Costa Rica

Aerolínea Lufthansa incrementa vuelos semanales entre Frankfurt y San José en 2026

El grupo alemán aumentará a cinco las frecuencias semanales directas entre ambas ciudades durante la temporada de invierno, apostando por el crecimiento sostenido de la demanda y la modernización de sus servicios con el Boeing 787-9 Dreamliner

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Lufthansa anuncia el aumento de vuelos entre Frankfurt y San José desde octubre de 2026, reforzando la conectividad aérea entre Costa Rica y Europa. Crédito: ICT
Lufthansa anuncia el aumento de vuelos entre Frankfurt y San José desde octubre de 2026, reforzando la conectividad aérea entre Costa Rica y Europa. Crédito: ICT

El anuncio de Lufthansa sobre el incremento de vuelos entre Frankfurt y San José a partir del 25 de octubre de 2026 consolida el posicionamiento de Costa Rica como destino de alto interés para el mercado europeo y anticipa una mejora significativa en la experiencia de viaje gracias a la incorporación del Boeing 787-9 Dreamliner con la cabina Allegris. La empresa alemana confirmó que la conexión directa pasará de tres a cinco frecuencias semanales durante la temporada de invierno, dando respuesta al aumento sostenido de la demanda y fortaleciendo los vínculos turísticos y comerciales entre ambos países.

De acuerdo con datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), durante el primer cuatrimestre de 2026 Alemania se consolidó como el segundo mercado emisor de turistas desde Europa hacia Costa Rica, con más de 34,000 visitantes registrados por vía aérea. El volumen total de viajeros procedentes del Viejo Continente en ese período superó los 190,000 turistas, lo que subraya la relevancia estratégica de incrementar la conectividad directa a través de Lufthansa.

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La programación de vuelos cubrirá los lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos entre el 25 de octubre de 2026 y el 27 de marzo de 2027. La ruta Frankfurt–San José será operada con el Boeing 787-9 Dreamliner, que sobresale por la implementación de la nueva cabina Allegris, una generación de interiores pensada para elevar el confort, la privacidad y la personalización en todos los segmentos de servicio. Esta modernización responde a la tendencia internacional de las aerolíneas por ofrecer experiencias diferenciadas y tecnológicamente avanzadas.

El nuevo producto Allegris, según detalló Alejandro Arias, director de Ventas de Lufthansa Group Passenger Airlines para México y Centroamérica, introduce asientos rediseñados en Primera Clase, Clase Ejecutiva, Premium Economy y Clase Económica. Entre los elementos innovadores se encuentran 38 asientos en clase ejecutiva, áreas más espaciosas, puertas corredizas, sistemas de calefacción y enfriamiento individual en los asientos, acceso directo al pasillo, camas completamente reclinables y pantallas de entretenimiento 4K de 27 pulgadas con Bluetooth y carga inalámbrica. Arias puntualizó: “La personalización y la privacidad son de suma importancia para nosotros y serán una característica única en nuestros vuelos de San José a Frankfurt”.

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La inclusión del Boeing 787-9 Dreamliner con cabina Allegris promete una experiencia de viaje avanzada y personalizada para los pasajeros rumbo a Costa Rica. Crédito: ICT
La inclusión del Boeing 787-9 Dreamliner con cabina Allegris promete una experiencia de viaje avanzada y personalizada para los pasajeros rumbo a Costa Rica. Crédito: ICT

Costa Rica se fortalece como destino preferido del turismo alemán

La decisión de Lufthansa de ampliar sus operaciones hacia Costa Rica tiene repercusiones directas en la economía local y en la oferta de servicios turísticos. Marcos Borges, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo, expresó su reconocimiento al afirmar: “Con este incremento de frecuencias y mejoramiento del servicio con un avión más moderno, el grupo Lufthansa fortalece sus operaciones y nos permite aumentar la conectividad directa con el Viejo Continente, producto del programa de atracción de líneas aéreas del ICT en conjunto con AERIS y las autoridades aeroportuarias”.

Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS, valoró el anunci: “Este aumento de frecuencias por parte de Lufthansa refleja el creciente interés y demanda del mercado alemán hacia Costa Rica, así como el trabajo constante que se ha venido realizando de manera conjunta entre el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y AERIS para fortalecer la relación con la aerolínea y continuar impulsando la conectividad aérea entre ambos destinos”.

La radiografía del turismo alemán elaborada por el ICT indica que los visitantes provenientes de Alemania permanecen más de 18 noches en promedio en Costa Rica y cuentan con un gasto medio superior a USD 142 diarios. El perfil de estos turistas revela que el 38% viaja acompañado de su pareja, el 32% opta por hacerlo en solitario, el 16% prefiere viajar con amigos y el 14% elige la compañía de familiares.

La nueva frecuencia de cinco vuelos semanales de Lufthansa responde al crecimiento sostenido en la demanda turística y comercial entre Alemania y Costa Rica. Crédito: AERIS
La nueva frecuencia de cinco vuelos semanales de Lufthansa responde al crecimiento sostenido en la demanda turística y comercial entre Alemania y Costa Rica. Crédito: AERIS

Las actividades más frecuentes que realiza el turista alemán en suelo costarricense incluyen el disfrute de sol y playa, experiencias al aire libre como senderismo, observación de flora y fauna, visitas a volcanes y deportes como el surf. Además, existe una preferencia marcada por las aguas termales, la gastronomía local y el acercamiento con comunidades autóctonas, consolidando a Costa Rica como un destino de naturaleza y experiencias personalizadas.

Con este aumento operativo y el despliegue de una nueva generación de cabinas, Lufthansa subraya su apuesta por el mercado centroamericano y la vigencia de Costa Rica como uno de los polos de atracción turística más dinámicos de América Latina.

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