Playa Isla Pasión en Cozumel fue elegida como la mejor del mundo para 2026: así es el paradisíaco lugar

(X/Mara Lezama)

Isla Pasión, localizada a solo diez minutos en lancha desde Cozumel, ha sido reconocida como la mejor playa del mundo para 2026 por el ranking Travellers’ Choice de TripAdvisor.

Esta distinción consolida a Quintana Roo en la cima del turismo de playa internacional y refuerza su proyección como Capital Mundial de las Vacaciones, según el Gobierno de Quintana Roo.

Reconocimiento internacional de TripAdvisor

El ranking de TripAdvisor se elabora a partir de la calidad y cantidad de opiniones de viajeros de todo el mundo. Este resultado coloca a Isla Pasión por encima de destinos turísticos internacionales de gran tradición, confirmando su relevancia como referente del Caribe mexicano.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo de México, el galardón representa un impulso directo para la promoción turística y consolida El Caribe Mexicano como un ‘referente mundial’

(X/Mara Lezama)

Atractivos naturales de Isla Pasión

Isla Pasión sobresale por sus aguas cristalinas, entorno virgen y diversa flora y fauna. En este ecosistema destacan especies como rayas, flamencos y pelícanos, lo que incrementa el atractivo natural para visitantes internacionales.

Temporada ideal y actividades

De acuerdo con operadores turísticos citados por El Economista, la mejor época para visitar es entre noviembre y marzo, cuando el clima resulta propicio para actividades como el kayak, el descanso en hamacas frente al mar y propuestas gastronómicas con sabores mexicanos.

(X/Mara Lezama)

Mara Lezama reacciona

A través de su cuenta de X, la gobernadora, Mara Lezama, afirmó que el reconocimiento de TripAdvisor consolida la imagen de Quintana Roo como epicentro mundial del turismo vacacional.

Destacó que estos logros reflejan una estrategia enfocada en el impulso al sector turístico, la sostenibilidad ambiental y la promoción internacional.