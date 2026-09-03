Guatemala llega al millón de visitantes y se consolida como principal mercado emisor de turistas hacia El Salvador

Guatemala se consolidó como el principal emisor de turistas hacia El Salvador con más de un millón de visitantes en los últimos meses. (Cortesía: Ministerio de Obras Públicas)

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Un millón de visitantes provenientes de Guatemala han llegado a El Salvador en los últimos meses, según datos proporcionados por la ministra de Turismo, Morena Valdez, en entrevista con Frente a Frente. Esta cifra posiciona a Guatemala como el principal país emisor de turistas hacia El Salvador, superando incluso a mercados históricos como Estados Unidos y Honduras.

Valdez explicó que el flujo de turistas guatemaltecos ha mostrado un crecimiento sostenido, visible tanto en las playas como en destinos culturales, zonas urbanas y eventos especiales celebrados en el país.

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La ministra subrayó que la facilidad de acceso por carretera, las conexiones terrestres y la cercanía geográfica han facilitado la llegada de turistas guatemaltecos. La mayoría viaja motivada por actividades de ocio, compras, participación en eventos deportivos, conciertos y celebraciones especiales.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, atribuyó el crecimiento del turismo de Guatemala en El Salvador a la cercanía geográfica y al acceso por carretera. (Foto: Redes Sociales)

Durante periodos de vacaciones y fines de semana largos, el arribo de turistas de Guatemala se incrementa de forma significativa. Según Valdez, este comportamiento se traduce en una alta ocupación hotelera y un aumento sostenido en la demanda de servicios en restaurantes, comercios y actividades recreativas. La presencia guatemalteca se percibe en distintos puntos del país, con una afluencia notoria en la zona costera, pero también con interés en conocer lugares de montaña, parques nacionales y el centro histórico de San Salvador.

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Diversificación de mercados y crecimiento internacional

La funcionaria indicó que la participación de turistas guatemaltecos no se limita únicamente a la estadía, sino que incluye la asistencia a actividades y eventos organizados en El Salvador, desde torneos deportivos hasta festivales culturales y ferias regionales.

Destacó que este segmento de visitantes tiene un efecto directo en la dinamización de la economía local y en el fortalecimiento de la cadena de valor del sector turístico, abarcando desde el hospedaje y la gastronomía hasta el comercio y los servicios de transporte.

Valdez señaló que los datos del Ministerio de Turismo confirman que, además de Guatemala, Estados Unidos se mantiene como uno de los mercados turísticos más importantes para El Salvador, junto con Honduras. En los últimos meses, también se ha registrado un crecimiento en la llegada de turistas provenientes de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, así como de México, Colombia y España. Este flujo diversificado responde tanto a actividades de ocio como a la participación en eventos internacionales y visitas familiares.

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Los turistas de Guatemala viajan a El Salvador por ocio, compras, eventos deportivos, conciertos y celebraciones especiales. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

Durante la entrevista, la ministra informó que El Salvador ha superado los 3 millones de visitantes internacionales entre enero y agosto, y que la proyección para el cierre del año es de 4.2 millones de visitantes. En comparación, en 2019 la cifra fue de 2.6 millones de visitantes internacionales, lo que representa un crecimiento relevante en la actividad turística nacional.

Respuesta institucional y nuevas inversiones

Valdez mencionó que para atender adecuadamente a este volumen de turistas, el Ministerio de Turismo ha trabajado junto al sector privado en acciones para fortalecer la oferta turística y mejorar los servicios. Entre las medidas destacan la facilitación de información en varios idiomas, la mejora de la seguridad en destinos turísticos y la capacitación de personal para responder a las necesidades de los distintos perfiles de visitantes.

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Las vacaciones y los fines de semana largos elevan la llegada de turistas de Guatemala y aumentan la ocupación hotelera y la demanda de servicios en El Salvador. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La ministra también citó como ejemplo de la dinámica actual la llegada de una empresa dominicana de transporte turístico, cuyo propietario tomó la decisión de invertir en El Salvador tras su experiencia como visitante. Según Valdez, este tipo de inversiones extranjeras contribuyen a ampliar la oferta de servicios y a generar empleo local, en un contexto en el que la confianza y la percepción de seguridad resultan determinantes para la decisión de viajar e invertir en el país.