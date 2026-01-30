Turismo

La República Dominicana asume la presidencia pro tempore del Consejo Centroamericano de Turismo

La gestión dominicana dirigirá la articulación de políticas y proyectos regionales enfocados en la competitividad, la cooperación institucional y la sostenibilidad del turismo, con respaldo del Sistema de la Integración Centroamericana.

Las autoridades de Panamá entregaron el relevo a la República Dominicana. (EXPRESO)

La República Dominicana asumió la Presidencia Pro Tempore del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT), consolidando su liderazgo regional al recibir el traspaso oficial de manos de Panamá durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, celebrada el 22 de enero en Madrid, España. La toma de este cargo implica que el país caribeño dirigirá la agenda turística centroamericana en el primer semestre de este año, con el objetivo de reforzar la integración y competitividad en la región de acuerdo con los lineamientos de la Política Regional de Turismo (PRETUR) 2025–2035 y los consensos alcanzados por los países miembros, según informó el medio EXPRESO.

En esta nueva etapa, sobresale el diseño de un plan de trabajo que prioriza la articulación de la PRETUR con los socios del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la formulación de un Plan de Acción regional. El viceministro de Cooperación Internacional del Ministerio de Turismo de República Dominicana, Carlos Peguero, fue el encargado de representar a la nueva presidencia, mientras que Gloria De León, administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá, asistió en calidad de representante del mandato saliente.

Dentro de los compromisos asumidos, República Dominicana enfocará esfuerzos en prolongar la socialización de la PRETUR y fortalecer el sistema turístico centroamericano mediante alianzas estratégicas, acción que también incluirá la actualización de procesos con el apoyo de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA). Entre las tareas inmediatas destacan el seguimiento a proyectos regionales de turismo sostenible, la consolidación del sello de calidad SICCS, y la incorporación de herramientas de Big Data en el Observatorio Regional de estadísticas turísticas. Además, se impulsará el turismo comunitario sostenible con respaldo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) , así como la formación especializada para fortalecer las capacidades técnicas en la región.

Durante la gestión de Panamá al frente del Consejo, se lograron avances que incluyeron la socialización de la PRETUR, la promoción de iniciativas de cooperación internacional y el robustecimiento institucional de la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA). De manera relevante, Panamá impulsó el Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad Turística (SICCS) y promovió la capacitación de más de 80 mujeres en temas de turismo sostenible y derechos económicos en países miembros del SICA, según detalló EXPRESO.

El traspaso se dio durante la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2026, celebrada en Madrid, España. /(Secretaría de Integración Turística Centroamericana)

La SITCA, como oficina permanente del CCT, juega un papel esencial en el desarrollo turístico regional, proporcionando acompañamiento técnico y estratégico a los países miembros, además de coordinar la ejecución de los mandatos presidenciales y los acuerdos alcanzados en materia turística. Su función se enmarca en la promoción de una integración regional fundamentada en parámetros de sostenibilidad, calidad y cooperación institucional.

El traspaso de la presidencia del CCT fue presenciado por ministros centroamericanos y representantes clave del sector, subrayando la importancia de la coordinación regional para avanzar en una agenda de turismo que se oriente hacia la sostenibilidad y la mejora continua en la región centroamericana.

¿QUÉ ES EL CONSEJO CENTROAMERICANO DE TURISMO?

El Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) es un organismo regional que forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Su objetivo principal es coordinar y promover políticas comunes de turismo entre los países miembros, buscando fortalecer la integración y el desarrollo sostenible del sector en la región. El CCT está integrado por los ministros de turismo de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

A través de este consejo, los países trabajan en la definición de estrategias conjuntas, la promoción internacional de la región como un destino turístico unificado y la gestión de proyectos que beneficien a la industria turística de cada nación. Además, el CCT impulsa la cooperación técnica, el intercambio de experiencias y la armonización de normativas para facilitar el turismo intrarregional y atraer visitantes internacionales, consolidando la oferta turística de Centroamérica y República Dominicana en los mercados globales.

