el ahorro final depende del espectáculo elegido y de la localización de los asientos.

Para una familia de cuatro personas, esa rebaja puede representar varios cientos de dólares menos en musicales de alta demanda. La recomendación de los organizadores es reservar con rapidez, porque algunas producciones agotan sus localidades en los primeros días y los mejores asientos suelen venderse antes.

Harry Potter and the Cursed Child forma parte de una promoción que incluye musicales, dramas y adaptaciones de grandes franquicias.
Harry Potter and the Cursed Child forma parte de una promoción que incluye musicales, dramas y adaptaciones de grandes franquicias.

Septiembre concentra deporte, moda, fiestas callejeras y cartelera teatral

La campaña fue concebida también como un incentivo para viajar a Nueva York en uno de los momentos más intensos del año. Septiembre coincide con el US Open, la New York Fashion Week, la Feast of San Gennaro, grandes exposiciones en museos y festivales gastronómicos.

Esa superposición de eventos convierte al mes en una ventana atractiva para combinar actividades culturales y ahorro en espectáculos. El programa permite, en pocos días, sumar un musical con descuento a una agenda que ya incluye deporte, moda, celebraciones callejeras, conciertos, parques y mercados gastronómicos.

La producción inspirada en la vida y la música del artista se encuentra entre los títulos incluidos en Broadway Week.
La producción inspirada en la vida y la música del artista se encuentra entre los títulos incluidos en Broadway Week.

Según la información oficial difundida por NYC Tourism + Conventions, Broadway Week no solo beneficia al público. La actividad teatral arrastra consumo en hoteles, restaurantes, transporte, comercios, bares y operadores turísticos, con un efecto que se extiende más allá de los teatros y alcanza a buena parte del área de Times Square.

Las entradas se comercializan únicamente a través de los canales oficiales de NYC Tourism + Conventions y de plataformas autorizadas. La promoción estará vigente hasta el 20 de septiembre o hasta que se agoten los cupos disponibles.

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