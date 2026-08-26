Turismo

El Charlie Parker Jazz Festival volverá a Nueva York del 28 al 30 de agosto con conciertos gratuitos

La City Parks Foundation confirmó tres jornadas al aire libre en Harlem y el East Village, con funciones en Marcus Garvey Park y Tompkins Square Park, además de cine, jam sessions y actividades comunitarias

El festival celebra tres días de conciertos gratuitos en Harlem y el East Village.
El festival celebra tres días de conciertos gratuitos en Harlem y el East Village.
Guardar

El Charlie Parker Jazz Festival volverá a Nueva York del 28 al 30 de agosto con tres días de conciertos gratuitos en Harlem y el East Village, una programación encabezada por Jazz at Lincoln Center Orchestra, Joshua Redman y Ravi Coltrane, y una agenda paralela de cine, jam sessions y actividades comunitarias que extenderá el homenaje al saxofonista en los barrios donde vivió y trabajó.

La edición de 2026 será la 34.ª del festival. Según City Parks Foundation, los recitales principales se repartirán entre Marcus Garvey Park y Tompkins Square Park, dos espacios públicos ligados a la historia de Charlie “Bird” Parker en Manhattan.

PUBLICIDAD

La prestigiosa orquesta encabeza la jornada inaugural del festival.
La prestigiosa orquesta encabeza la jornada inaugural del festival.

El evento nació en 1992 y desde 2003 está organizado por la fundación. Su propuesta mantiene una característica central: todas las presentaciones principales son de acceso libre y al aire libre, en un circuito que busca acercar el jazz a nuevas generaciones sin costo de entrada.

Parker fue una figura decisiva en la revolución del bebop durante la década de 1940. La elección de Harlem y el East Village responde a esa trayectoria: el músico vivió y desarrolló parte de su carrera en ambos barrios, que conservan un lugar central en la historia del jazz neoyorquino.

PUBLICIDAD

El anfiteatro de Marcus Garvey Park vuelve a ser uno de los principales escenarios del evento.
El anfiteatro de Marcus Garvey Park vuelve a ser uno de los principales escenarios del evento.

La apertura será en Marcus Garvey Park con Jazz at Lincoln Center Orchestra

La programación principal comenzará el viernes 28 de agosto, de 19:00 a 21:30, en el Richard Rodgers Amphitheater de Marcus Garvey Park. La apertura estará a cargo de la Jazz at Lincoln Center Orchestra, con dirección musical del saxofonista Sherman Irby.

Esa primera noche también incluirá al trompetista Marquis Hill, a la cantante Ekep Nkwelle y a los Bill Saxton Harlem All-Stars. La presencia de esta última agrupación suma una referencia directa a la tradición musical de Harlem dentro del arranque del festival.

El reconocido saxofonista forma parte de la programación principal del sábado.
El reconocido saxofonista forma parte de la programación principal del sábado.

El sábado 29 de agosto, en el mismo parque, la actividad se extenderá de 14:00 a 19:00. El nombre central de esa jornada será Joshua Redman, acompañado por Nat Adderley Jr., Catherine Russell, Nicole Glover y DJ Kultured Child.

La programación del sábado combinará músicos consagrados con artistas emergentes, una línea que la organización sostiene desde las primeras ediciones. Esa mezcla también aparece en el resto del cartel, que articula figuras históricas del género con intérpretes de generaciones posteriores.

El festival rinde homenaje al pionero del bebop en uno de los barrios más ligados a su historia.
El festival rinde homenaje al pionero del bebop en uno de los barrios más ligados a su historia.

Ravi Coltrane cerrará el festival en Tompkins Square Park

El cierre se trasladará el domingo 30 de agosto al Tompkins Square Park, en el East Village, con actuaciones previstas entre las 15:00 y las 19:00. Allí tocarán Ravi Coltrane, Billy Hart Quartet, Kassa Overall y Vanisha Gould.

La presencia de Coltrane refuerza el diálogo entre distintas generaciones del jazz. Su participación conecta el programa de 2026 con uno de los linajes más reconocibles de la historia del género y prolonga el vínculo del festival con la tradición musical de la ciudad.

El saxofonista será uno de los protagonistas de la jornada de clausura en Tompkins Square Park.
El saxofonista será uno de los protagonistas de la jornada de clausura en Tompkins Square Park.

La agenda no se limitará a esos tres bloques de conciertos. De acuerdo con la fundación organizadora, los días previos incluirán proyecciones de cine, jam sessions, recitales en jardines públicos, exposiciones de arte, encuentros con músicos y presentaciones realizadas junto a Jazz at Lincoln Center.

Esa programación ampliada dispersará actividades por Manhattan durante la semana del festival. El formato también abre la puerta a espacios culturales menos visibles para el gran público y refuerza el perfil comunitario que la cita mantiene desde su creación.

El East Village recibe el cierre del festival con actuaciones al aire libre.
El East Village recibe el cierre del festival con actuaciones al aire libre.

El acceso libre sostiene su perfil cultural y turístico

Una de las claves del festival es su condición gratuita en una ciudad donde muchos espectáculos superan con facilidad los USD 100 por entrada. Esa diferencia lo convierte en una opción de alto atractivo tanto para residentes como para visitantes que buscan escuchar jazz de primer nivel sin pagar boleto.

