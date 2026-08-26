El Charlie Parker Jazz Festival volverá a Nueva York del 28 al 30 de agosto con conciertos gratuitos

El festival celebra tres días de conciertos gratuitos en Harlem y el East Village.

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El Charlie Parker Jazz Festival volverá a Nueva York del 28 al 30 de agosto con tres días de conciertos gratuitos en Harlem y el East Village, una programación encabezada por Jazz at Lincoln Center Orchestra, Joshua Redman y Ravi Coltrane, y una agenda paralela de cine, jam sessions y actividades comunitarias que extenderá el homenaje al saxofonista en los barrios donde vivió y trabajó.

La edición de 2026 será la 34.ª del festival. Según City Parks Foundation, los recitales principales se repartirán entre Marcus Garvey Park y Tompkins Square Park, dos espacios públicos ligados a la historia de Charlie “Bird” Parker en Manhattan.

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La prestigiosa orquesta encabeza la jornada inaugural del festival.

El evento nació en 1992 y desde 2003 está organizado por la fundación. Su propuesta mantiene una característica central: todas las presentaciones principales son de acceso libre y al aire libre, en un circuito que busca acercar el jazz a nuevas generaciones sin costo de entrada.

Parker fue una figura decisiva en la revolución del bebop durante la década de 1940. La elección de Harlem y el East Village responde a esa trayectoria: el músico vivió y desarrolló parte de su carrera en ambos barrios, que conservan un lugar central en la historia del jazz neoyorquino.

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El anfiteatro de Marcus Garvey Park vuelve a ser uno de los principales escenarios del evento.

La apertura será en Marcus Garvey Park con Jazz at Lincoln Center Orchestra

La programación principal comenzará el viernes 28 de agosto, de 19:00 a 21:30, en el Richard Rodgers Amphitheater de Marcus Garvey Park. La apertura estará a cargo de la Jazz at Lincoln Center Orchestra, con dirección musical del saxofonista Sherman Irby.

Esa primera noche también incluirá al trompetista Marquis Hill, a la cantante Ekep Nkwelle y a los Bill Saxton Harlem All-Stars. La presencia de esta última agrupación suma una referencia directa a la tradición musical de Harlem dentro del arranque del festival.

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El reconocido saxofonista forma parte de la programación principal del sábado.

El sábado 29 de agosto, en el mismo parque, la actividad se extenderá de 14:00 a 19:00. El nombre central de esa jornada será Joshua Redman, acompañado por Nat Adderley Jr., Catherine Russell, Nicole Glover y DJ Kultured Child.

La programación del sábado combinará músicos consagrados con artistas emergentes, una línea que la organización sostiene desde las primeras ediciones. Esa mezcla también aparece en el resto del cartel, que articula figuras históricas del género con intérpretes de generaciones posteriores.

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El festival rinde homenaje al pionero del bebop en uno de los barrios más ligados a su historia.

Ravi Coltrane cerrará el festival en Tompkins Square Park

El cierre se trasladará el domingo 30 de agosto al Tompkins Square Park, en el East Village, con actuaciones previstas entre las 15:00 y las 19:00. Allí tocarán Ravi Coltrane, Billy Hart Quartet, Kassa Overall y Vanisha Gould.

La presencia de Coltrane refuerza el diálogo entre distintas generaciones del jazz. Su participación conecta el programa de 2026 con uno de los linajes más reconocibles de la historia del género y prolonga el vínculo del festival con la tradición musical de la ciudad.

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El saxofonista será uno de los protagonistas de la jornada de clausura en Tompkins Square Park.

La agenda no se limitará a esos tres bloques de conciertos. De acuerdo con la fundación organizadora, los días previos incluirán proyecciones de cine, jam sessions, recitales en jardines públicos, exposiciones de arte, encuentros con músicos y presentaciones realizadas junto a Jazz at Lincoln Center.

Esa programación ampliada dispersará actividades por Manhattan durante la semana del festival. El formato también abre la puerta a espacios culturales menos visibles para el gran público y refuerza el perfil comunitario que la cita mantiene desde su creación.

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El East Village recibe el cierre del festival con actuaciones al aire libre.

El acceso libre sostiene su perfil cultural y turístico

Una de las claves del festival es su condición gratuita en una ciudad donde muchos espectáculos superan con facilidad los USD 100 por entrada. Esa diferencia lo convierte en una opción de alto atractivo tanto para residentes como para visitantes que buscan escuchar jazz de primer nivel sin pagar boleto.

Cada año asisten miles de personas, entre público local y turistas nacionales e internacionales. El movimiento también alcanza a restaurantes, cafeterías, pequeños comercios, hoteles, librerías y clubes de jazz cercanos en Harlem y el East Village.

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Las actividades paralelas incluyen encuentros musicales y sesiones improvisadas durante la semana del festival.

Para muchos asistentes, el festival funciona además como puerta de entrada a la escena jazzística de la ciudad. Después de los conciertos en los parques, parte del público suele continuar la noche en salas históricas como Birdland Jazz Club, Blue Note, Village Vanguard y Smalls Jazz Club.

La organización recomienda llegar con anticipación para conseguir lugar, usar transporte público para moverse entre Harlem y el East Village, llevar manta o silla portátil cuando el espacio lo permita e hidratarse durante los recitales diurnos. También aconseja consultar el cronograma oficial, ya que el clima puede alterar horarios o modificar la programación.

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