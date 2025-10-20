Menorca, Cerdeña y Croacia: las islas favoritas para escapar del turismo masivo

Las islas europeas preferidas por los expertos ofrecen playas tranquilas y experiencias culturales auténticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir la isla europea ideal para unas vacaciones puede resultar abrumador ante la gran variedad de opciones, pero un grupo de expertos en viajes consultados por Travel + Leisure ha facilitado la decisión.

Menorca, Cerdeña y un trío de islas de Croacia —Brač, Mali Lošinj y Vis— encabezan la lista de destinos recomendados, cada una con su propio carácter y atractivos singulares. Estas islas ofrecen desde playas tranquilas y paisajes sorprendentes hasta experiencias culturales auténticas, ideales para quienes buscan escapar de las multitudes y disfrutar de una escapada inolvidable.

Menorca: tranquilidad y cultura sin pretensiones

Menorca, el destino ideal para quienes buscan tranquilidad sin renunciar al interés y la belleza natural (EFE/David Arquimbau Sintes)

Menorca, en España, se presenta como el refugio perfecto para quienes desean tranquilidad sin sacrificar el interés. Jennifer Johnson, diseñadora de viajes en Tribù Travel, explicó a Travel + Leisure que suele recomendar la isla a quienes buscan “lugares más tranquilos, pero no aburridos”.

Johnson relató que Menorca es el sitio donde realmente logra desacelerar el ritmo: “No hay agenda más allá de nadar, un almuerzo sencillo y una buena caminata”. La isla destaca por su ritmo pausado y su entorno natural: muchas de sus playas se alcanzan por senderos que atraviesan pinares, el mar es tan cristalino que invita a los adultos a comportarse como niños, y la gastronomía se basa en el pescado fresco del día.

Además, Menorca ofrece una cultura sin pretensiones, con la histórica Ciutadella iluminándose al atardecer, pequeños centros de arte accesibles en barco desde el puerto de Mahón y antiguas casas rurales convertidas en hoteles de diseño. Johnson recomendó evitar la temporada alta y optar por mayo, principios de junio o septiembre, cuando “hay menos codos en la arena”.

Cerdeña: naturaleza agreste y glamour mediterráneo

Cerdeña destaca por su naturaleza agreste y su glamour mediterráneo, según expertos de Travel + Leisure (Wikipedia)

Cerdeña, en Italia, fue mencionada repetidamente por los expertos de Travel + Leisure por dos motivos opuestos pero complementarios: su naturaleza agreste y su glamour inconfundible. Kat Smith, cofundadora de mammamiaindeed.com, subrayó que lo que hace especial a Cerdeña es su paisaje único.

Aunque las playas son espectaculares, Smith se sorprendió por el interior montañoso, mucho más salvaje de lo que imaginaba para una escapada mediterránea. Para quienes buscan una experiencia diferente, recomendó alojarse en un agriturismo en las montañas, donde se pueden disfrutar vistas impresionantes y la cocina local, con las mejores playas a poca distancia en coche.

Smith también sugirió realizar una excursión en barco por el archipiélago de la Maddalena, en la costa norte, donde es posible navegar por aguas de un azul eléctrico y detenerse a nadar en calas apartadas.

LaDell Carter, fundadora de Royal Expression Travels, coincidió en la singularidad de la isla y recordó que Porto Cervo “brillaba como un escenario para los yates más envidiados del mundo”. Uno de los momentos más memorables de su visita fue contemplar las arenas rosas de Spiaggia Rosa desde la cubierta de un yate, describiéndolas como “una pincelada de otro mundo sobre el turquesa infinito”.

Islas de Croacia: diversidad y autenticidad en el Adriático

Brač destaca por la playa Zlatni Rat, sus viñedos, olivares y la histórica cantera de piedra utilizada en Split (Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL Credit: Pixsell/Alamy Live News Grosby)

El trío de islas croatas —Brač, Mali Lošinj y Vis— aporta una diversidad de ambientes y experiencias que cautivaron a los especialistas consultados por Travel + Leisure. Milana Martinović, directora ejecutiva de Onsite Hub, expresó que, tras recorrer el mundo, su aprecio por Croacia solo se ha fortalecido: “Aquí hay algo verdaderamente único que no se puede replicar en ningún otro lugar”.

Su primera elección es Brač, famosa por la playa Zlatni Rat, pero también por sus viñedos, olivares centenarios y la historia de sus canteras de piedra, cuyo material se utilizó en la construcción del Palacio de Diocleciano en Split. Martinović destacó la facilidad de acceso desde el aeropuerto de Split y la existencia de rincones poco conocidos como la playa de Murvica, que han convertido a Brač en su segundo hogar.

Por su parte, Mali Lošinj se presenta como un destino de bienestar, conocido como la “Isla de la Vitalidad” por su clima, aire puro y reputación en salud. Sus calas turquesas, tradiciones de pueblo pequeño y bahías limpias generan una atmósfera ideal tanto para familias como para quienes buscan relajarse profundamente.

Para quienes prefieren un entorno más tranquilo pero con un toque de aventura, Kanika Puri, de Fast Cover Travel Insurance, recomendó la isla de Vis. Aunque es una de las islas croatas más populares, su ubicación remota la mantiene menos concurrida que Hvar o Korcula en temporada alta. Puri señaló que cada rincón de Vis resulta impresionante, pero destacó especialmente la playa de Stiniva, de difícil acceso y rodeada de acantilados, que fue elegida como la más hermosa de Europa. Se puede llegar en barco o, para los más intrépidos, descendiendo por una empinada colina hasta la orilla.