Cada año asisten miles de personas, entre público local y turistas nacionales e internacionales. El movimiento también alcanza a restaurantes, cafeterías, pequeños comercios, hoteles, librerías y clubes de jazz cercanos en Harlem y el East Village.

Las actividades paralelas incluyen encuentros musicales y sesiones improvisadas durante la semana del festival.
Las actividades paralelas incluyen encuentros musicales y sesiones improvisadas durante la semana del festival.

Para muchos asistentes, el festival funciona además como puerta de entrada a la escena jazzística de la ciudad. Después de los conciertos en los parques, parte del público suele continuar la noche en salas históricas como Birdland Jazz Club, Blue Note, Village Vanguard y Smalls Jazz Club.

La organización recomienda llegar con anticipación para conseguir lugar, usar transporte público para moverse entre Harlem y el East Village, llevar manta o silla portátil cuando el espacio lo permita e hidratarse durante los recitales diurnos. También aconseja consultar el cronograma oficial, ya que el clima puede alterar horarios o modificar la programación.

Temas Relacionados

FestivalNueva YorkJazz

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sirolo, el pueblo medieval de Italia con playas vírgenes sobre el Adriático

En la región de Las Marcas, esta localidad del Parque del Conero reúne callejuelas de piedra, acantilados boscosos, calas de agua turquesa y vistas abiertas al mar

Sirolo, el pueblo medieval de Italia con playas vírgenes sobre el Adriático

Un pueblo de Japón cuenta con más de 200 casas de madera sobre el agua

A dos horas de Kioto, este destino preserva su tradición pesquera, suma paseos en barco y ofrece vistas panorámicas de una bahía protegida

Un pueblo de Japón cuenta con más de 200 casas de madera sobre el agua

Cómo es Frankenmuth, la ciudad que tiene el único Oktoberfest avalado por Alemania en Estados Unidos

La celebración se realiza en septiembre en esta localidad conocida como la “Pequeña Baviera”, un destino turístico de Michigan que combina cerveza alemana, gastronomía típica y tradición europea

Cómo es Frankenmuth, la ciudad que tiene el único Oktoberfest avalado por Alemania en Estados Unidos

La ruta de los Picos de los Balcanes suma visitantes y se consolida como gran travesía de montaña en Europa

El circuito de 193 kilómetros recorre Albania, Kosovo y Montenegro en unos 10 días, combina aislamiento y exigencia física, y ofrece paisajes de cumbres calizas, lagos glaciares, bosques y praderas

La ruta de los Picos de los Balcanes suma visitantes y se consolida como gran travesía de montaña en Europa

Alsacia para mayores de 60 años, la planificación que cambia el viaje por completo sin sumar kilómetros ni traslados

El periodista Damián Umansky plantea un recorrido con etapas breves, alojamientos fijos, y descansos definidos, incluso con empedrados y pendientes que suelen complicar la experiencia en los destinos más frecuentados

Alsacia para mayores de 60 años, la planificación que cambia el viaje por completo sin sumar kilómetros ni traslados

DEPORTES

Eduardo Coudet se va de River: esta tarde se anunciará su salida en conferencia de prensa

Eduardo Coudet se va de River: esta tarde se anunciará su salida en conferencia de prensa

Fuerte posteo de Ricardo Centurión contra el Chacho Coudet tras la eliminación de River en la Sudamericana: “Todo vuelve”

En vivo: el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

A qué puede aspirar Franco Colapinto con Alpine en la temporada 2027 de Fórmula 1 tras renovar contrato

Las Leonas buscarán una nueva final del Mundial de hockey ante Australia: todo lo que hay que saber

TELESHOW

Violento enfrentamiento en Gran Hermano: insultos, amenazas y dos participantes al borde de la agresión física

Violento enfrentamiento en Gran Hermano: insultos, amenazas y dos participantes al borde de la agresión física

Natalia Lobo recordó la cirugía de urgencia que cambió su vida: “Fue muy fuerte operarme de cáncer en 4 días”

La periodista Mariana Brey sufrió un intento de robo cuando llegaba a su casa: “La saqué barata”

Ricardo Mollo homenajeó a Rubén Rada durante el show de Divididos: “Negrito querido, te vamos a extrañar”

La reacción de Mario Pergolini al enterarse que su hija se anotó en Popstars: “¿No me tendrías que haber preguntado?”

INFOBAE AMÉRICA

Por qué Yayoi Kusama fue más vanguardista que Warhol y terminó convirtiéndose en el ícono pop más fotografiado de los museos del mundo

Por qué Yayoi Kusama fue más vanguardista que Warhol y terminó convirtiéndose en el ícono pop más fotografiado de los museos del mundo

Cruz Roja Costarricense logra tercer lugar en Copa Mundial de Primeros Auxilios en Dubái

La disputa por la Contraloría General de Cuentas en Guatemala y la prueba de credibilidad del relevo institucional

Autoridades de salud fortalecen la capacitación de las parteras empíricas en Panamá

El Mercosur y Vietnam comenzaron negociaciones con vistas a un acuerdo comercial