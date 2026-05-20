Llegadas de extranjeros a Guatemala superan el millón entre enero y abril de 2026

La entrada del Aeropuerto Internacional La Aurora en Guatemala exhibe el constante flujo de pasajeros y taxis, mostrando la actividad cotidiana en la principal terminal aérea del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los primeros cuatro meses de 2026, Guatemala registró un flujo de 1,126,254 visitantes internacionales, lo que implica un crecimiento del 2.1% respecto al mismo periodo del año anterior. De acuerdo con cifras del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) divulgadas por medios locales, el país sumó un incremento de 23,476 llegadas en comparación con 2025, consolidando una tendencia de fortalecimiento turístico pese al aumento de los precios mundiales de combustibles y la incidencia estacional de la Semana Santa, que en 2026 coincidió con la primera semana de abril.

A pesar de que en abril se registró una disminución del 11% en las llegadas internacionales, atribuida al efecto calendario de Semana Santa y al encarecimiento del transporte provocado por las tensiones en Medio Oriente, el desempeño general fue impulsado por la mayor afluencia de visitantes desde Estados Unidos, con un aumento del 13%; Honduras, que presentó un incremento del 56%; México, que creció en 23%; Colombia, con un 28% adicional; Nicaragua, con un 19%; Canadá, con una subida del 20%; Costa Rica en 5%, y Francia con un 9%, según el informe del Inguat.

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El análisis mensual mostró que enero cerró con un incremento del 9% en las llegadas internacionales; febrero tuvo un crecimiento del 7% y marzo del 6%, manteniendo la tendencia alcista antes de la corrección registrada en abril. El único mercado que experimentó una disminución relevante fue El Salvador, con una baja significativa del 12%, fenómeno explicado principalmente por el ajuste estacional tras la Semana Santa, acentuado en comparación con años previos por el descenso temporal en los viajes terrestres cortos desde ese país.

El descenso en las llegadas desde El Salvador se atribuye principalmente al ajuste estacional habitual posterior a la Semana Santa, con especial impacto en viajeros que utilizan rutas terrestres y realizan visitas de corta duración.

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Un collage vibrante destaca los principales atractivos de Guatemala, desde sus majestuosos volcanes y lagos hasta las milenarias ruinas Mayas y la colonial Antigua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala está concentrando segmentos de turistas con mayor permanencia promedio y capacidad de gasto, particularmente originarios de Norteamérica y Europa. Según Inguat, estos visitantes tienden a consumir más servicios y generan mayor impacto económico en los destinos y comunidades locales.

Las campañas de publicidad en mercados prioritarios, la participación en ferias especializadas, ruedas de negocios y alianzas comerciales han posicionado la marca país en el exterior, sostuvo el Instituto Guatemalteco de Turismo.

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El impacto estacional y geopolítico en la dinámica del turismo guatemalteco

Las cifras reflejan la sensibilidad del sector ante factores globales. El período de Semana Santa en la primera semana de abril tradicionalmente genera una reducción del flujo turístico en las semanas inmediatas posteriores. Esta vez, el efecto se amplificó por el alza en los precios de combustibles vinculada a conflictos en Medio Oriente, lo que encareció los costos de transporte y modificó los patrones de movilidad, afectando sobre todo a los desplazamientos de corta distancia y a los viajes regionales, conforme explicó Inguat.

Las estrategias de promoción multicanal y la diversificación de mercados han permitido a Guatemala sostener un crecimiento anual, aun frente a factores coyunturales que modificaron el comportamiento turístico en 2026.

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Pasajeros esperan en largas filas para pasar por el control de inmigración en un concurrido aeropuerto. (Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala)

La reconfiguración del perfil del visitante internacional

El Instituto Guatemalteco de Turismo atribuye la mayor atracción de visitantes de Norteamérica y Europa a una política activa de posicionamiento internacional. Estas regiones aportan turistas que, en promedio, permanecen más noches y presentan alta capacidad de gasto, lo que se traduce en un efecto directo sobre la economía local y los servicios en comunidades receptoras.

Entre los mecanismos implementados figuran campañas dirigidas en mercados selectos, acuerdos comerciales y la participación sistemática en ferias del sector. Esto ha llevado a que Guatemala incremente su flujo internacional, con especial dinamismo desde mercados prioritarios como Estados Unidos, Honduras, México y Colombia.

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