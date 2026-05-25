Un volcán, 60 millones de años y 40.000 columnas: así es la Calzada del Gigante, una joya natural declarada Patrimonio de la Humanidad

La Calzada del Gigante, en Irlanda del Norte, destaca por sus 40.000 columnas de basalto formadas hace 60 millones de años por actividad volcánica (Wikimedia Commons)

La Calzada del Gigante, ubicada en la costa norte de Irlanda del Norte, en el condado de Antrim, es considerada una maravilla natural por sus 40.000 columnas de basalto que se extienden hacia el mar desde los acantilados basálticos de la Costa de la Calzada. Aunque su apariencia puede parecer artificial, estas formaciones surgieron debido a procesos geológicos ocurridos hace aproximadamente 60 millones de años. El sitio, a 5 kilómetros de Bushmills, fue reconocido en 1986 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad por su valor geológico y cultural.

Irlanda del Norte alberga este fenómeno, cuya formación está asociada a una intensa actividad volcánica. Según el Servicio Geológico Británico, la lava cubrió la región y, al enfriarse rápidamente, se fracturó en una estructura denominada disyunción columnar. Así se originaron los prismas de basalto, en su mayoría hexagonales, aunque también pueden encontrarse columnas de cuatro, cinco, siete u ocho lados.

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La erosión, con el paso del tiempo, moldeó estas estructuras, dejando al descubierto un paisaje que atrae tanto a visitantes como a científicos. Aunque la disyunción columnar no es exclusiva de la Calzada del Gigante, pocos sitios en el mundo exhiben tal concentración y conservación de columnas. Las más altas llegan a 12 metros y el espesor de la lava solidificada alcanza hasta 28 metros en determinadas zonas. La UNESCO la describe como un “conjunto de columnas de basalto que se hunden suavemente en el mar”.

El fenómeno geológico, ubicado en la costa de Antrim, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986 por su importancia científica y cultural (Wikimedia Commons)

La Calzada del Gigante es valorada por la comunidad científica como un laboratorio natural para investigar procesos volcánicos y de erosión costera. El lugar convoca a geólogos e investigadores internacionales, sirviendo de ejemplo sobre la formación de rocas ígneas y la influencia del clima sobre estructuras minerales.

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El recorrido de los visitantes suele comenzar en el centro de interpretación, donde se presentan exposiciones educativas sobre la historia geológica y cultural del paisaje. Diversos senderos adaptados a distintos niveles de dificultad permiten explorar las columnas de basalto a pie, incluyendo una ruta de entre 1,2 km y 3,2 km por la parte superior del acantilado.

Mitos y leyendas en torno a la Calzada del Gigante

La explicación científica sobre el origen de la Calzada del Gigante convive con relatos mitológicos presentes en la cultura popular. La leyenda más difundida cuenta que el gigante irlandés Fionn mac Cumhaill levantó la calzada para cruzar el mar y enfrentarse al escocés Benandonner. Este relato, transmitido por generaciones, ha inspirado creaciones literarias, musicales y artísticas y sostiene la identidad cultural de Irlanda y Escocia. Las inmediaciones suelen incorporar referencias a esta leyenda tanto en la señalización turística como en los relatos de los guías, quienes combinan elementos científicos con tradiciones orales para enriquecer la visita.

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Más de un millón de personas visitan anualmente la Calzada del Gigante, que cuenta con rutas accesibles, señalización y estrictas normas ambientales para turismo sustentable (Wikimedia Commons)

El arraigo de la tradición oral ha influido en el reconocimiento y protección del paisaje como patrimonio intangible, sumando dimensión cultural a la riqueza geológica de la Calzada del Gigante.

Un destino turístico y científico de referencia en Europa

La Calzada del Gigante recibió a más de un millón de visitantes en el último ciclo anual documentado, según cifras del Servicio Nacional de Parques de Irlanda del Norte, principal organismo de gestión de áreas protegidas en Irlanda del Norte. El sitio se administra bajo normas estrictas de conservación, alineadas con los estándares de la UNESCO, para preservar tanto el entorno natural como las condiciones de turismo sustentable. Su infraestructura —desarrollada a partir de la declaración de 1986— promueve la accesibilidad, rutas bien señalizadas y la protección ambiental, con miradores y material educativo disponible en diferentes idiomas.

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El centro de visitantes integra exposiciones interactivas sobre la formación volcánica de las columnas, la biodiversidad de la zona y la historia de su redescubrimiento en la era moderna. La Calzada es escenario de investigaciones internacionales: equipos de geólogos estudian la composición de las rocas, los patrones de erosión y la incidencia del clima atlántico. Estas columnas de basalto son referencia clave para comprender procesos comparables en otros puntos, como la isla escocesa de Staffa o el Parque Nacional de los Arcos en Estados Unidos.